Bao Phương Vinh thắng siêu sao bi-a hạng 2 thế giới, vào tứ kết World Cup tại Bỉ

✅ Bao Phương Vinh thắng nghẹt thở siêu sao hạng 2 thế giới

Ở lượt trận vòng 1/8 giải Billiards carom 3 băng Lier World Cup 2026 diễn ra chiều tối 5/9 tại Bỉ, Bao Phương Vinh chạm trán thử thách cực lớn mang tên Eddy Merckx, tay cơ đang xếp hạng 2 thế giới.

Bao Phương Vinh có chiến thắng nghẹt thở để vào tứ kết

Eddy Merckx được ví như một trong những “thần cơ” của làng carom 3 băng. Tay cơ chủ nhà Bỉ sở hữu tới 15 chức vô địch thế giới sau 16 lần vào chung kết, đồng thời có kinh nghiệm dày dặn ở những trận đấu lớn.

Tuy nhiên, Bao Phương Vinh đã nhập cuộc đầy ấn tượng. Tay cơ Việt Nam khiến khán giả phấn khích với một series 17 điểm, qua đó nhanh chóng tạo khoảng cách 23-7 chỉ sau 6 lượt cơ đầu tiên của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Eddy Merckx bắt đầu thể hiện đẳng cấp của tay cơ hàng đầu thế giới. Với thế trận chắc chắn, cơ thủ người Bỉ từng bước thu hẹp cách biệt. Một series 9 điểm giúp Merckx dẫn ngược lại 38-28. Bao Phương Vinh lập tức đáp trả bằng một series 10 điểm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Càng về cuối, cuộc so tài càng trở nên nghẹt thở khi hai tay cơ liên tục bám đuổi từng điểm số. Khi Eddy Merckx dẫn 48-46 và chỉ còn cách chiến thắng đúng 2 điểm, Bao Phương Vinh đã có màn tỏa sáng đúng lúc. Tay cơ Việt Nam tung series 4 điểm để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 50-48 sau 28 lượt cơ.

Chiến thắng trước cơ thủ hạng 2 thế giới giúp Bao Phương Vinh ghi tên vào tứ kết Lier World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của tay cơ Việt Nam là huyền thoại người Ý Marco Zanetti. Trận đấu diễn ra vào khuya 5/9.

😢 Trần Thanh Lực thua ngược số 1 thế giới

Cũng tại vòng 1/8, Trần Thanh Lực có màn đối đầu với đương kim số 1 thế giới Cho Myung Woo.

Thanh Lực dừng bước trước Cho Myung Woo

Tay cơ Việt Nam khởi đầu ấn tượng khi tạo cách biệt 19-8 nhờ một series 9 điểm. Tuy nhiên, Cho Myung Woo nhanh chóng cho thấy bản lĩnh của tay cơ số 1 thế giới. Cơ thủ người Hàn Quốc liên tục tung ra những series lớn, trong đó có một đường cơ 10 điểm để đảo chiều thế trận và dẫn ngược 41-29.

Thanh Lực không bỏ cuộc. Tay cơ Việt Nam kiên trì bám đuổi và đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 43-43. Dù vậy, ở thời điểm quyết định, Cho Myung Woo tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi thực hiện một series 7 điểm, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 50-43 sau 26 lượt cơ.

Như vậy, Trần Thanh Lực dừng bước ở vòng 1/8, trong khi Bao Phương Vinh tiếp tục hành trình tại Lier World Cup 2026. Billiards Việt Nam còn 2 đại diện khác cũng thi đấu tại vòng 1/8 là Trần Quyết Chiến và Chiêm Hồng Thái.