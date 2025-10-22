Trực tiếp bóng đá Frankfurt - Liverpool: Người khốn gặp kẻ khó (Cúp C1)
(2h, 23/10, lượt 3 vòng bảng) Liverpool đang sa sút sẽ đến làm khách trên sân của Frankfurt, đội bóng cũng đang gặp nhiều khó khăn.
C1 - Champions League | 2h, 23/10 | SVĐ Deutsche Bank Park
Điểm
Santos
Kristensen
Koch
Theate
Brown
Larsson
Skhiri
Doan
Uzun
Bahoya
Burkardt
Điểm
Mamardashvili
Szoboszlai
Gomez
Van Dijk
Robertson
Jones
Mac Allister
Salah
Gakpo
Wirtz
Ekitike
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Người khốn gặp kẻ khó
Liverpool hành quân đến Đức sau trận thua 1-2 trước đại kình địch MU ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Đó đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của “Lữ đoàn đỏ” trên mọi đấu trường. Điều đáng lo hơn cả không chỉ là kết quả, mà là sự sa sút rõ rệt kể từ đầu mùa giải.
Đoàn quân của HLV Arne Slot đã để lọt lưới 16 bàn sau 11 trận mùa này, nhiều hơn cả tổng số 15 bàn thua trong 22 trận đầu tiên của mùa 2024-25. Hàng thủ Liverpool vẫn tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt khi lối pressing thiếu đồng bộ khiến những hậu vệ cánh như Milos Kerkez và Conor Bradley thường xuyên bị khai thác bởi các cầu thủ chạy cánh đối phương.
Ở phía bên kia, phong độ của Frankfurt cũng không khá hơn. Đội bóng nước Đức đã không thắng trong 3 trận gần nhất (thua 2), đồng thời để thua 4 trong 7 trận gần đây và chỉ có 2 lần giành chiến thắng. Nếu thất bại trước Liverpool, đó sẽ là trận thua thứ ba liên tiếp của Frankfurt trên sân nhà, nơi họ đã để lọt lưới 7 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất tại tổ ấm của mình.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/10/2025 17:51 PM (GMT+7)