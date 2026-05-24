Quỳnh Như giành HCV TDDC lịch sử ở Cúp thế giới

Tin vui từ HLV Trương Minh Sang tại Cúp Challenge thế giới 2026 báo về, VĐV Quỳnh Như vượt qua nhiều đối thủ mạnh, giành HCV với số điểm 13.175, "mở hàng" cho tuyển TDDC Việt Nam.

Tấm HCV là cột mốc lịch sử với Quỳnh Như và tuyển TDDC Việt Nam. Với cá nhân Quỳnh Như, cô từng giành HCB nhảy chống tại giải vô địch châu Á, và lần này là tấm HCV đầy xứng đáng và tự hào.

Quỳnh Như sinh năm 1998 tại TP.HCM. Năm 2022, cô lần đầu giành HCB SEA Games 31 trên sân nhà (đồng đội nữ, nhảy chống đơn môn nữ). HCV Cúp thế giới là thành tích cao nhất trong sự nghiệp thi đấu của VĐV người TP.HCM.

Tuyển TDDC Việt Nam với 5 tuyển thủ (Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Vũ Tiến Anh và Nguyễn Phước Hải) tham dự Cúp Challenge thế giới 2026 tại Uzbekistan từ ngày 21 tới 24/5, ở các nội dung nam-nữ. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của tuyển TDDC Việt Nam.

Tại giải đấu này năm ngoái ở Bulgaria, Khánh Phong có HCB nội dung vòng treo, Xuân Thiện giành HCV nội dung ngựa vòng. Đây cũng đều là những tuyển thủ chủ chốt mang về nhiều thành tích cho tuyển TDDC Việt Nam.