"VĐV quyến rũ nhất hành tinh" diện bikini bên bể bơi, khoe đường cong bốc lửa

Nữ thần điền kinh Đức Alica Schmidt lại một lần nữa khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tung ra loạt ảnh mặc bikini rực lửa trong chuyến nghỉ dưỡng tại Marrakesh.

Schmidt “đốt nóng” Marrakesh bằng bikini bên hồ bơi

"Nữ thần điền kinh" khoe trọn đường cong nghẹt thở

Mới đây, chân chạy quyến rũ nhất thế giới Alica Schmidt vừa khiến mạng xã hội bùng nổ khi chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường đầy nóng bỏng trong buổi chụp hình tại một bể bơi sang chảnh ở Marrakesh. Ngôi sao 27 tuổi diện bộ bikini bó sát, tự tin thả dáng trên phao nổi và sải bước bước lên từ làn nước mát, khoe trọn vẹn vóc dáng săn chắc cùng những đường cong "bốc hỏa".

Không dừng lại ở đó, mỹ nhân người Đức còn khiến các fan "đứng hình" với khoảnh khắc diện chiếc váy đen ôm sát cực ngắn để đi ăn tối cùng bạn bè, hay những tấm hình diện trang phục thể thao màu vàng và nâu bó sát khoe cơ bụng số 11 vạn người mê. Thậm chí, cô nàng còn cực ngầu khi đăng tải video cưỡi xe địa hình bốn bánh trên sa mạc.

Sức hút khủng khiếp của VĐV sở hữu hơn 5 triệu fan

Ngay sau khi loạt ảnh và clip được đăng tải, trang cá nhân của Schmidt đã ngập tràn bão "tim" và những lời bình luận khen ngợi không ngớt từ cộng đồng mạng. Một người hâm mộ thốt lên: "Yêu mọi thứ thuộc về cô gái này", trong khi những người khác liên tục để lại các từ ngữ thể hiện sự choáng ngợp như "Quá điên rồ!" hay "Bức ảnh này thực sự rực cháy!".

Schmidt từng được một tạp chí của Úc bầu chọn là "Vận động viên quyến rũ nhất hành tinh" từ năm 2017. Cho đến nay, sức hút của cô chưa bao giờ giảm sút khi sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 5,2 triệu người theo dõi. Nhờ lợi thế ngoại hình vượt trội, chân chạy sinh năm 1999 liên tục nhận được các hợp đồng làm mẫu ảnh và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn.

Vừa làm người nổi tiếng, vừa không quên nhiệm vụ

Dù vô cùng đắt show làm mẫu và có cuộc sống sang chảnh của một ngôi sao mạng xã hội, Alica Schmidt chưa bao giờ bỏ bê sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp. Ngay cả trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng lần này, cô vẫn duy trì lịch tập luyện đều đặn để giữ vững phong độ và thể lực.

Sự cân bằng hoàn hảo giữa sự nghiệp thể thao đỉnh cao và phong cách sống quyến rũ chính là lý do giúp "bông hồng nước Đức" luôn duy trì được vị thế độc tôn trong lòng người hâm mộ toàn cầu.

Những hình ảnh đẹp mới nhất về Alica