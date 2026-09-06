Hấp dẫn tennis US Open: Shelton và Swiatek thắng vất vả

Shelton thắng khó nhọc Shapovalov

Shapovalov đã sớm cho Shelton cảm nhận được sự khó khăn. Ngay trong set 1, đôi bên đã phải tiến tới loạt tie-break và Shelton thắng 7-3 ở set đấu đó.

Đến set 2, Shapovalov tiếp tục thi đấu lì lợm và khiến Shelton thêm lần nữa phải vào loạt tie-break. Lần này, may mắn không còn đến với Shelton khi anh thua 5-7.

Shelton mất nhiều sức khi đối đầu Shapovalov

Shelton chỉ thực sự bừng tỉnh ở set 3. Anh thể hiện sự áp đảo cần thiết để thắng 6-3. Tiếp đà thăng hoa, tay vợt người Mỹ thắng 6-4 ở set 4, qua đó khép lại trận đấu với thắng lợi chung cuộc 3-1. Kết quả này đưa anh vào vòng 4 US Open để đối đầu Tsitsipas.

Swiatek đánh 2 set tie-break với Bouzkova

Cuộc chạm trán Bouzkova đã diễn ra không hề dễ dàng đối với Swiatek. Cô phải vào loạt tie-break cân não ngay tại set 1. Vào thời khắc khó khăn, Swiatek thể hiện được bản lĩnh thượng thừa để thắng 7-3.

Sang set 2, Swiatek tiếp tục đối diện với khó khăn. Kịch bản lặp lại khi tay vợt người Ba Lan tiếp tục phải bước vào loạt tie-break để phân định thăng thua. Thêm lần nữa cô thể hiện đẳng cấp đúng lúc khi thắng 7-3, qua đó vượt qua vòng 3 US Open. Swiatek sẽ chạm mặt Qinwen Zheng ở vòng 4.

Gauff phô diễn đẳng cấp

Bucsa không có cửa để gây ra bất ngờ trước Gauff. Ngay trong set 1, Gauff đã cho thấy sự áp đảo cần thiết khi thắng 6-3. Nên nhớ ở set này, Bucsa có break point trước, nhưng sau đó Gauff có tới 2 lần giành break.

Sang set 2, Bucsa tiếp tục có 1 lần đoạt break point. Nhưng cô lại 2 lần bị Gauff bẻ game cầm giao bóng, qua đấy thua 4-6.

Gauff thắng thuyết phục sau 2 set để vượt qua vòng 3 US Open. Sắp tới, cô sẽ chạm mặt người thắng ở trận đấu giữa Eala và Jovic.