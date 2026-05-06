Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Đua trụ hạng Ngoại hạng Anh khốc liệt nhất lịch sử: Phong độ cao vẫn dễ "bay màu"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Nottingham Forest West Ham United

Cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh mùa này đang diễn ra với chất lượng chuyên môn cực cao, thậm chí không khác gì cuộc cạnh tranh ngôi vương.

   

Cuộc chiến trụ hạng “chất lượng cao”

Sau những chiến thắng của Leeds United, Tottenham và Nottingham Forest ở vòng 35, cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh đang nóng lên từng ngày.

Suốt vài tháng qua, đây gần như là màn “đấu trí xem ai chớp mắt trước”, khi ba đội có nguy cơ rơi vào vị trí xuống hạng cuối cùng, Nottingham Forest, Tottenham và West Ham, cộng lại chỉ thua đúng 1 trận trong 9 vòng gần nhất.

Nottingham Forest bất bại 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường

Cuộc chiến này hội tụ đầy đủ những yếu tố thường chỉ thấy ở cuộc đua vô địch: kịch tính, bước ngoặt và cả tranh cãi. Như cách West Ham phải trả giá đắt cuối tuần qua, khi bị Brentford vùi dập 3-0, mọi sai lầm hay cú sảy chân lúc này đều bị đối thủ trừng phạt không khoan nhượng.

Chất lượng chuyên môn gia tăng của các đội nhóm cuối bảng cũng đồng nghĩa với việc, lần đầu tiên kể từ mùa 2015/16, sẽ có một đội xuống hạng với từ 36 điểm trở lên.

Chia sẻ trên BBC Radio 5 Live, nhà báo Rory Smith nhận định: “Thực tế là sẽ có một đội xuống hạng với số điểm rất cao. Hai mùa gần nhất, ba đội cuối bảng còn chưa chạm mốc 30 điểm, và chúng ta từng nói nhiều về việc các đội mới lên hạng gặp bất lợi tài chính quá lớn nên không thể cạnh tranh. Nhưng lần này họ đều phản ứng rất tốt khi chịu áp lực lớn, đều tìm lại phong độ.

Kể từ trận gặp Man City hồi tháng 11, Leeds có phong độ thuộc nhóm giữa bảng. Forest thì vào guồng muộn hơn. Còn Tottenham và West Ham, dù là hai đội đang gặp nguy, sẽ có một đội phải xuống hạng với số điểm cao hơn rất nhiều so với thông lệ trong nhiều năm qua”.

Phong độ cao vẫn có thể xuống hạng?

Sau chiến thắng 3-1 ngay tại Stamford Bridge trước Chelsea, Nottingham Forest đã kéo dài chuỗi bất bại tại Ngoại hạng Anh lên con số 7 trận. Kết quả này giúp họ tạo khoảng cách 6 điểm so với West Ham (đứng thứ 18), đồng thời tái lập lợi thế 5 điểm so với Tottenham ở vị trí thứ 17. Dù chưa chắc chắn về mặt toán học, 3 điểm này gần như đủ để đảm bảo suất trụ hạng cho Nottingham Forest.

Tottenham tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng sau 2 chiến thắng liên tiếp

Đáng chú ý, Nottingham Forest bất bại trước hàng loạt đối thủ mạnh như Man City, Tottenham, Aston Villa, Sunderland và Chelsea. Phong độ gần đây của họ càng ấn tượng hơn khi ghi tới 12 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần trong 3 trận gần nhất, qua đó cải thiện hiệu số từ -12 lên -2, yếu tố có thể đóng vai trò như “một điểm cộng thêm” vào cuối mùa.

Ở chiều ngược lại, Tottenham tiếp nối chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh năm 2026 bằng việc đánh bại đội hình Aston Villa xoay tua lực lượng. Sau 3 vòng nằm trong nhóm xuống hạng, chiến thắng này giúp “Gà trống” thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” và vượt lên trên West Ham.

Dù vậy, tình hình của West Ham không hoàn toàn u ám. Trong ba tháng qua, “Búa tạ” đã cải thiện đáng kể phong độ. Kể từ chuỗi thua liên tiếp hồi tháng 1, West Ham chỉ thua 4 trong 14 trận gần nhất.

Nhưng nếu có CLB nào hiểu rõ cảm giác “quá muộn màng”, thì đó chính là West Ham. Đội bóng thành London đang giữ kỷ lục không mong muốn khi giành nhiều điểm nhất (15 điểm) trong 8 vòng cuối mùa nhưng vẫn xuống hạng ở mùa 2002/03.

Gần đây hơn, Newcastle, đội gần nhất xuống hạng với từ 36 điểm trở lên, cũng giữ kỷ lục về chuỗi bất bại dài nhất (6 trận) ở cuối mùa của một đội vẫn phải rớt hạng.

Nếu Nottingham Forest, Tottenham và West Ham tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, rất có thể một trong ba sẽ khép lại mùa giải với một kỷ lục buồn tương tự trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Cần bao nhiêu điểm để trụ hạng mùa này?

Trong mùa giải đầy những bước ngoặt khó lường, việc dự đoán cột mốc an toàn gần như là bất khả thi. Kể từ khi Ngoại hạng Anh áp dụng thể thức 20 đội từ năm 1995, số điểm trung bình để trụ hạng là 36. Tuy nhiên, con số này chắc chắn sẽ không đủ ở mùa giải năm nay, khi West Ham đã chạm mốc 36 điểm nhưng vẫn đang đứng ở vị trí xuống hạng cuối cùng là vị trí thứ 18.

Vòng West Ham Tottenham
36 Arsenal (sân nhà) Leeds United (sân nhà)
37 Newcastle (sân khách) Chelsea (sân khách)
38 Leeds United (sân nhà) Everton (sân nhà)

Các đối thủ còn lại của West Ham và Tottenham trong cuộc chiến trụ hạng

Theo dữ liệu từ Opta, West Ham hiện là ứng viên xuống hạng hàng đầu với xác suất 77,71%, trong khi Tottenham là 22,03% và Nottingham Forest chỉ 0,13%.

Nếu ba đội tiếp tục duy trì tốc độ tích điểm hiện tại, West Ham nhiều khả năng sẽ là cái tên phải xuống hạng, lần đầu tiên kể từ năm 2011.

“Búa tạ” hiện đạt trung bình 1,03 điểm/trận, tương đương khoảng 39 điểm khi mùa giải khép lại. Tottenham với 1,06 điểm/trận dự kiến kết thúc ở 40 điểm, còn Nottingham Forest đang hướng tới 46 điểm, đủ để trụ hạng mùa thứ tư liên tiếp.

Trong cuộc chiến trụ hạng chưa từng có, liệu Ngoại hạng Anh có mang đến cú sốc cuối cùng nào nữa không?

BXH nửa dưới Ngoại hạng Anh sau vòng 35

Arsenal đã nắm lại quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi Man City bị Everton cầm hòa.

