Everton bị rao bán, giới chủ Ngoại hạng Anh lung lay sau lùm xùm Man City?

Friedkin Group bất ngờ tính đường rời Everton

Tập đoàn Friedkin Group (TFG), chủ sở hữu Everton, đang xem xét các phương án đầu tư mới, trong đó có khả năng bán cổ phần chi phối tại đội bóng. Thông tin được công bố trong tuyên bố chính thức của CLB hôm 9/10, đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý khi tập đoàn Mỹ mới tiếp quản Everton vào tháng 12/2024.

Friedkin Group bất ngờ tính đường rời Everton

Thương vụ chuyển giao khi đó khép lại giai đoạn đầy biến động dưới thời Farhad Moshiri, người để lại một CLB đối mặt với nhiều bất ổn về tài chính cũng như những khó khăn trên sân cỏ. Kể từ khi tiếp quản, Friedkin Group đặt ưu tiên vào việc ổn định tình hình và hỗ trợ Everton hoàn thành sân vận động mới, qua đó tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo The Guardian, Everton cho biết: “The Friedkin Group đang xem xét các phương án đầu tư mới cho Everton Football Club, bao gồm khả năng bán cổ phần chi phối”. Dù chưa xác nhận một thương vụ chuyển nhượng quyền sở hữu, thông báo này cho thấy TFG sẵn sàng cân nhắc những thay đổi lớn trong cơ cấu đầu tư tại đội bóng vùng Merseyside.

Everton đổi chủ giữa lúc Ngoại hạng Anh chấn động vì Man City

Thời điểm Everton công bố khả năng bán cổ phần chi phối thu hút sự chú ý đặc biệt khi bóng đá Anh đang đối mặt với những hệ lụy từ vụ việc liên quan đến Man City. Những tranh cãi xoay quanh vấn đề tài chính, các quy định quản lý và trách nhiệm của những đội bóng lớn đang đặt tương lai của mô hình sở hữu CLB tại Ngoại hạng Anh dưới sự quan tâm lớn.

Everton đổi chủ giữa lúc Ngoại hạng Anh chấn động vì Man City

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy quyết định của Friedkin Group xuất phát từ vụ việc Man City. Thông báo của Everton tập trung vào các phương án đầu tư và bước phát triển tiếp theo của CLB, đồng thời nhấn mạnh những nền tảng mà tập đoàn cho rằng đã được thiết lập kể từ khi tiếp quản đội bóng.

Dẫu vậy, diễn biến tại Everton vẫn có thể làm gia tăng những câu hỏi về mức độ gắn bó lâu dài của các ông chủ với bóng đá Anh. Khi quyền sở hữu một CLB không chỉ liên quan đến thành tích thể thao mà còn gắn với bài toán đầu tư, quản trị và trách nhiệm tài chính, những biến động lớn tại một đội bóng có thể trở thành phép thử đối với niềm tin của người hâm mộ vào giới chủ.

Friedkin Group đặt điều kiện cho chương tiếp theo

Trong tuyên bố chính thức, Friedkin Group khẳng định việc ổn định Everton và hoàn thành sân vận động mới là những ưu tiên quan trọng kể từ khi tập đoàn tiếp quản CLB. Đại diện đội bóng nhìn nhận giai đoạn đầu là thời điểm cần tạo dựng sự ổn định, hỗ trợ tài chính và giải quyết những thách thức cả trong lẫn ngoài sân cỏ để bảo đảm tương lai lâu dài.

Tập đoàn Mỹ đồng thời khẳng định: “Với nền tảng đó hiện đã được thiết lập vững chắc, đây là thời điểm thích hợp để cân nhắc chương tiếp theo của Everton. Chúng tôi chỉ xem xét sự quan tâm từ những bên mà chúng tôi thực sự tin tưởng sẽ là những người tiếp quản phù hợp để đưa CLB tiến lên và phát huy đà phát triển đã được tạo dựng”.

Như vậy, khả năng bán cổ phần chi phối chưa đồng nghĩa Everton chắc chắn đổi chủ, nhưng đủ để mở ra một giai đoạn mới nhiều dấu hỏi. Trong bối cảnh vụ việc Man City tiếp tục tạo sức ép lên môi trường bóng đá Anh, động thái của Everton càng khiến tương lai của giới chủ Ngoại hạng Anh trở thành chủ đề đáng theo dõi.