Declan Rice muốn thành huyền thoại Arsenal, không giấu tham vọng ăn 4

🏆 Tham vọng ăn bốn và cái bóng của "Invincibles"

Arsenal đang đứng trước cơ hội lịch sử để khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại. Lần đầu tiên kể từ mùa giải bất bại 2003-04, "Pháo thủ" mới ở gần chức vô địch Ngoại hạng Anh đến thế.

Nhưng tham vọng của thầy trò Mikel Arteta không dừng lại ở biên giới nước Anh. Họ đang hướng tới một mùa giải "ăn bốn" không tưởng: toàn thắng 8/8 trận tại Champions League để hiên ngang vào vòng 1/8, đã vào chung kết League Cup và chuẩn bị gặp Wigan tại FA Cup. Với Declan Rice, đây không phải lúc để tự mãn, mà là thời khắc quyết định để bước từ vị thế của những ngôi sao trở thành những tượng đài bất tử.

Rice muốn để lại 1 di sản và trở thành huyền thoại của Arsenal

🗣️ "4 tháng tới sẽ định đoạt chúng ta là ai"

Chia sẻ với Sky Sports, Declan Rice không giấu giếm khát khao cháy bỏng về việc bổ sung thêm những tấm huy chương vào bộ sưu tập của mình. Anh nhắc nhở các đồng đội về vị thế đáng mơ ước mà họ đang nắm giữ:

"Nếu hỏi bất kỳ CĐV Arsenal nào về việc họ muốn đội bóng ở đâu vào giai đoạn này, họ chắc chắn sẽ đánh đổi tất cả để có được vị trí hiện tại của chúng ta. Chúng ta đứng đầu Premier League, toàn thắng ở Champions League và đang tiến sâu ở các giải cúp.

Nhưng nếu muốn trở thành kẻ chiến thắng, muốn cống hiến tất cả, bạn phải thắng những trận đấu quyết định. 4 tháng tới là chặng đường dài, nhưng nếu các cậu muốn để lại di sản tại Arsenal, đây chính là cơ hội duy nhất". Thông điệp của Rice rất rõ ràng: Hãy coi mỗi trận đấu còn lại như một trận chung kết.

Declan Rice đã cán mốc 300 trận tại ngoại hạng Anh

🎖️ Cột mốc 300 và bản lĩnh của thủ lĩnh tuổi 27

Hiện tại Declan Rice đã có hơn 300 lần ra sân tại Premier League. Kể từ bản hợp đồng kỷ lục 105 triệu bảng vào năm 2023, Rice đã chứng minh anh xứng đáng đến từng xu. Ở tuổi 27, anh không chỉ là buồng phổi nơi tuyến giữa mà còn là thủ lĩnh tinh thần vực dậy đội bóng sau những chệch choạc.

Arsenal chuẩn bị thi đấu vòng 4 FA cup vào đêm nay và sẵn sàng cho trận Derby Bắc London rực lửa với Tottenham vào ngày 22/2. Với Rice, hành trình 300 trận đã qua rất nhanh, nhưng hành trình để lại di sản thực sự mới chỉ bắt đầu.