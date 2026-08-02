Kết quả bóng đá futsal Việt Nam - New Zealand: Công Đại lập đại công, 5 bàn siêu hấp dẫn

Ở trận ra quân, ĐT futsal Việt Nam tạo địa chấn khi cầm hòa ĐT Nga 2-2. Ở lượt trận thứ hai, đối đầu ĐT New Zealand là cơ hội tốt để thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Futsal Việt Nam (áo đỏ) thi đấu nỗ lực

Với mục tiêu như vậy, ĐT futsal Việt Nam nhập cuộc tự tin. Phút thứ 5, Từ Minh Quang có pha đi bóng lắt léo bên góc trái trước khi căng ngang vào trong để Trịnh Công Đại dứt điểm 1 chạm thành bàn.

Khoảng thời gian sau đó, New Zealand đẩy cao đội hình, tổ chức pressing với mục tiêu tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, sức ép từ đội bóng châu Đại Dương không đủ lớn, trong khi tính tổ chức trong đội hình ĐT futsal Việt Nam lại được duy trì. Nhờ vậy, “Những ngôi sao vàng” có lợi thế dẫn bàn sau hiệp đầu tiên.

Trong hiệp 2, New Zealand chơi không quá sắc sảo nhưng lại bất ngờ có bàn gỡ của Adam Paulsen ở phút 31. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đội bóng này làm được. Bởi khoảng thời gian sau đó chứng kiến những bàn thắng liên tiếp dành cho ĐT futsal Việt Nam.

Phút 33, Châu Đoàn Phát giúp ĐT Việt Nam vượt lên một lần nữa. Đến phút 34, Nguyễn Thịnh Phát gia tăng cách biệt. Chưa dừng lại tại đó bởi đến phút 36, Thái Huy ấn định chiến thắng đậm đà 4-1 cho "Những ngôi sao vàng".

Tỷ số chung cuộc: ĐT futsal Việt Nam 4-1 ĐT futsal New Zealand (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn

Việt Nam: Công Đại 5’, Châu Đoàn Phát 33', Nguyễn Thịnh Phát 34', Trần Thái Huy 36'

New Zealand: Adam Paulsen 31'

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Phạm Văn Tú, Trọng Kiên, Đa Hải, Công Đại, Từ Minh Quang

New Zeland: Antamanov, Ashby-Peckham, Manickum, Ditfort, Sharplin