Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trận đấu nổi bật

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Con trai Ronaldo từ chối cơ hội đá cặp với CR7, muốn thử sức ở đội lớn châu Âu

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Cristiano Ronaldo

Ronaldo Jr có thể từ chối cơ hội thi đấu cùng bố mình ở Al Nassr để ưu tiên chuyển đến học viện lớn tại châu Âu.

Con trai cả của Cristiano RonaldoRonaldo Jr tin rằng việc thử sức tại các học viện hàng đầu là yếu tố then chốt để hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu thủ 15 tuổi hiện thi đấu cho đội trẻ của Al Nassr, CLB mà bố cậu đang khoác áo tại Saudi Pro League.

Ronaldo Jr thậm chí đứng trước khả năng được đôn lên đội một Al Nassr trong thời gian tới để sát cánh cùng bố mình. Tuy nhiên, giống như người bố huyền thoại, Ronaldo Jr khao khát được thi đấu trên các sân khấu lớn nhất ở châu Âu. 

Ronaldo Jr phát triển thể chất rất nhanh

Tài năng trẻ 15 tuổi này trưởng thành qua nhiều lò đào tạo danh tiếng, bao gồm Juventus và MU trong quãng thời gian bố cậu thi đấu cho các CLB kể trên.

Ronaldo Jr được cho là mong muốn trở lại Anh hoặc Madrid, song gia đình cậu cũng thận trọng trước áp lực truyền thông khổng lồ. Điều đó chắc chắn sẽ kéo theo những so sánh với người bố nổi tiếng.

Một số bến đỗ khác mà Ronaldo Jr có thể hướng tới như Dortmund và Sporting Lisbon. Trước đây, Ronaldo  bắt đầu lập nghiệp ở Sporting Lisbon. 

Ronaldo Jr từng khoác áo các đội U15 và U17 Bồ Đào Nha, thậm chí từng giành chức vô địch World Cup cùng đội U17 vào tháng 11 năm ngoái.

Song song với bước tiến ở cấp độ đội tuyển trẻ, Ronaldo Jr còn cho thấy khả năng săn bàn ấn tượng giống bố mình. Cậu ấm nhà CR7 từng ghi tới 58 bàn sau 23 trận cho đội U9 Juventus và 56 bàn sau 27 trận cho đội U15 Al Nassr.

