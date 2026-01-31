Djokovic 38 tuổi vào chung kết Australian Open, thế giới ngả mũ vì loạt kỳ tích mới

💪 Djokovic vào chung kết Australian Open, thiết lập nhiều kỷ lục mới

Novak Djokovic đã tạo nên một trong những cú lội ngược dòng vĩ đại nhất sự nghiệp ở bán kết Australian Open 2026. Trước nhà vô địch 2 năm liền Jannik Sinner - người toàn thắng Nole 5 trận gần nhất, anh xuất sắc giành chiến thắng 3-2 dù liên tiếp bị đối thủ vượt lên dẫn trước (tỷ số các set: 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4).

Ở tuổi 38, Djokovic đối mặt với trận đấu 5 set đầu tiên kể từ Roland Garros 2024. Để rồi, tay vợt người Serbia đã chứng minh tuổi tác chỉ là con số khi "cày" suốt hơn 4 tiếng, cứu thành công 16/18 break-point phải đối mặt, bao gồm 8 break-point ở set 5.

Djokovic sưu tầm thêm nhiều kỷ lục mới

Chưa từng có tay vợt nào trong lịch sử tennis đạt được sự bền bỉ và trường tồn như Djokovic. Trên hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25, anh trở thành tay vợt lớn tuổi nhất kỷ nguyên Mở lọt vào chung kết Australian Open. Đây là lần thứ 11 Djokovic vào chung kết Grand Slam trên đất Australia và là trận chung kết Grand Slam thứ 38 trong sự nghiệp, tiếp tục nối dài các kỷ lục vô tiền khoáng hậu của mình.

Đáng nói hơn, trong 10 lần vào chung kết trước đó, Nole toàn thắng để trở thành tay vợt đơn nam giàu thành tích nhất lịch sử Australian Open.

👑 Nole ngăn Sinner - Alcaraz chạm kỳ tích của bản thân

Djokovic không giành Grand Slam nào kể từ US Open 2023, quãng thời gian bị "phủ bóng" bởi sự thống trị của Sinner và Alcaraz – những tay vợt chia nhau 8 danh hiệu gần nhất, đồng thời góp mặt ở 3 trận chung kết Grand Slam đã qua.

Tuy nhiên, việc Nole giành chiến thắng tại bán kết Australian Open 2026 đã ngăn họ trở thành cặp đôi thứ hai trong kỷ nguyên Mở chạm trán ở 4 chung kết Grand Slam liên tiếp, sau chính Djokovic và Rafael Nadal (từ Wimbledon 2011 đến Roland Garros 2012).

Ở chung kết (15h30, 1/2), Djokovic sẽ tái ngộ Carlos Alcaraz, với mục tiêu trở thành nhà vô địch Grand Slam nam lớn tuổi nhất lịch sử, còn Alcaraz hướng tới tham vọng trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sự nghiệp (Career Grand Slam).

