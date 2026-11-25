MU kháng cáo thành công thẻ đỏ gây tranh cãi của Yoro

Yoro bị truất quyền thi đấu ngay phút thứ 8 trong trận ra mắt của HLV Mauricio Pochettino trên cương vị thuyền trưởng MU. Mọi chuyện nhanh chóng trở nên tồi tệ khi "Quỷ đỏ" nhận thất bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield hôm 22/11. MU sau đó gửi đơn kháng cáo lên FA và được chấp thuận. Theo đó, quyết định rút thẻ đỏ dành cho Yoro đã chính thức bị hủy bỏ.

Leny Yoro nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Liverpool

Hôm 24/11, FA ra thông báo: "Án treo giò 1 trận của Leny Yoro đã được hủy bỏ sau khi đơn kháng cáo về quyết định truất quyền thi đấu sai lầm được chấp thuận. Cầu thủ Manchester United bị truất quyền thi đấu vì ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt trong trận đấu Ngoại hạng Anh với Liverpool hôm Chủ nhật, ngày 22/11. Văn bản giải thích lý do đưa ra quyết định của Ủy ban Kỷ luật độc lập sẽ được công bố trong thời gian tới".

Trước đó, Yoro bị xác định đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt khi phạm lỗi với Alexander Isak ngay sát rìa vòng cấm. Tuy nhiên, tình huống này gây tranh cãi bởi Isak chưa chắc đã hoàn toàn kiểm soát được bóng. Liverpool được hưởng quả đá phạt trực tiếp và tận dụng thành công để ghi bàn mở tỷ số.

HLV Pochettino cũng phản đối quyết định rút thẻ đỏ dành cho Yoro. Sau khi được xóa án treo giò, trung vệ 21 tuổi người Pháp sẽ đủ điều kiện ra sân trong cuộc tiếp đón Brentford vào ngày 28/11 cuối tuần này.

Thất bại trước Liverpool đẩy MU vào tình thế vô cùng khó khăn khi đội chủ sân Old Trafford rơi xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chỉ đứng trên Crystal Palace.

Đội trưởng Bruno Fernandes cũng khẳng định với BBC sau trận đấu rằng đó "không bao giờ là một tấm thẻ đỏ", đồng thời chỉ trích quá trình xem xét VAR kéo dài.

"Việc mắc sai lầm như vậy có thể thay đổi cục diện trận đấu. Tuy nhiên, rõ ràng bàn thua từ quả đá phạt không hoàn toàn xuất phát từ quyết định đó, nhưng nó đã làm thay đổi hoàn toàn thế trận", tiền vệ người Bồ Đào Nha bức xúc nói.