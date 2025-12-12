Dự đoán tỷ số vòng 16 Ngoại hạng Anh: MU nhờ cậy Man City xử "ngựa ô", mơ vào top 4

Cơ hội giành 3 điểm của MU

Phong độ của MU trong thời gian gần đây có phần tốt lên. Chiến thắng 4-1 trước Wolves vừa qua giúp đoàn quân HLV Amorim vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 25 điểm trong tay, kém top 4 khoảng cách chỉ 1 điểm.

Để mơ đến cơ hội chen chân top 4, "Quỷ đỏ" phải tìm cách đánh bại Bournemouth ở vòng 16 Ngoại hạng Anh sắp tới (3h, 16/12). Từng có thời điểm Bournemouth được coi như "ngựa ô" của giải đấu số một xứ sương mù, nhưng họ có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Đội bóng này đã trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, từ đó tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

MU đứng trước cơ hội lớn để chen chân top 4 Ngoại hạng Anh

Trong 2 mùa giải trở lại đây, Bournemouth sắm vai "hung thần" của MU khi họ thắng 2 trận và không nhận thất bại trong 4 lần đối đầu "Quỷ đỏ". Tất nhiên họ rất muốn duy trì thành tích ấy, trong khi đội chủ sân Old Trafford quyết tâm phá dớp.

MU ở trận này được chơi trên sân nhà. Đó sẽ là điểm tựa vững chắc để họ mơ về 3 điểm trọn vẹn trước Bournemouth.

Trông cậy Man City

Man City sắp chạm mặt Crystal Palace, 1 trong những đội bóng thi đấu tiến bộ nhất Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại (21h, 14/12). Nửa xanh thành Manchester cần thắng để duy trì cuộc đua vô địch với Arsenal, trong khi Crystal Palace không muốn bị đá khỏi vị trí thứ 4.

Trong thời gian gần đây, Man City đang tìm lại chính mình. Foden, Haaland có phong độ cao, nhờ vậy nửa xanh thành Manchester đã giành 4 chiến thắng liên tiếp. Ấn tượng hơn cả trong chuỗi trận này là màn ngược dòng thắng 2-1 Real Madrid ở Cúp C1 gần đây.

Man City quyết thắng Crystal Palace

Nhìn sang Crystal Palace, họ cũng không chịu kém cạnh. "The Eagles" toàn thắng trong 3 trận đấu đã qua. Điều đó giúp đoàn quân HLV Glasner thêm phần tự tin trước ngày tiếp đón Man City.

Nhưng Man City không hề ngại chuyện phải làm khách đến sân của Crystal Palace. Thống kê trong 5 lần gần nhất chơi tại Selhurst Park, "The Citizens" bất bại khi thắng 3 trận và hòa 2 trận.

Khó khăn chờ đón Chelsea

Chuỗi ngày thăng hoa của Chelsea đã bị chấm dứt khi họ đã đối diện với 4 trận liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng (2 hòa, 2 thua). Việc trong đội hình có quá nhiều cầu thủ trẻ đã khiến "The Blues" phải trả giá. Họ thiếu đi sự ổn định vào thời điểm quan trọng của mùa giải.

Sắp tới, Chelsea còn phải chạm trán Everton (22h, 13/12). Everton chưa bao giờ là đối thủ dễ đối phó, đặc biệt khi họ đã thắng tới 4 trận trong 5 vòng đấu gần đây.

Chelsea sa sút khó hiểu

Chelsea hiện bằng điểm với MU nhưng xếp trên bởi hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua. Trong trường hợp Chelsea không thắng Everton, Man City hạ Crystal Palace và MU đánh bại Bournemouth, "Quỷ đỏ" sẽ chớp thời cơ chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh.

Tất nhiên "The Blues" không muốn kịch bản đó xảy ra. Nhưng giới chuyên môn lại không hề có niềm tin lớn vào việc đoàn quân HLV Maresca sẽ giành 3 điểm ở trận cầu tới.