Bạn gái "siêu vòng 3" của Hamilton muốn thành "bà trùm", chấn động đua xe F1

F1 không còn là sân chơi chỉ dành cho những doanh nhân giàu có nhất thế giới. Các ngôi sao Hollywood đang đổ tiền đầu tư vào những đội đua, xuất hiện tại khu vực kỹ thuật của Ferrari, Mercedes và Red Bull, đồng thời góp mặt trong những màn diễu hành trên đường đua trước giờ xuất phát.

Ngay cả ngành điện ảnh cũng ngày càng quan tâm đến F1, với những bộ phim quy mô lớn khai thác các cuộc cạnh tranh kinh điển và những câu chuyện hư cấu xoay quanh môn thể thao này.

Siêu sao F1 Hamilton và bạn gái muốn thành lập đội đua F1

Kim Kardashian muốn lập đội đua cùng Hamilton

Sự xuất hiện của Kim Kardashian (được mệnh danh là nàng Kim "siêu vòng 3") tại chặng Singapore Grand Prix cuối tuần trước thu hút nhiều sự chú ý. Ngôi sao truyền hình thực tế gây ấn tượng với những bộ trang phục nổi bật trong ngày phân hạng và ngày đua chính thức.

Người hâm mộ cũng đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa Kim và Hamilton. Nữ doanh nhân được cho là ngày càng yêu thích F1, thậm chí có thể trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất trong giới WAG của môn thể thao này.

Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, tham vọng của Kim có thể không dừng lại ở việc xuất hiện bên đường đua. Cô được cho là đang cân nhắc mua một đội đua và hợp tác với Hamilton để bước chân vào lĩnh vực quản lý F1.

Kim Kardashian hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,4 tỷ bảng Anh.

Một nguồn tin nói với tạp chí InTouch rằng Hamilton vẫn còn hợp đồng với Ferrari đến hết năm 2027. Sau thời điểm đó, tay đua người Anh có thể tự do lựa chọn hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp.

“Lewis vẫn còn hợp đồng với Ferrari đến hết năm 2027, nhưng sau đó anh ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Kim muốn cả hai thành lập đội đua riêng”, nguồn tin tiết lộ.

Người này cho biết thêm Kim muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới của Hamilton và cho rằng việc mua một đội đua là cách để cô tham gia F1.

“Kim nghĩ không có lý do gì khiến cô ấy không thể làm điều đó. Cô ấy có tiền”, nguồn tin nói.

Kim muốn Hamilton mở rộng tham vọng

Theo nguồn tin trên, Kim rất tin tưởng Hamilton và không muốn tay đua này chỉ giới hạn tham vọng ở việc thi đấu trên đường đua.

“Kim thực sự tin tưởng Lewis. Cô ấy không hiểu tại sao anh ấy chỉ nên tiếp tục làm một tay đua. Cô ấy muốn anh ấy mở rộng tầm nhìn”, nguồn tin chia sẻ.

Dù vậy, thông tin Kim Kardashian muốn mua hoặc thành lập đội đua F1 cùng Hamilton hiện vẫn chỉ là tin đồn từ truyền thông, chưa có xác nhận chính thức từ hai nhân vật này.