Kết quả tennis Zverev - Collignon: 2 loạt tie-break khác biệt (Halle Open)

Đây là lần đầu tiên Alexander Zverev đối đầu Raphael Collignon và tay vợt người Bỉ chưa từng thắng được một tay vợt top 10 trên mặt sân cỏ, điều anh đã làm được trước Alex de Minaur và Ben Shelton trên các mặt sân cứng & sân đất nện. Zverev đã có cơ hội sớm tạo lợi thế khi có 2 điểm break ở ván cầm giao đầu tiên của Collignon, nhưng anh cứu được cả hai.

Alexander Zverev

Diễn biến set 1 lại ngang ngửa hơn nhiều người nghĩ, Collignon không mắc thêm sơ hở nào trong phần còn lại của set 1 và tie-break được dùng để phân thắng bại. Zverev đã dẫn 4-1, nhưng Collignon gỡ hòa 5-5 và lôi loạt đấu này vào một cuộc giằng co cực kỳ căng thẳng. Cuối cùng sau khi đã dẫn 11-10 nhờ một cú giao tốt, Zverev ở điểm tiếp theo đã bắt bài pha lên lưới của Collignon, người để khoảng trống quá rộng cho Zverev dứt điểm, mang về chiến thắng 12-10.

Collignon tiếp tục giao bóng vững tay ở set 2, thậm chí Zverev đã có một thoáng giật mình ở ván 8, anh đối mặt 1 break point mặc dù đã dẫn 40-0 trước đó. Set đấu rốt cuộc lại vào tie-break, Zverev lại dẫn 4-1, nhưng lần này đã không có bất ngờ nào như set 1 và tay vợt người Đức thắng 7-2 để thắng chung cuộc sau 2 giờ 1 phút.