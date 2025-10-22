Trực tiếp bóng đá Frankfurt - Liverpool: Người khốn gặp kẻ khó (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 23/10 | SVĐ Deutsche Bank Park Frankfurt 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Frankfurt vs Liverpool Liverpool Điểm Santos Kristensen Koch Theate Brown Larsson Skhiri Doan Uzun Bahoya Burkardt Điểm Mamardashvili Szoboszlai Gomez Van Dijk Robertson Jones Mac Allister Salah Gakpo Wirtz Ekitike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Frankfurt Frankfurt Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Santos, Kristensen, Koch, Theate, Brown, Larsson, Skhiri, Doan, Uzun, Bahoya, Burkardt Mamardashvili, Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson, Jones, Mac Allister, Salah, Gakpo, Wirtz, Ekitike

Người khốn gặp kẻ khó

Liverpool hành quân đến Đức sau trận thua 1-2 trước đại kình địch MU ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Đó đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của “Lữ đoàn đỏ” trên mọi đấu trường. Điều đáng lo hơn cả không chỉ là kết quả, mà là sự sa sút rõ rệt kể từ đầu mùa giải.

Đoàn quân của HLV Arne Slot đã để lọt lưới 16 bàn sau 11 trận mùa này, nhiều hơn cả tổng số 15 bàn thua trong 22 trận đầu tiên của mùa 2024-25. Hàng thủ Liverpool vẫn tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt khi lối pressing thiếu đồng bộ khiến những hậu vệ cánh như Milos Kerkez và Conor Bradley thường xuyên bị khai thác bởi các cầu thủ chạy cánh đối phương.

Ở phía bên kia, phong độ của Frankfurt cũng không khá hơn. Đội bóng nước Đức đã không thắng trong 3 trận gần nhất (thua 2), đồng thời để thua 4 trong 7 trận gần đây và chỉ có 2 lần giành chiến thắng. Nếu thất bại trước Liverpool, đó sẽ là trận thua thứ ba liên tiếp của Frankfurt trên sân nhà, nơi họ đã để lọt lưới 7 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất tại tổ ấm của mình.