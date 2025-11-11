Yamal bất ngờ rút lui khỏi ĐTQG: Nghi vấn LĐBĐ Tây Ban Nha bị Barcelona "chơi khăm"

Yamal bất ngờ rời ĐTQG Tây Ban Nha

Tờ Marca của Tây Ban Nha vừa đưa tin gây sốc: Lamine Yamal đã bị rút khỏi danh sách cho các trận đấu với Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định này được Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đưa ra sau khi nhận tư vấn từ các bác sĩ chuyên môn. Biện pháp này nhằm bảo vệ sức khỏe của cầu thủ. Theo đó, Yamal sẽ trở lại CLB Barcelona và có khoảng 2 tuần để nghỉ ngơi.

Lamine Yamal lại lỡ hẹn với ĐT Tây Ban Nha

Tuy nhiên, câu chuyện không hề đơn giản. Nguồn tin cho biết đây là quyết định “cực chẳng đã” của RFEF. Nhiều thành viên trong liên đoàn cảm thấy tức giận, cho rằng RFEF đã bị Barcelona “chơi khăm”.

Barcelona “chơi khăm” RFEF?

Nguyên nhân xuất phát từ việc Yamal thực hiện liệu pháp điều trị xâm lấn bằng sóng điện từ ngay trong buổi sáng khi lên tập trung ĐTQG. Với liệu pháp này, tài năng trẻ người Tây Ban Nha sẽ không được hoạt động mạnh trong vòng 7-10 ngày tới. Vấn đề là Barcelona không thông báo trước cho RFEF. Thông cáo của Liên đoàn cho thấy rõ sự tức giận, mặc dù không nhắc trực tiếp đến Barcelona.

“Bộ phận Y tế của RFEF xin bày tỏ sự ngạc nhiên và khó chịu khi biết rằng vào lúc 13:47 ngày thứ Hai, 10/11, ngày bắt đầu đợt tập trung chính thức với đội tuyển quốc gia, cầu thủ Lamine Yamal đã trải qua một thủ thuật xâm lấn bằng sóng điện từ để điều trị tình trạng khó chịu ở vùng cơ bám háng cùng buổi sáng hôm đó.

Thủ thuật này được thực hiện mà không thông báo trước với đội ngũ y tế của ĐTQG, chi tiết chỉ được biết qua một báo cáo nhận được lúc 22:40 tối qua, trong đó nêu khuyến nghị y tế là nghỉ ngơi từ 7-10 ngày.

Trước tình hình này, và luôn ưu tiên sức khỏe, an toàn và sự an lành của cầu thủ, RFEF đã quyết định giải phóng cầu thủ khỏi đợt triệu tập hiện tại. Chúng tôi tin rằng anh ấy sẽ hồi phục tốt và chúc anh sớm bình phục hoàn toàn.”

Cuộc chiến tiếp tục

Với tuyên bố này, rõ ràng mối quan hệ giữa Barça và ĐTQG Tây Ban Nha đã đổ vỡ hoàn toàn. Mọi chuyện bắt đầu từ đợt tập trung ĐTQG tháng 9, khi Hansi Flick lên tiếng chỉ trích De La Fuente vì sử dụng Yamal mặc dù cầu thủ này đang đau. HLV trưởng của Tây Ban Nha đã phản bác lại ý kiến này, và kể từ đó, căng thẳng vẫn kéo dài.

Lamine Yamal đã bỏ lỡ lần triệu tập trước vì chấn thương tương tự. Anh được đưa vào danh sách mới nhất để đảm bảo Tây Ban Nha giành vé tham dự World Cup, sau khi thi đấu bình thường cho Barça. Tuy nhiên, việc điều trị xâm lấn này khiến cầu thủ tiếp tục lỡ hẹn với đội tuyển.

Theo Marca, nhiều người trong ĐT Tây Ban Nha không hiểu tại sao Barça lại hành động như vậy. Việc thực hiện các thủ thuật liên quan trực tiếp tới sức khỏe cầu thủ cần được thông báo trước với RFEF.