Ronaldo chấn thương nặng hơn dự kiến, dùng liệu pháp lạ cứu giấc mơ World Cup

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League World Cup 2026 Đội tuyển Bồ Đào Nha

Siêu sao Cristiano Ronaldo đang áp dụng phương pháp “pressotherapy” (trị liệu bằng áp lực khí nén) trong quá trình điều trị chấn thương cơ, sau khi tình trạng được xác định nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu. Chấn thương này khiến khả năng góp mặt tại World Cup sắp tới của CR7 bị đặt dấu hỏi.

Chấn thương khiến Ronaldo phải rời Saudi Arabia điều trị

Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ lo lắng khi tập tễnh rời sân trong trận thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Feyha tại Saudi Pro League.

Ronaldo dính chấn thương cơ

Ronaldo dính chấn thương cơ

Ngôi sao 41 tuổi dính chấn thương cơ và được nhìn thấy chườm đá phía sau đầu gối khi ngồi trên băng ghế dự bị. Ban đầu, tình trạng được cho là không quá nghiêm trọng, nhưng các kiểm tra sau đó cho thấy chấn thương nặng hơn dự đoán.

Ronaldo đã rời Saudi Arabia để trở lại Tây Ban Nha điều trị cùng chuyên gia cá nhân.

Liệu pháp “pressotherapy” lạ lẫm

Trên mạng xã hội, Ronaldo chia sẻ hình ảnh bản thân đang thực hiện liệu pháp “pressotherapy”. Đây là phương pháp sử dụng áp lực khí nén để kích thích hệ bạch huyết, giúp tăng cường lưu thông, giảm đau nhức và hỗ trợ đào thải độc tố trong cơ thể.

Ronaldo nỗ lực điều trị chấn thương

Ronaldo nỗ lực điều trị chấn thương

HLV Jorge Jesus của Al Nassr xác nhận chấn thương của Ronaldo nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu.

Ông cho biết sau khi kiểm tra y tế, tiền đạo người Bồ Đào Nha cần sang Madrid để điều trị với chuyên gia riêng và hy vọng có thể sớm trở lại hỗ trợ đội bóng.

Nguy cơ lỡ các trận quốc tế

ĐT Bồ Đào Nha dự kiến thi đấu giao hữu với ĐT Mexico và ĐT Mỹ trong đợt tập trung đội tuyển cuối tháng này. Tuy nhiên, khả năng Ronaldo kịp bình phục để góp mặt vẫn còn bỏ ngỏ.

Ronaldo vẫn đang nuôi hy vọng dự World Cup 2026

Ronaldo vẫn đang nuôi hy vọng dự World Cup 2026

Dù vậy, chân sút kỳ cựu vẫn hy vọng quá trình hồi phục sẽ diễn ra thuận lợi để sớm trở lại sân cỏ, tiếp tục giúp Al Nassr trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League.

Mùa này, Ronaldo đang có phong độ ấn tượng với 21 bàn sau 22 trận tại Saudi Pro League, góp phần đưa Al Nassr dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách hai điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Al Ahli.

-11/03/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League
