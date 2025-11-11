Thực hư vụ Messi trở lại sân của Barca: Tin đồn vẫn chưa hết thù oán với sếp lớn

Thực hư câu chuyện Messi về sân Nou Camp

Một trong những tâm điểm của làng bóng đá ngày hôm nay là việc Messi đăng tải hình ảnh đứng trên sân Nou Camp. Ngay lập tức, giới truyền thông đã vẽ nên viễn cảnh siêu sao người Argentina trở lại Barcelona ngay trong tháng 1. Trước đó, có một vài nguồn tin tiết lộ Messi đang tìm kiếm chốn dừng chân trong khoảng thời gian giải nhà nghề Mỹ (MLS) nghỉ giữa hai mùa giải.

Messi đăng tải hình ảnh trở lại sân Nou Camp

Đây có thể nói là tin cực vui cho người hâm mộ đội bóng Catalunya. Đáng tiếc, niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Tờ Mundo Deportivo tiết lộ câu chuyện thực sự về việc Messi trở lại Nou Camp. Theo đó, đây chỉ là hành động ngẫu hứng của siêu sao người Argentina vào nửa đêm ngày chủ nhật (9/11). Messi muốn được ngắm nhìn nơi tạo nên tên tuổi của bản thân.

Siêu sao người Argentina đáp máy bay tới Barcelona để di chuyển tới Alicante hội quân cùng ĐT Argentina chuẩn bị cho trận giao hữu với Angola. Theo đài RAC1, Messi tới sân Nou Camp cùng Rodrigo De Paul và Pepe Costa, một người bạn tâm giao của Messi.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh Messi cùng nhóm bạn của mình đi bộ trên đường phố Barcelona đêm ngày 9/11 vô tình lọt vào khung hình của một cặp đôi yêu nhau. Trang phục của siêu sao người Argentina giống hệt như trong bức ảnh được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Messi.

Barcelona không hề biết Messi tới Nou Camp!

Một điểm đáng chú ý, ban lãnh đạo Barcelona chẳng hề biết về câu chuyện này cho tới tận khi Messi đăng tải. Mọi chuyện trở nên hỗn loạn và đội bóng xứ Catalunya phải mất 2 tiếng để biên soạn ra phiên bản thông báo với giới truyền thông.

Đó là Messi đã đến sân vận động Nou Camp và yêu cầu nhân viên an ninh của Limak cho phép vào thăm sân. Công ty đã chuyển yêu cầu đến ban lãnh đạo Barcelona, và họ đã chấp thuận yêu cầu này ngay lập tức. Câu lạc bộ cho biết thêm rằng Messi luôn được chào đón nồng nhiệt, vì vậy không có vấn đề gì trong việc cho phép anh ấy đến thăm.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với Messi khẳng định họ chỉ nói chuyện với bảo vệ và được phép vào sân vận động luôn chứ không hề có yêu cầu nào gửi tới ban lãnh đạo của Barcelona. Nếu như đúng theo tiết lộ từ tờ Mundo Deportivo, mối quan hệ giữa Messi và đội chủ sân Nou Camp chưa hề có tiến triển.

Mối quan hệ này "đóng băng" kể từ khi chủ tịch Laporta từ chối giữ chân Messi vào năm 2021. Thậm chí việc Messi trở lại bí mật còn được báo giới địa phương xem là động thái trung lập, rằng anh không muốn bị lợi dụng để đánh bóng hình ảnh cho bất cứ ai trong cuộc bầu cử tranh chức chủ tịch Barcelona sắp diễn ra.