Huyền thoại Nadal giàu đến mức nào để có thể tranh ghế chủ tịch Real Madrid?

Rafael Nadal mới đây đã gia nhập ban giám đốc Real Madrid. Anh vốn là một fan lâu năm của CLB này dù bác anh là cầu thủ từng chơi cho Barca, và sự kiện Nadal được mời vào thành phần lãnh đạo của đội bóng Hoàng gia đã gây đồn đoán rằng anh tương lai có thể làm chủ tịch CLB.

Nadal giờ sẽ là một trong những quan chức của Real Madrid

Nhưng chức chủ tịch Real Madrid không phải thứ được thừa kế, người đứng đầu CLB này phải giàu, rất giàu, và phải chứng minh năng lực tài chính để được ra tranh cử. Vậy Nadal hiện đang giàu tới mức nào?

Doanh thu từ tennis

Trong sự nghiệp, Nadal đã kiếm hơn 50,1 triệu USD tiền thưởng từ việc tham gia các giải Grand Slam, chiếm 37% trên tổng số 134,9 triệu USD tổng tiền thưởng từ các giải ATP Tour. Con số này chưa tính chi phí từ việc đi lại, thuế và trả phí môi giới, và được công bố qua báo cáo thường kỳ của ATP.

Bên cạnh đó, Nadal đã thu về hơn 400 triệu USD từ tài trợ và các hợp đồng thương mại. Con số được ước tính vào khoảng 415 – 425 triệu USD, trong đó Nadal thường xuyên được trả không dưới 10 triệu USD/năm từ hãng Nike trong suốt sự nghiệp.

Nadal đã thu về hơn 400 triệu USD từ các hoạt động liên quan đến tennis, từ thi đấu tới tài trợ

Anh ít nhất đút túi 1 triệu USD cho mỗi lần làm quảng cáo cho Kia, Santander, Telefonica, và Louis Vuitton, trong đó một chiến dịch quảng cáo của Louis Vuitton có đi kèm cả Nadal lẫn Federer được cho là mang về cho 2 tay vợt gần 8 triệu USD/người.

Được biết Nadal còn được trả một khoản cực kỳ đậm từ chính phủ Saudi Arabia để quảng bá tennis nước này. Con số không được tiết lộ cụ thể nhưng chắc chắn không dưới 10 triệu USD.

Đầu tư ngoài ngành

Bên cạnh kinh doanh từ tennis, Nadal còn là một nhà đầu tư có tiếng. Anh đang sở hữu 1/3 cổ phần của tập đoàn đầu tư Mabel Capital chuyên về bất động sản hạng sang & lĩnh vực giải trí, cũng như tham gia góp vốn cho dự án Playtomic, một nền tảng dùng để đặt sân thể thao cho các sự kiện lớn tại Trung Đông.

Nadal chuyển sang điều hành chuỗi khách sạn Zel Hotel từ khi giải nghệ

Sau khi giải nghệ, Nadal đã mở chuỗi khách sạn mang tên “Zel Hotel”, hiện đã có 4 khách sạn tại quê nhà Mallorca, một nơi nữa ở Costa Brava (TBN), một trên quần đảo Canary, và một khách sạn tại nước Cộng hòa Dominica. Nadal giải thích rằng đây là lĩnh vực quen thuộc vì anh vốn đã hay sống ở khách sạn khi còn thi đấu.

Bên cạnh đó, Nadal cũng có một công ty đầu tư gia đình mang tên Aspemir và công ty này có vốn đầu tư ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, thể thao và du lịch. Nadal hiện vẫn thông qua công ty này để nắm cổ phần đa số tại học viện tennis mang tên chính anh, dù năm 2025 anh đã bán 44,9% cổ phần để thu về 107 triệu USD.

Điều kiện cho chiếc "ghế nóng"

Vậy để tranh cử chủ tịch Real Madrid cần Nadal những điều kiện gì? Bên cạnh quốc tịch Tây Ban Nha, từ 18 tuổi trở lên (để chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ), tối thiểu 20 năm là hội viên (Socio) của hội CĐV Real Madrid và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với Socio (tham gia bỏ phiếu + đóng phí + không bị đình chỉ vì vấn đề pháp lý), Nadal còn phải đáp ứng 3 tiêu chuẩn then chốt khác.

Rafael Nadal đang đi những bước đầu tiên trong việc trở thành một nhân vật có quyền lực thực sự trong giới thể thao

Đầu tiên là bảo lãnh tài chính, theo đó Nadal phải nộp một thư bảo lãnh ngân hàng được cấp bỏi một tổ chức tài chính được đăng ký tại Ngân hàng Tây Ban Nha. Anh phải chứng minh được rằng anh có tài sản cá nhân tương ứng ít nhất 15% ngân sách hoạt động của Real Madrid, hiện tại vào khoảng gần 200 triệu euro/năm.

Bên cạnh đó, Nadal không được giữ chức vụ chuyên môn tại các CLB bóng đá khác (cầu thủ, HLV, v.v…), hoặc cũng không giữ các chức vụ bóng đá chính thức (trọng tài, quan chức liên đoàn, v.v…) khi ra ứng cử.

Cuối cùng, Nadal phải gắn kèm hồ sơ ứng cử một danh sách ban giám đốc & hội đồng quản trị mà anh sẽ làm việc cùng nếu lên làm chủ tịch. Danh sách này ít nhất phải có 9 người cũng thuộc Socio của Real Madrid và họ cũng phải có thời gian hoạt động tối thiểu cho từng vị trí (phó chủ tịch ít nhất phải 15 năm).

Chuẩn bị thừa kế

Rafael Nadal nhìn chung đáp ứng các điều kiện trên, và quan trọng hơn, đương kim chủ tịch Florentino Perez đang giúp anh thỏa mãn những điều đó. Nadal giờ đã có các dồng minh trong ban giám đốc và khi anh ra tranh cử, họ cũng sẽ là những thành viên tương lai của ban lãnh đạo Real.

Perez đang chuẩn bị để Nadal kế nghiệp ông tại Real Madrid

Mặc dù đã nhiều năm gặt hái thành công, Perez gần đây vấp phải nhiều sự chỉ trích do thành tích CLB kém đi. Doanh nhân Enrique Riquelme nổi lên là đối thủ tranh cử hàng đầu của Perez hồi mùa hè năm nay và đã thu về số phiếu đáng kể dù chưa đủ để lật đổ Perez, và ông này hứa hẹn trong tương lai sẽ còn trở lại cho chiếc ghế quyền lực.

Lựa chọn Nadal là cách để Perez chuẩn bị cho tương lai của Real Madrid, khi một người hùng thể thao được yêu thích sẽ có sức hút trước các cử tri hơn là một doanh nhân chưa từng hoạt động thể thao.