Man City phơi bày điểm yếu chí mạng, Maresca vẫn chưa tìm ra lời giải

Hàng thủ Man City mong manh, dễ vỡ

Có câu nói quen thuộc rằng hàng phòng ngự quyết định chức vô địch. Vì vậy, việc Man City chững lại trong cuộc đua danh hiệu Premier League giữa bối cảnh hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn có lẽ không phải điều quá bất ngờ.

Man City đã trải qua 8 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới

Hôm 7/11, “The Citizens” nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại Premier League khi để Nottingham Forest chọc thủng lưới 3 lần. Chuỗi trận không giữ sạch lưới của đội bóng nửa xanh thành Manchester cũng kéo dài lên con số 9 trên mọi đấu trường.

Những sai lầm cá nhân đóng góp đáng kể vào thành tích đáng thất vọng của Man City trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở sự mong manh của hàng phòng ngự Man City. Hiện chỉ có 7 đội bóng tại Premier League để thủng lưới nhiều hơn đội đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League ở mùa giải này.

Chỉ Sunderland (6 lần) và Hull City (5 lần) mắc nhiều sai lầm dẫn đến bàn thua hơn Man City (4 lần) tại Premier League mùa này

Đây rõ ràng là dấu hiệu đáng báo động đối với HLV Enzo Maresca. Những vấn đề ấy thực tế đã xuất hiện ngay cả trong giai đoạn Man City khởi đầu mùa giải với 7 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Sức mạnh tấn công từng nhiều lần giúp “The Citizens” vượt qua khó khăn, nhưng những thống kê khi đó không thể duy trì lâu dài. Đến nay, Man City vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng.

Maresca vẫn chưa tìm ra lời giải

Trong 4 vòng đấu Premier League gần nhất, Maresca đã sử dụng 4 bộ tứ hậu vệ khác nhau. Lần gần nhất chiến lược gia người Italia giữ nguyên hàng phòng ngự ở hai trận liên tiếp là khi Man City đánh bại Porto và MU hồi tháng 9.

Tại Premier League, Maresca có sự ổn định hơn đôi chút, nhưng vẫn sử dụng 4 cách bố trí hàng phòng ngự khác nhau trong 10 trận đấu.

Man City của Maresca gặp nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự ở những tuần gần đây

Ở chuyến làm khách trên sân City Ground, Maresca lựa chọn bộ tứ hậu vệ mà ông tin tưởng nhất tại giải quốc nội, gồm Khusanov đá hậu vệ phải, cặp trung vệ Dias - Guehi và Gvardiol đảm nhiệm hành lang trái. Đây là đội hình phòng ngự được chiến lược gia người Italia sử dụng trong 4 trận Premier League mùa này. Tuy nhiên, việc thay cùng lúc hai vị trí ở hàng thủ ngay đầu hiệp hai cho thấy phương án này không phát huy hiệu quả.

Gvardiol có khởi đầu mùa giải thiếu ổn định và chưa đạt phong độ tốt nhất. Trong khi đó, Khusanov thể hiện tốt hơn đáng kể khi đá trung vệ so với vị trí hậu vệ phải. Còn sự kết hợp giữa Dias và Guehi chưa mang lại cảm giác chắc chắn.

Ở 4 trận gần nhất cùng đá chính, một trong hai cầu thủ này đều bị thay ra ngay sau hiệp một. Đội trưởng Dias phải rời sân khi Man City bị PSG dẫn 0-3 ngay tại Etihad tại Champions League. Trong khi đó, Guehi bị rút khỏi sân khi Man City đang bị Aston Villa dẫn trước và khi tỷ số là 0-2 trước Nottingham Forest.

Phong độ báo động của thủ môn Donnarumma

Những sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua xuất hiện trong cả 3 vòng đấu Premier League gần nhất, trước Aston Villa, Brighton và Nottingham Forest. Đáng chú ý, cả 3 trận đấu này đều kết thúc với thất bại dành cho Man City. Thủ môn Gianluigi Donnarumma cũng mắc lỗi dẫn đến bàn thua trong trận gặp Leipzig tại Champions League hồi giữa tuần.

Trong những tuần gần đây, hàng phòng ngự Man City cho thấy sự mong manh và thiếu tự tin. Có lẽ việc Maresca liên tục xáo trộn đội hình, cả trong mỗi trận đấu lẫn giữa các vòng đấu, không giúp ích cho tình hình. Chiến lược gia người Italia dường như vẫn chưa xác định được bộ tứ hậu vệ ưng ý nhất, dù ông không thể kiểm soát mọi sai lầm cá nhân mà các học trò mắc phải.

Tuy nhiên, ban huấn luyện và các cầu thủ Man City cần tìm ra giải pháp nếu muốn cạnh tranh những danh hiệu ở mùa giải này. Cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng của Maresca vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.