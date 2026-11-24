Neymar vô địch nội dung 1-Day High Roller thuộc hệ thống BSOP Millions, giải đấu thu hút 121 lượt đăng ký tại khách sạn WTC Sheraton. Chiến thắng mang về cho tiền đạo Santos 380.000 real, tương đương hơn 63.000 USD.

Theo chuyên trang PokerNews, phí đăng ký giải này là 15.000 real. Khoản tiền Neymar nhận được là tiền thưởng trước khi trừ phí tham dự và các chi phí khác.

"Rất hạnh phúc, một cảm giác khó tin. Tôi hy vọng đây là danh hiệu đầu tiên trong số nhiều chức vô địch tại BSOP", Neymar nói sau chiến thắng. "Tôi đã chơi ở giải này nhiều năm. Đến đây là niềm vui, bởi tôi gặp bạn bè và những người đã dạy mình chơi poker".

Neymar (giữa) mừng sau khi vô địch nội dung 1-Day High Roller thuộc BSOP Millions ngày 21/11. Ảnh: Mundo Poker

Cầu thủ 34 tuổi bước vào bàn chung kết với khoảng một phần ba số chip còn lại trong cuộc chơi. Anh tiếp tục loại nhiều đối thủ để đi tới màn đấu tay đôi tranh chức vô địch với Araújo, người bạn lâu năm có biệt danh Gil Cebola.

Ở ván quyết định, cả hai đặt toàn bộ số chip vào giữa bàn. Neymar cầm hai lá át và hai đồng chất, trong khi đối thủ có già và bồi. Những lá bài chung sau đó giúp tiền đạo Santos giành chiến thắng. Araújo đứng thứ hai và nhận 250.000 real.

Giải kết thúc khoảng 2h sáng 21/11, giờ Sao Paulo. Vài tiếng sau, Neymar trở lại trung tâm huấn luyện Rei Pelé để tập cùng Santos, đội đang chuẩn bị cho trận gặp Gremio tại giải vô địch Brazil.

Poker là sở thích Neymar theo đuổi nhiều năm bên cạnh bóng đá. Cựu tiền đạo Barca và PSG từng nhiều lần dự các giải trực tiếp. Trước chức vô địch lần này, anh về thứ 10 ở nội dung 50K Super High Roller Invitational của cùng hệ thống BSOP Millions và nhận 138.000 real.

"Tôi đam mê poker, vẫn học hỏi và nghiên cứu thêm", Neymar từng nói với Mundo Poker. "Đây là kết quả từ những điều tôi học được ở bạn bè, thầy hướng dẫn và các tay chơi chuyên nghiệp".

Neymar lau nước mắt sau trận Na Uy 2-1 Brazil, ở vòng 1/8 World Cup 2026, trên sân MetLife, East Rutherford, Mỹ tối 5/7. Ảnh: AP

Neymar trưởng thành từ Santos, góp công giúp đội đoạt Copa Libertadores 2011 trước khi sang Barca năm 2013. Tại Tây Ban Nha, anh cùng Lionel Messi và Luis Suarez tạo thành bộ ba tấn công nổi tiếng, giành hai chức vô địch La Liga và một Champions League. Năm 2017, tiền đạo Brazil chuyển đến PSG, tiếp tục giành nhiều danh hiệu quốc nội nhưng không thể vô địch Champions League cùng đội bóng Pháp.

Ở cấp đội tuyển, Neymar ghi 80 bàn qua 130 trận. Anh vô địch Confederations Cup 2013 và cùng đội Olympic giành HC vàng Rio 2016, nhưng chưa từng đoạt World Cup. Sau khi cùng Brazil thua Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026, Neymar thông báo chia tay đội tuyển quốc gia.

Những năm cuối sự nghiệp của Neymar bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Anh chỉ chơi bảy trận cho Al Hilal sau khi rời PSG năm 2023, trước khi trở lại Santos đầu năm 2025. Dù vậy, sức hút thương mại của tiền đạo 34 tuổi vẫn lớn. Theo ước tính của Forbes trước World Cup 2026, hiện anh kiếm khoảng 38 triệu USD mỗi năm từ bóng đá và các hoạt động ngoài sân cỏ