“Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son có thể trở thành “song sát” toàn diện nhất lịch sử ĐT Việt Nam”

Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son hứa hẹn là “cặp đôi hoàn hảo”

Nguyễn Đình Bắc trong năm 2025 và đầu năm 2026 đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ tại U22 và U23 Việt Nam ở các giải đấu quốc tế. Đình Bắc góp công giúp U22, U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á 2025, đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33 và bùng nổ tại VCK U23 châu Á 2026.

Ở đấu trường châu lục, Nguyễn Đình Bắc dù bị ảnh hưởng vì chấn thương nhưng vẫn ghi 4 bàn thắng, đồng thời có những pha kiến tạo tinh tế để đồng đội lập công. Nhưng màn trình diễn ấn tượng giúp Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới, đồng thời đưa U23 Việt Nam tới vị trí thứ ba của VCK U23 châu Á 2026.

Nguyễn Đình Bắc đang chơi cực hay trong mào áo CLB CAHN. Ảnh: VOV

Sau thành công ở cấp độ trẻ, Nguyễn Đình Bắc trở lại CLB CAHN kèm theo một chút hoài nghi. Sau 16 vòng đầu tiên của V.League 2025/2026, dù được HLV Mano Polking tạo điều kiện ra sân khá nhiều, nhưng Nguyễn Đình Bắc không thể ghi được bàn thắng.

Tuy nhiên, bắt đầu từ vòng 17, sau khi lập cú đúp vào lưới SHB Đà Nẵng, Nguyễn Đình Bắc đã liên tục tỏa sáng để trở thàhh “cỗ máy ghi bàn” thực thụ của CLB CAHN. Sau cú hattrick vào lưới SLNA tại vòng 20 V.League 2025/2026 vào tối qua (26/4), Nguyễn Đình Bắc đã trải qua 4 trận liên tiếp ghi bàn và có tổng cộng 7 pha lập công. Màn bứt tốc siêu hạng này giúp Đình Bắc trở thành chân sút nội ghi bàn nhiều thứ hai tại V.League mùa này, chỉ kém tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên của Hà Nội FC 2 bàn.

Trong khi đó, từ khi trở lại sau chấn thương nặng, Nguyễn Xuân Son đã không mất quá nhiều thời gian để tìm lại phong độ từng giúp anh bùng nổ tại Thép xanh Nam Định cũng như ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Nguyễn Xuân Son vẫn là trụ cột không thể thay thế ở Thép xanh Nam Định và nếu không gặp vấn đề gì về thể trạng, anh chắc chắn được HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin mỗi khi ĐT Việt Nam tập trung.

Nguyễn Xuân Son luôn là trụ cột và chắc suất đá chính ở ĐT Việt Nam trong những trận đấu quan trọng nếu đạt thể trạng tốt nhất. Ảnh: VFF

Đánh giá về Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son, cựu danh thủ Nguyễn Quốc Hiền nhận định: “Trong số những tiền đạo của ĐT Việt Nam hiện nay, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son rõ ràng là 2 gương mặt nổi bật nhất, cả về đẳng cấp lẫn sự ổn định về phong độ. Nếu tính đến các chân sút khác, Nguyễn Văn Toàn chưa trở lại do chấn thương, Nguyễn Tiến Linh đang “tịt ngòi” quá lâu, Nguyễn Trần Việt Cường, Phạm Gia Hưng, Bùi Vĩ Hào, Phạm Tuấn Hải đều không có sự toàn diện để có thể đá chính.

HLV Kim Sang-sik đương nhiên theo dõi và nắm bắt kỹ lưỡng những gì Nguyễn Đình Bắc đã chứng tỏ. Chiến lược gia này chính là thầy của Nguyễn Đình Bắc ở U22, U23 Việt Nam nên ông càng hiểu rõ cầu thủ này để biết cách giúp anh phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Ở ĐT Việt Nam, vì những lý do khác nhau, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son chưa từng thi đấu cùng nhau. Nhưng vào thời điểm này, khi ĐT Việt Nam đang hướng tới các giải đấu lớn như ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026, VCK Asian Cup 2027, vai trò của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cực kỳ quan trọng. Tôi tin họ sẽ trở thành “cặp đôi hoàn hảo” ở phiên bản tốt nhất mà ĐT Việt Nam trước đó chưa từng có”.

Nguyễn Đình Bắc sau khi tỏa sáng tại VCK U23 châu Á 2026 hoàn toàn có thể là sự kết hợp hoàn hảo với Nguyễn Xuân Son tại ĐT Việt Nam trong tương lai gần. Ảnh: VFF

Phân tích kỹ hơn về ý kiến của mình, cựu danh thủ Nguyễn Quốc Hiền khẳng định: “Nguyễn Đình Bắc có kỹ thuật, tốc độ, sức trẻ và lối chơi tổng thể mang dáng dấp của một tiền đạo rất hiện đại. Nguyễn Đình Bắc biết cách đưa ra những pha xử lý đạt hiệu quả nhanh nhất trong thời gian suy nghĩ ngắn nhất. Nguyễn Đình Bắc cũng sẵn sàng hoạt động rộng khi cần thiết mà không đóng khung vào một vị trí cố định nào.

Nguyễn Xuân Son thì có thể chất mạnh mẽ, kỹ thuật tốt, sự dũng mãnh và dứt khoát. Kỹ năng dứt điểm và làm tường của Nguyễn Xuân Son đều ở mức độ tuyệt vời. Quan trọng hơn cả, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son đều luôn thể hiện quyết tâm cao, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì thành công của tập thể. Chính vì vậy, 2 tiền đạo này hứa hẹn sẽ kết hợp cực tốt để tạo ra hàng công cực hay, đặc biệt khi ĐT Việt Nam đang có những tiền vệ xuất sắc để yểm trợ cho họ như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải hay các cầu thủ chạy cánh có chất lượng như Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Vĩ, Can Pendant Quang Vinh”.