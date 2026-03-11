Nửa tỷ euro của Man Utd bị HLV Ten Hag 'ném ra cửa sổ' thế nào?

Trong 2 năm 4 tháng HLV Ten Hag nắm giữ “ghế nóng” ở sân Old Trafford, giới chủ MU tiêu tốn hơn 650 triệu euro cho 12 vụ chuyển nhượng mua đứt cầu thủ. Trong bản cam kết giữa Ten Hag và ban lãnh đạo MU, chiến lược gia người Hà Lan được giữ vai trò manager (nhà quản lý) thay vì một HLV chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần. Tất cả tân binh MU dưới triều đại Ten Hag đều mang đậm dấu ấn của cựu HLV Ajax.

Trong số đó, một loạt thương vụ chuyển nhượng theo diện panic buy (mua sắm hoảng loạn), là Antony, Casemiro và Ugarte. Một loạt cái tên đã bị nghi ngờ từ đầu về tính thành công như Onana, Mount, Zirkzee, De Ligt và Mazraoui. Ten Hag đưa về sân Old Trafford rất nhiều cựu cầu thủ Ajax hoặc từng thi đấu tại giải Hà Lan. Triết lý của cựu HLV Ajax không được số đông CĐV MU ủng hộ. Và ngay lúc này, khi nhìn lại; MU đã phải trả giá cho những sai lầm của Ten Hag.

Mount và loạt bản hợp đồng khác của Ten Hag tại MU sẽ ra đi.

Thảm họa chuyển nhượng

Theo các nguồn tin tại Anh, giới thượng tầng MU đã chốt kế hoạch chia tay Tyrell Malacia, Joshua Zirkzee, Altay Bayindir, Manuel Ugarte và Mason Mount khi thị trường chuyển nhượng hè mở cửa. Từ phương xa, Rasmus Hojlund và Andre Onana đang khoác áo CLB khác theo diện cho mượn và cũng sẽ được bán đứt.

Những tân binh Ten Hag đưa về MU cứ thế nối gót nhau rời Old Trafford. Casemiro cũng đã chắc chắn nói lời chia tay “Nhà hát của những giấc mơ” khi hết hạn hợp đồng. Hãy xem di sản của Ten Hag sẽ còn lại gì ở Manchester. Duy nhất Martinez có đủ phẩm chất để làm trụ cột lâu dài của MU, với điều kiện giảm tần suất chấn thương. De Ligt tương tự Martinez, vấn đề chỉ là chấn thương. Yoro cần thêm thời gian để kiểm chứng. Còn Mazraoui dần đánh mất tầm ảnh hưởng.

Giới thượng tầng MU đã thất bại khi phụng sự kế hoạch chuyển nhượng của Ten Hag. Những điểm sáng từ Casemiro hay Martinez, De Ligt (lúc khỏe mạnh) là quá ít giữa một loạt thương vụ thất bại.

Bỏ ra hơn 650 triệu euro cho 12 cầu thủ, MU khó bù lỗ 50% khi sẽ thanh lý 2/3 cầu thủ. Trong số đó, thương vụ bán đứt Hojlund (45 triệu euro) có giá trị hơn cả. Họ lỗ cực nặng khi bán Antony (25 triệu euro). Những thương vụ khác như Onana, Ugarte, Zirkzee, Malacia, Mount sẽ lỗ ít nhất gấp đôi khi bán cho CLB khác, Tính cả quỹ lương, MU sẽ lỗ nặng khi sự đầu tư cho Ten Hag chưa đổi lại thành quả xứng đáng bằng danh hiệu lớn.

Và khi một dự án chuyển nhượng của triều đại HLV cũ thất bại, MU lại quay về vạch xuất phát, sửa chữa cho sai lầm bằng cách tiếp tục vung tiền để chiêu mộ cầu thủ mới. Antony, Onana, Hojlund - những tân binh được đưa về với kế hoạch dài hạn, 5 đến 10 năm - nhưng đứt gánh giữa đường. Và rồi, MU lại phải bạo chi để mang về Sesko, Mbeumo, Cunha để tái thiết kế hoạch 5 năm, 10 năm cho các vị trí chủ chốt.

Ngày gia nhập MU, Ten Hag gây sửng sốt với tuyên bố: "Kỷ nguyên của Jurgen Klopp và Pep Guardiola sẽ chấm dứt ở Ngoại hạng Anh". Ngày Ten Hag chia tay "Quỷ đỏ", Klopp và Pep vẫn là những tượng đài sừng sững ở giải đấu. Ten Hag lụm bại ở Old Trafford, khiến MU tiếp tục hao hụt nặng tài chính vì khoản đền bù hợp đồng.

Nhìn lại lịch sử MU, Ten Hag là HLV được cấp tiền chuyển nhượng nhiều thứ 2, chỉ sau Sir Alex Ferguson. Với triều đại của Sir Alex, "Máy sấy tóc" chi tiêu 795 triệu euro cho hơn 150 bản hợp đồng, kéo dài 27 năm. Sẽ chẳng ai phàn nàn về mức độ "đốt" tiền của Sir Alex, khi MU đã gặt hái quá nhiều thành công ở triều đại này.

Hãy so sánh Ten Hag với Ole Solskjaer và Jose Mourinho. Dưới thời Ten Hag, MU vẫn có 2 danh hiệu FA Cup và cúp Liên đoàn. Mourinho từng giành cú ăn ba trong một mùa (Siêu cúp Anh, cúp Liên đoàn, Europa League). Solskjaer thì trắng tay. Đặt lên bàn cân so sánh, Ten Hag ít ra vẫn tốt hơn Solskjaer.

Song, tựu trung, qua 3 triều đại HLV, MU đầu tư trên một 1,5 tỷ euro và vẫn trắng tay ở Ngoại hạng Anh, đó là thảm họa.

Nhìn từ Mbeumo, Cunha, MU sẽ thay đổi chiến lược?

Sau rất nhiều kỳ chuyển nhượng "ném tiền qua cửa sổ", MU bắt đầu thành công kể từ năm ngoái, khi ưu tiên tìm kiếm các ngôi sao đã khẳng định đẳng cấp ở Ngoại hạng Anh. Cunha và Mbeumo được MU đưa vào tầm ngắm, 2 cầu thủ không quá "bóng bẩy" trên truyền thông, nhưng lại trải qua mùa giải 2024/25 đặc biệt xuất sắc tại CLB.

Sau những gì xảy ra ở mùa này, MU đã đúng với chiến lược "hút máu" đội nhỏ.

Quay ngược thời gian, ở kỷ nguyên Sir Alex, MU đã thành công mỹ mãn với nhiều thương vụ hút máu đối thủ ở giải quốc nội. Đó là Eric Cantona, Dwight Yorke, Andy Cole, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Carlos Tevez, Michael Carrick và Robin van Persie. Mua người từ chính CLB Ngoại hạng Anh, giá chuyển nhượng có thể cao hơn hẳn so với cầu thủ cùng đẳng cấp ở giải đấu khác nhưng tính rủi ro thấp hơn.

Wharton và Anderson, 2 tiền vệ đẳng cấp của CLB nhóm dưới Ngoại hạng Anh, là bổ sung hoàn hảo cho MU?

Thời hậu Sir Alex, MU đã đốt tiền vô tội vạ vào các "bom tấn" từ giải đấu khác ở châu Âu. Khởi đầu là Angel di Maria (75 triệu bảng). Sau đó là Mkhitaryan, Pogba, Sancho, Antony, Bruno Fernandes, Casemiro, Yoro và mới nhất là Sesko. Bruno là trường hợp hiếm hoi thành công. Casemiro không phải là thương vụ hớ, nhưng thật khó để nói đây là bản hợp đồng hoàn hảo, khi nhìn vào phí chuyển nhượng (80 triệu euro) và mức lương khổng lồ (350.000 bảng/tuần) nhưng tự do ra đi sau 3 năm.

Chúng ta tiếp tục nhắc đến Fred, Lindelof, Martial, Van de Beek, Memphis Depay, Varane, đều là những cầu thủ được kỳ vọng rất cao nhưng không một ai nổi bật trên sân Old Trafford vì nhiều lý do. Điển hình như Varane, chuyên môn tốt, ý chí tốt nhưng mẫn cảm chấn thương và không thể gắn bó lâu dài với CLB.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, MU phá két để đón Sesko từ Leipzig. Tính đến nay, đóng góp của Sesko chưa tương xứng khoản tiền 76 triệu euro. Hiệu suất ghi 8 bàn sau 24 trận ở Ngoại hạng Anh vẫn kém rất xa tiêu chuẩn của một tiền đạo hàng đầu, xứng đáng với giá trị chuyển nhượng "bom tấn".

Trở lại với câu chuyện "hút máu" đối thủ ở Ngoại hạng Anh, thời hậu Sir Alex, MU đã đưa về Mata, Matic, Lukaku, Maguire, Mount, Morgan Schneiderlin, Wan-Bissaka, Sanchez, đến Cunha và Mbeumo. Có những thương vụ thất bại, đó là Sanchez, Schneiderlin, Wan-Bissaka và khả năng cao là Mount. Mata, Matic, Maguire và Lukaku không thành công và cũng chẳng thất bại.

Cunha và Mbeumo là 2 cái tên mới nhất đang tỏa sáng ở sân Old Trafford.

MU đã đẩy đi một loạt cầu thủ tấn công, trong đó có 2 bản hợp đồng bom tấn là Antony, Sancho để chiêu mộ Cunha và Mbeumo. Chiến lược của "Quỷ đỏ" đã thay đổi. Ở sự bổ sung then chốt cho đội hình, MU tìm đến 2 ngôi sao của CLB nhỏ. Một mức phí chuyển nhượng hợp lý, đi kèm bản hợp đồng với mức lương hợp lý cho Cunha (180.000 euro/tuần) và Mbeumo (150.000 euro/tuần), MU đã nhìn thấy thành công.

Kỳ chuyển nhượng hè 2027 sẽ lại là lúc MU đặt tầm ngắm vào các CLB nhỏ, nơi là những ngôi sao hàng đầu giải đấu đang âm thầm tỏa sáng và chờ đợi ngày chuyển tới bến đỗ lớn hơn. MU sẽ dành mọi tâm trí để tìm ra người thế chỗ Casemiro ở khu vực tuyến giữa. Và danh sách tiền vệ được MU quan tâm chỉ toàn những cầu thủ ở CLB nhóm dưới. Đó là Elliot Anderson (Nottingham), Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton) và Joao Gomes (Wolves).

Sau một thập kỷ "ném tiền qua cửa sổ", MU đã tỉnh ngộ. Có thêm một kỳ chuyển nhượng thành công như mùa hè 2025, ngày "Quỷ đỏ" trở lại đường đua vô địch Ngoại hạng Anh sẽ không còn xa.