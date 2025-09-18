Huyền thoại Federer rủ Alcaraz chơi golf, gửi thông điệp tới đàn em

🎾 Federer gửi thông điệp dí dỏm tới Alcaraz

Huyền thoại Roger Federer đã có màn “chào sân” thú vị với Carlos Alcaraz trước thềm Laver Cup 2025 khi cùng đàn em chơi golf ở San Francisco, đồng thời gửi lời nhắn nhủ đầy thân tình.

Federer chia sẻ khoảnh khắc chơi golf cùng Alcaraz

Giải đấu đồng đội danh giá Laver Cup 2025 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21/9 tại Chase Center, San Francisco. Federer một trong những nhà sáng lập giải, đã góp phần đưa sự kiện này trở thành điểm hẹn thường niên của làng quần vợt từ năm 2017.

Trên Instagram, “Tàu tốc hành” chia sẻ khoảnh khắc chơi golf cùng Alcaraz, Alexander Zverev và Casper Ruud, kèm thông điệp: “Chào mừng đến với Laver Cup 2025, làm tốt lắm trên sân golf. Hy vọng cậu đã mang theo vợt tennis.” Lời nhắn vừa dí dỏm vừa thể hiện sự khích lệ dành cho tay vợt người Tây Ban Nha.

Đánh giá về phong độ đàn em, Federer cho rằng Alcaraz đang thi đấu ở một “đẳng cấp khác” và là nhân tố quan trọng khiến đội châu Âu được đánh giá cao hơn so với đội thế giới. Anh nhấn mạnh: “Những trận đánh đơn có thể sẽ mang tính quyết định, vì phần đánh đôi nhiều khả năng cân bằng hơn”.

Dù vậy, Federer cũng cảnh báo khó khăn tiềm ẩn khi các tay vợt châu Âu phải thích nghi với múi giờ và điều kiện tại bờ tây nước Mỹ. Đây có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng tới thể lực và sự tập trung của các ngôi sao.

Năm nay, đội châu Âu quy tụ dàn hảo thủ gồm Alcaraz, Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Flavio Cobolli và Jakub Mensik. Phía đối diện, đội Thế giới mang đến Taylor Fritz, Alex de Minaur, Reilly Opelka, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca và Alex Michelsen, hứa hẹn tạo nên màn so tài nảy lửa tại San Francisco.

👍 Federer rạng rỡ trở lại San Francisco trước thềm Laver Cup

Huyền thoại Roger Federer đã có một ngày đặc biệt tại San Francisco trước khi Laver Cup 2025 khởi tranh ở Chase Center. Dù đã giải nghệ ba năm, tay vợt 20 lần vô địch Grand Slam vẫn cho thấy sức hút khó cưỡng khi xuất hiện trong sự kiện cộng đồng và giao lưu cùng người hâm mộ.

Federer tham gia lễ khánh thành sáu sân tennis

Tại Công viên John McLaren, Federer tham gia lễ khánh thành sáu sân tennis được cải tạo trong khuôn khổ dự án di sản cộng đồng của Laver Cup. Ngôi sao người Thụy Sĩ hào hứng ký tặng, chụp ảnh cùng khán giả và thậm chí đánh bóng giao lưu với thị trưởng San Francisco Daniel Lurie. Federer chia sẻ: “Thật tuyệt khi được ở công viên công cộng như thế này, truyền cảm hứng cho trẻ em và nhìn thấy những gì chúng ta đã tạo ra khi Laver Cup đến đây”.

Không chỉ hòa mình cùng cộng đồng, Federer còn gây chú ý với những pha giao bóng khó và cú đánh giữa hai chân đặc trưng, khiến các tay vợt trẻ lẫn khán giả thích thú. Huyền thoại 44 tuổi cũng không giấu được sự tiếc nuối khi không thể thi đấu trên mặt sân màu đen độc đáo tại Chase Center. Federer thổ lộ: “Tôi cảm thấy thật đặc biệt, và có chút tiếc nuối vì không được ra sân ở đây”.

Trong khi đó, các tay vợt hàng đầu như Casper Ruud đã bắt đầu làm quen với mặt sân, chuẩn bị cho buổi tập chính thức mở cửa cho người hâm mộ. Ở phía đối diện, đội hình Team World dưới sự dẫn dắt của Andre Agassi và trợ lý Patrick Rafter cũng sẵn sàng tạo nên bầu không khí sôi động. Rafter hào hứng: “Tôi không ngờ sân đấu lại chứa được 18.000 khán giả. Chỉ cần ngồi xem các tay vợt khởi động thôi cũng đã là một cảnh tượng tuyệt vời”.

Sự xuất hiện của Federer cùng dàn huyền thoại và ngôi sao quần vợt đương đại hứa hẹn biến Laver Cup tại San Francisco trở thành một trong những sự kiện thể thao đáng nhớ nhất trong năm. Không còn là tay vợt trên sân, “Tàu tốc hành” giờ đây tận hưởng giải đấu với tư cách người truyền cảm hứng điều vẫn khiến người hâm mộ dành cho anh sự ngưỡng mộ đặc biệt.