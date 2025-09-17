Hot girl ngành Y loại dàn cao thủ, lập chiến tích bất ngờ ở giải bi-a quốc gia

Trần Hoài Khánh Linh được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất tại giải carom cúp quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 10-17/9 tại Phường Phú Thủy (Tỉnh Lâm Đồng). Thi đấu ở nội dung carom 3 băng nữ, cơ thủ xinh đẹp này đã gây sốc khi liên tiếp giành chiến thắng trước những đối thủ mạnh.

Ngay ở trận ra quân, Khánh Linh gây bất ngờ khi loại nhà đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Thị Liên. Đây là trận đấu mà nữ cơ thủ người Đà Nẵng đã bị dẫn trước 13-21 nhưng tung series liên tiếp ở cuối trận để thắng ngược 25-23.

Đến vòng đấu tiếp theo, Khánh Linh phải đối đầu với Phùng Kiện Tường, người đàn chị kỳ cựu bậc nhất của carom 3 băng nữ Việt Nam hiện nay. Khánh Linh tiếp tục gây sốc khi thắng 23-18. Đến tứ kết, Khánh Linh thắng 25-18 trước Lương Thị Thơm, qua đó lọt vào top 4 cơ thủ xuất sắc nhất giải.

Dù để thua 25-30 ở bán kết trước á quân của giải là Nguyễn Thị Thu Hiền nhưng hành trình đầy bất ngờ của Khánh Linh ở giải đấu này đã nhận được rất nhiều lời khen. Tấm huy chương đồng quốc gia là phần thưởng xứng đáng dành cho cô.

Càng bất ngờ hơn, nữ cơ thủ sinh năm 2003 này đang là sinh viên ngành Y ở một trường đại học tại Đà Nẵng. Có niềm đam mê với billiards, cô nàng lại tỏ ra yêu thích thể loại carom 3 băng và đã có khoảng hơn 2 năm tập luyện. Được biết, Khánh Linh hiện tại là học trò của Nguyễn Văn Phúc, một trong những tay cơ hàng đầu của khu vực miền Trung.

“Ban ngày tôi dành thời gian cho việc học. Buổi tối thì tôi tập luyện billiards. Hầu như tôi chơi billiards tất cả các ngày trong tuần. Tôi cũng rất bất ngờ với thành tích lần này của mình. Tôi không nghĩ mình vào sâu đến vậy vì nhánh đấu của tôi khá nặng. Đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay của tôi”, Khánh Linh chia sẻ.

Phải nói thêm, nữ cơ thủ xinh đẹp này từng giành một số danh hiệu, trong đó có cả các chức vô địch ở các giải phong trào tại Đà Nẵng (thi đấu cùng cơ thủ nam). Khánh Linh cũng từng giành giải thưởng "Phong cách" của giải Billiards Carom 3 băng nữ TPHCM mở rộng 2023.

Chia sẻ về kế hoạch tiếp theo của mình, Khánh Linh cho biết cô sẽ tham dự HBSF Tour 3, tour đấu danh giá được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM tổ chức vào cuối tháng 9.

“Hiện tại, tôi vẫn đi thi đấu với nguồn kinh phí tự túc là chính. Tôi hy vọng mình sẽ có thêm các mạnh thường quân để có điều kiện tham dự nhiều giải trong nước hơn, thậm chí là có cơ hội được thi đấu cọ sát với các cơ thủ quốc tế”, Khánh Linh chia sẻ thêm.

Nhan sắc của cơ thủ Khánh Linh