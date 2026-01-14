Tranh cãi cô gái mặc bikini chơi pickleball: "Bị lên án, cười chê nhưng không nhận thức dễ vi phạm pháp luật"

Mặc bikini chơi pickleball là không phù hợp

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hình ảnh một cô gái mặc bikini chơi pickleball trên bãi biển. Trong đoạn video được đăng tải, cô gái diện áo tắm hai mảnh màu đỏ, tham gia chơi pickleball bên bờ biển.

Trước vấn đề này, không ít ý kiến bày tỏ sự phản đối, cho rằng việc mặc bikini khi vận động thể thao ở không gian công cộng dễ gây chú ý, đặc biệt khi các động tác di chuyển mạnh có thể tạo ra những khoảnh khắc hớ hênh ngoài ý muốn. Một số người cho rằng bikini phù hợp để chụp ảnh hoặc tắm biển, nhưng chưa phổ biến khi sử dụng cho các hoạt động thể thao vận động mạnh như pickleball, nên việc gặp phản ứng trái chiều là không tránh khỏi.

Cô gái mặc áo tắm hai mảnh, chơi pickleball trên bãi biển. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi cô gái đăng tải những hình ảnh trên, nhiều người cũng nhận ra cô gái này từng diện váy ngắn rồi vén lên chơi pickleball cách đây ít tháng gây chú ý trên mạng xã hội.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, bikini mặc để biểu diễn thời trang, khi tắm biển, tắm hồ là chuyện bình thường nhưng khi mặc để chơi thể thao thì đó là hình ảnh xa lạ với những hình ảnh quen thuộc trong đời sống xã hội, thậm chí không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục. Bởi vậy, khi chứng kiến những hình ảnh ăn mặc phản cảm khi chơi thể thao thì dư luận xã hội có phản ứng, chê cười là chuyện dễ hiểu.

TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Ảnh: Gia Khiêm

Theo luật sư Cường, mọi hành vi, hoạt động của con người trong xã hội có nhà nước, có pháp luật sẽ được điều chỉnh bởi quy phạm xã hội và quy phạm pháp luật. Nếu người nào thực hiện hành vi không phù hợp với quy định pháp luật, trái pháp luật thì sẽ phải chịu chế tài. Những hành vi mà pháp luật không có quy định, không cấm thì phải phù hợp với chuẩn mực xã hội, phù hợp với quan niệm về đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, nếu những hành vi không phù hợp với chuẩn mực thì sẽ bị xã hội chê, lên án.

“Pickleball là môn thể thao mới du nhập và phát triển nhanh chóng ở Việt Nam trong những năm qua. Đa phần người chơi môn này là vì tò mò, muốn rèn luyện sức khỏe và muốn thử sức mình trong một môn thể thao mới.

Bên cạnh đó cũng có những người chơi môn thể thao này là vì muốn thể hiện hình thể cá nhân, là cơ hội để diện những bộ trang phục gợi cảm, thậm chí là chơi môn thể thao này với mục đích để tăng cường các mối quan hệ xã hội… dù là mục đích gì chăng nữa thì pháp luật không cấm, tuy nhiên thời gian qua xảy ra không ít các trường hợp ăn mặc phản cảm, gây tai tiếng cho môn thể thao này”, luật sư Cường đánh giá.

Luật sư Cường phân tích, hành vi mặc bikini chơi pickleball trên bãi biển hoặc nhiều người ăn mặc hở hang khi chơi thể thao mà không kèm thêm các hành vi có tính chất khiêu dâm kích dục nơi công cộng thì không được coi là vi phạm pháp luật, hành vi này chỉ không phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

Nếu hành vi ăn mặc phản cảm kèm theo những hành vi có tính chất dâm ô, khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng thì mới bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng theo quy định tại điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của chính phủ. Còn trường hợp hành vi ăn mặc phản cảm, không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục thì chỉ bị dư luận xã hội chê, lên án chứ không bị áp dụng chế tài.

Nhiều người cũng nhận ra cô gái này từng diện váy ngắn rồi vén lên chơi pickleball cách đây ít tháng gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

“Còn đối với các giải thể thao thì phải tuân thủ trang phục, có quy định thống nhất trang phục theo quy định tại thông tư số 09/2021/TT- BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong trường hợp các cơ quan tổ chức tổ chức các giải thể thao mà có trang phục không phù hợp thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa”, luật sư Cường lý giải.

Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cũng phân tích thêm, pháp luật Việt Nam không can thiệp quá mức vào cách ăn mặc, vào quan điểm về thẩm mỹ, thời trang của công dân. Việc ăn mặc, văn hóa ứng xử nơi công cộng là tự do cá nhân bị chi phối bởi các quy phạm xã hội, nếu hành vi là khiêu dâm, kích dục nơi công cộng hoặc hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội thì mới vi phạm pháp luật và bị xử lý.

“Mọi người đều có ý thức tôn trọng người khác, tôn trọng các quy tắc cộng đồng và coi trọng danh dự cá nhân. Với những người có ý thức coi thường pháp luật, coi thường các chuẩn mực xã hội thì thường có những hành vi lệch chuẩn, không quan tâm đến nhận xét, thái độ của những người xung quanh.

Những hành vi không phù hợp với chuẩn mực xã hội bị cười chê, lên án nhưng họ không nhận thức được, vẫn cho rằng như vậy mới nổi tiếng, mới cá tính và thỏa mãn cái tôi cá nhân thì sớm muộn dễ có hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý”, luật sư Cường nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo luật sư, một con người có ý thức tuân thủ các chuẩn mực, trong đó có chuẩn mực đạo đức, văn hóa và chuẩn mực xã hội sẽ là con người tự do nhất, an toàn nhất. Còn với những trường hợp, muốn nổi tiếng bằng mọi cách hoặc coi thường dư luận xã hội, coi thường các chuẩn mực thì sẽ bị tẩy chay, bị lên án và ranh giới giữa quyền tự do và giới hạn quyền tự do rất mong manh, không ít người vì thiếu ý thức tuân thủ, không coi trọng các chuẩn mực mà vi phạm pháp luật và bị xử lý.