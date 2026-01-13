Tranh cãi cô gái mặc bikini chơi pickleball: “Nhiều người chơi là phụ, thiết lập mối quan hệ, thu hút sự chú ý là chính”

Tranh cãi cô gái mặc bikini chơi pickleball bên bờ biển

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hình ảnh một cô gái mặc bikini chơi pickleball trên bãi biển. Trong đoạn video được đăng tải, cô gái diện áo tắm hai mảnh màu đỏ, tham gia chơi pickleball bên bờ biển.

Ở phần mở đầu video, cô gái chia sẻ: "Chơi pickleball ở thành phố thì quá bình thường rồi, lần này mình sẽ đánh pickleball ngoài bãi biển nhé". Kèm theo đó, cô giới thiệu các vật dụng cần chuẩn bị khi chơi pickleball trên cát và bày tỏ quan điểm: "Bóng chuyền chơi ở biển được thì pickleball cũng vậy đúng không cả nhà".

Cô gái mặc áo tắm hai mảnh, chơi pickleball trên bãi biển. Ảnh: Chụp màn hình

Trước vấn đề này, không ít ý kiến bày tỏ sự phản đối, cho rằng việc mặc bikini khi vận động thể thao ở không gian công cộng dễ gây chú ý, đặc biệt khi các động tác di chuyển mạnh có thể tạo ra những khoảnh khắc hớ hênh ngoài ý muốn. Một số người cho rằng bikini phù hợp để chụp ảnh hoặc tắm biển, nhưng chưa phổ biến khi sử dụng cho các hoạt động thể thao vận động mạnh như pickleball, nên việc gặp phản ứng trái chiều là không tránh khỏi.

Ngay sau khi cô gái đăng tải những hình ảnh trên, nhiều người cũng nhận ra cô gái này từng diện váy ngắn rồi vén lên chơi pickleball cách đây ít tháng gây chú ý trên mạng xã hội.

Ngay sau khi cô gái đăng tải những hình ảnh trên, nhiều người cũng nhận ra cô gái này từng diện váy ngắn rồi vén lên chơi pickleball cách đây ít tháng gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, chơi thể thao không có quy định trang phục bắt buộc chung. Tuy nhiên, các môn thể thao chủ yếu khoẻ khoắn, gọn gàng, vận động viên ăn mặc thoải mái.

“Như môn tennis, vận động viên ăn mặc lịch sự, thậm chí thời trang rất thể thao, tinh thần thoải mái. Tuy nhiên, pickleball mang nhiều màu sắc xã hội hơn. Thực sự đi chơi thể thao nhiều lúc không chỉ là vận động mà còn là giao lưu, chia sẻ… Trong bối cảnh văn hoá thị trường như vừa qua, việc những người đi chơi cũng được sự chú ý nhất định.

Có nhiều người có ý đồ chơi pickleball là phụ, thiết lập mối quan hệ, thu hút sự chú ý là chính. Nhiều lúc đi chơi pickleball giống như lên bar, sàn… Tôi nghĩ do ý thức từng người, họ có trang phục lịch sự vào chơi tìm thấy đối tác có thể để mắt tới nên tìm cách gây chú ý”, PGS Trần Thành Nam nhấn mạnh.

Chuyên gia hiến kế: Nên xử phạt nếu ăn mặc phản cảm

Đồng quan điểm trên, trao đổi với PV Dân Việt, trọng tài quốc gia Đinh Công Minh – Tham gia điều hành nhiều giải pickleball nêu rõ, không môn thể thao nào có tội, có chăng do cá nhân ai đó lạm dụng chuyện này.

Theo trọng tài Đinh Công Minh, mỗi người chơi thể thao có một mục đích khác nhau. Trong phong tục, văn hoá Á Đông, có rất nhiều vận động viên mặc đồ bãi biển hay những đồ trong phòng tập gym vẫn tham gia chơi pickleball là không phù hợp.

“Tôi cho rằng, trang phục cần phù hợp với thuần phong mỹ tục nhưng vẫn đảm bảo được và đẹp. Có thể vẫn sexy nhưng ở một giới hạn nhất định nào đó chứ không nên phản cảm quá. Cụ thể, cô gái mặc bikini chơi pickleball ở biển như vậy phản cảm quá. Nếu môi trường trong khu resot, bể bơi thì bikini vẫn có thể chấp nhận được nhưng nếu ở giải phong trào thì nó lại khác”, trọng tài Đinh Công Minh nêu quan điểm.

PGS Trần Thành Nam cho hay, có nhiều bộ trang phục thể thao rất đẹp và lịch sự, có thể kết hợp áo croptop, váy liền nhưng đều có bảo hộ nên vừa nữ tính, an toàn, trẻ khoẻ.

“Thực sự chúng ta cần có một số quy định cụ thể. Nhiều khu chơi thể thao đẳng cấp, thậm chí phải có quy định chuẩn mực. Do trình độ văn hoá của từng người, trong các thành phố phải giữ hình ảnh văn minh, thanh lịch, ở các địa phương có quy định cho việc sử dụng trang phục nơi công cộng, khu thể thao… thậm chí có xử phạt ăn mặc phản cảm”, PGS Trần Thành Nam cho hay.