Hamilton khoe đồng hồ 20 tỷ, bạn gái Kim "siêu vòng 3" đeo nhẫn 110 tỷ đồng

Tay đua huyền thoại Lewis Hamilton gây chú ý khi xuất hiện tại chặng đua F1 Brazil với chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, món phụ kiện đắt đỏ của nhà vô địch thế giới 7 lần vẫn chưa là gì nếu đặt cạnh bộ sưu tập trang sức triệu USD của bạn gái Kim Kardashian, đặc biệt là chiếc nhẫn kim cương trị giá tới 4,5 triệu USD (hơn 110 tỷ đồng).

Hamilton và chiếc đồng hồ xa xỉ, nhưng vẫn chưa là gì so với đồ trang sức của bạn gái Kim

Đồng hồ 20 tỷ của Hamilton vẫn chưa phải đỉnh cao xa xỉ

Trước thềm Grand Prix Brazil 2026, Lewis Hamilton trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với chiếc đồng hồ Richard Mille đính kim cương cực kỳ sang trọng.

Theo The Sun ngày 5/11, món phụ kiện trên cổ tay ngôi sao Ferrari được định giá từ 500.000 đến 600.000 bảng Anh, tương đương khoảng 18-21 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ xa xỉ một lần nữa cho thấy gu thời trang đắt đỏ của Hamilton, người nổi tiếng với những bộ trang phục độc đáo mỗi khi xuất hiện tại khu vực paddock F1.

Ở tuổi 41, tay đua người Anh sở hữu bộ sưu tập 7 chức vô địch thế giới cùng khối tài sản ước tính 435 triệu bảng Anh. Kể từ khi gia nhập Ferrari, Hamilton được cho là nhận mức lương cơ bản khoảng 45 triệu bảng mỗi mùa.

Thế nhưng, ngay cả với sự giàu có ấy, Hamilton vẫn phải nhường bước trước độ xa xỉ trong bộ sưu tập trang sức của bạn gái Kim Kardashian.

Kim Kardashian sở hữu nhẫn kim cương hơn 100 tỷ đồng

Theo The Sun, Kim biệt danh "siêu vòng 3", 46 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 2 tỷ USD, lớn hơn đáng kể so với tài sản của Hamilton.

Trong bộ sưu tập trang sức của ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, nổi bật nhất là chiếc nhẫn đính hôn kim cương từng được chồng cũ Kanye West tặng, trị giá khoảng 4,5 triệu USD, tương đương hơn 110 tỷ đồng.

Như vậy, giá trị chiếc nhẫn cao gấp khoảng 6 lần chiếc đồng hồ Richard Mille của Hamilton nếu tính theo mức định giá cao nhất.

Ngoài ra, Kardashian còn sở hữu vòng cổ kim cương Lorraine Schwartz trị giá khoảng 1 triệu USD.

Đặc biệt, năm 2023, cô gây chú ý khi chi 197.453 USD để mua mặt dây chuyền thánh giá Attallah Cross từng thuộc sở hữu của Công nương Diana, tại phiên đấu giá của Sotheby's ở London.

Tuy nhiên, niềm đam mê trang sức của Kardashian cũng gắn với một ký ức kinh hoàng. Năm 2016, cô bị cướp có vũ trang tại Paris, mất số trang sức trị giá khoảng 10 triệu USD.

Vụ việc khiến người đẹp hạn chế mua sắm những món trang sức đắt tiền trong nhiều năm.

Chiếc vòng cổ Kim từng đeo có giá khoảng 1 triệu USD

Chiếc nhẫn của nàng Kim có giá tới 4,5 triệu USD

Chuyện tình tỷ phú và nhà vô địch F1 gây chú ý

Hamilton và Kardashian bắt đầu được truyền thông liên hệ tình cảm từ đầu năm 2026, trước khi công khai mối quan hệ trên mạng xã hội.

Cặp đôi từng xuất hiện cùng nhau tại Super Bowl, trong khi Kardashian cũng đến cổ vũ bạn trai ở các chặng đua F1 Monaco và Singapore.

Mối quan hệ giữa huyền thoại tốc độ và ngôi sao truyền hình thực tế được giới giải trí quốc tế quan tâm đặc biệt bởi cả hai đều sở hữu danh tiếng toàn cầu và những đế chế thương mại riêng.