Arsenal thể hiện "ý chí thép" với chuỗi 15 trận ấn tượng trong 7 tháng

Đêm thứ Bảy là một đêm cảm xúc cho các fan Arsenal. Họ đã lo lắng khi chứng kiến Hull City ngăn cản các cầu thủ đến từ Bắc London ghi được bàn, đặc biệt từ nỗ lực của trung vệ Ajayi, không những là người cũ của "Pháo thủ” mà thậm chí còn là đồng đội cũ của Mikel Arteta.

Arsenal đã thắng 6 vòng ở Premier League mùa này với cách biệt sát nút

Nhưng rồi Ajayi chấn thương rời sân, Arsenal ghi bàn không lâu sau và thắng sát nút 1-0. Niềm vui nhân đôi, khi tiếp đó Nottingham Forest thắng lớn 3-1 trước Man City, và lúc này Arsenal đã hơn Man City tới 6 điểm. Đây là cách biệt rất lớn giữa 2 đội kể từ khi Arsenal bắt đầu đua vô địch Premier League trở lại từ mùa 2022/23.

Kết quả này đã đánh dấu trận thắng thứ 14/15 vòng gần nhất của Arsenal tại Premier League, với duy nhất 1 trận thua 0-3 trước Brighton khiến họ không có thành tích hoàn hảo. Đáng nói là chuỗi trận này đã diễn ra sau khi Arsenal thua Man City ở lượt về mùa trước, trận thua 1-2 đã khiến Man City tưởng như sẽ có cửa vô địch nhưng rốt cuộc Arsenal vẫn lên ngôi.

Khi trận đấu ở Etihad đó khép lại, Declan Rice đã lắc đầu nhưng nói đầy quả quyết “Vẫn chưa xong đâu”. Từ đó tới nay Arsenal đã gần như trở nên bất khả xâm phạm: 21 bàn thắng, chỉ 6 bàn thua, giữ sạch lưới 11 trận. Trong 6 bàn thua thì một nửa đã đến trong chỉ 1 trận trước Brighton.

14 trận thắng thì tới 10 trận Arsenal thắng với cách biệt 1 bàn. Có những khoảnh khắc họ thực sự đi nhón chân trên lằn ranh thắng – bại, như trước Hull City đêm thứ Bảy và trước West Ham cuối mùa trước. Cả 2 trận đấu vừa đề cập đều được Martin Odegaard giúp định đoạt, từ pha đột phá rồi kiến tạo cho Trossard trước West Ham cho tới pha đá bồi trước Hull.

Điều đó cho thấy Arsenal đang có một yếu tố ít đội bóng nào ở Premier League có được. Họ có hàng phòng ngự rất mạnh, thậm chí là số 1 giải đấu, nhưng không phải hàng công hay nhất. Dù vậy, trong hàng công đó đã có những nhân tố mà ở một thời điểm nào đó, họ dồn hết sức vào 1-2 pha bóng để phá vỡ thế bế tắc.

Declan Rice và khoảnh khắc "vẫn chưa xong đâu" sau trận thua Man City hồi tháng 4

Arsenal thắng thuyết phục là điều hiếm khi xảy ra gần đây, nhưng họ mài ra chiến thắng. Hãy nhìn Noni Madueke: sút trượt bóng, tạt quá sâu, lúng túng khi có cơ hội ghi bàn, nhưng vẫn kiên trì chơi tiếp và cuối cùng đã có một cú sút bị thủ môn đẩy ra dẫn tới bàn thắng. Tiếp tục tiến về phía trước, đó là phong cách của Arsenal.

Ý chí thép của Arsenal là một bản sắc đặc biệt mà Mikel Arteta đã xây dựng nên, thậm chí một trận thua Man City đã chỉ càng củng cố bản sắc đó hơn. Đội bóng này sẽ không làm người xem bị choáng ngợp bởi những pha bóng đẹp, nhưng họ bền bỉ và kiên cường, những phẩm chất cần thiết của một nhà vô địch. Và họ sẽ có cơ hội củng cố cơ hội vô địch, khi chính Man City sẽ là đối thủ cuối cùng của “Pháo thủ” cuối tháng này.