Con trai Ronaldo từ chối cơ hội đá cặp với CR7, muốn thử sức ở đội lớn châu Âu

Con trai cả của Cristiano Ronaldo là Ronaldo Jr tin rằng việc thử sức tại các học viện hàng đầu là yếu tố then chốt để hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu thủ 15 tuổi hiện thi đấu cho đội trẻ của Al Nassr, CLB mà bố cậu đang khoác áo tại Saudi Pro League.

Ronaldo Jr thậm chí đứng trước khả năng được đôn lên đội một Al Nassr trong thời gian tới để sát cánh cùng bố mình. Tuy nhiên, giống như người bố huyền thoại, Ronaldo Jr khao khát được thi đấu trên các sân khấu lớn nhất ở châu Âu.

Ronaldo Jr phát triển thể chất rất nhanh

Tài năng trẻ 15 tuổi này trưởng thành qua nhiều lò đào tạo danh tiếng, bao gồm Juventus và MU trong quãng thời gian bố cậu thi đấu cho các CLB kể trên.

Ronaldo Jr được cho là mong muốn trở lại Anh hoặc Madrid, song gia đình cậu cũng thận trọng trước áp lực truyền thông khổng lồ. Điều đó chắc chắn sẽ kéo theo những so sánh với người bố nổi tiếng.

Một số bến đỗ khác mà Ronaldo Jr có thể hướng tới như Dortmund và Sporting Lisbon. Trước đây, Ronaldo bắt đầu lập nghiệp ở Sporting Lisbon.

Ronaldo Jr từng khoác áo các đội U15 và U17 Bồ Đào Nha, thậm chí từng giành chức vô địch World Cup cùng đội U17 vào tháng 11 năm ngoái.

Song song với bước tiến ở cấp độ đội tuyển trẻ, Ronaldo Jr còn cho thấy khả năng săn bàn ấn tượng giống bố mình. Cậu ấm nhà CR7 từng ghi tới 58 bàn sau 23 trận cho đội U9 Juventus và 56 bàn sau 27 trận cho đội U15 Al Nassr.