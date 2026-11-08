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Trực tiếp bóng đá Thể Công - Thanh Hóa: Điểm tựa Hàng Đẫy (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2026-27 CLB Thanh Hóa

(19h15, 8/11, Vòng 7) Sau chuỗi trận nghèo nàn dẫn đến sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Thể Công đang khát khao giành trọn 3 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy trước một Thanh Hóa luôn thi đấu đầy kiên cường.

   

V-League | 19h15 08/11 | Sân vận động Hàng Đẫy

Thể Công - Viettel
Trực tiếp bóng đá Thể Công - Thanh Hóa: Điểm tựa Hàng Đẫy (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thể Công - Thanh Hóa: Điểm tựa Hàng Đẫy (V-League) - 1
Đông Á Thanh Hóa
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công - Thanh Hóa: Điểm tựa Hàng Đẫy (V-League) - 1
Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Viết Tú, Trung Hiếu, Nhật Nam, Việt Hưng, Wesley Nata, Ngọc Tân, Mạnh Dũng, Lucas
Trực tiếp bóng đá Thể Công - Thanh Hóa: Điểm tựa Hàng Đẫy (V-League) - 1
Thanh Diệp, Thanh Nam, Đinh Huyên, Đức Mạnh, Ngọc Hà, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Thong Khamsavath, Mateo Lovic, Saliou, Matheus

Thể Công quyết tâm ngắt mạch bết bát

Thể Công đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn với chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường.

Tại V.League, sau chiến thắng ở vòng mở màn, đội bóng áo lính đã trải qua 5 vòng đấu không thắng (thua 4) và rơi xuống vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 4 điểm. Trước thành tích thất vọng này cùng kết quả không tốt tại cúp châu châu lục, HLV Popov đã chia tay đội bóng và trợ lý Guilherme Almeida được đưa lên nắm quyền HLV trưởng.

Cuộc tiếp đón Thanh Hóa chính là cơ hội để tân HLV Almeida có màn ra mắt ấn tượng và xốc lại tinh thần cho toàn đội.

Thanh Hóa và tinh thần chiến đấu ngoan cường

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa cũng trải qua 2 trận liên tiếp không thắng nhưng vẫn xếp thứ 11 với 8 điểm (hơn đối thủ 4 điểm).

Dù không sở hữu lực lượng quá dày và đang gặp khó khăn về tài chính, đại diện xứ Thanh vẫn luôn là thử thách khó chịu nhờ lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm. Sự lỳ lợm cùng tinh thần chiến đấu không từ bỏ của Thanh Hóa hứa hẹn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho khâu tổ chức tấn công và dứt điểm bên phía Thể Công.

Lực lượng và Lịch sử đối đầu

Về lịch sử đối đầu, lợi thế tinh thần đang thuộc về Thể Công khi họ toàn thắng cả 2 lần đụng độ Thanh Hóa ở mùa giải trước.

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất cũng cho thấy sự phân định thắng bại rõ ràng khi không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa.

Về tình hình lực lượng, Thể Công chịu tổn thất đáng kể khi vắng ngoại binh Paulo Tapeu do thẻ đỏ và Nguyễn Đức Hoàng Minh vì đã tích lũy đủ 3 thẻ vàng.

Trong khi đó, Thanh Hóa bước vào chuyến làm khách tại Hàng Đẫy với đội hình tương đối ổn định.

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Trực tiếp bóng đá Thể Công - Thanh Hóa: Điểm tựa Hàng Đẫy (V-League) - 1

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Anh - Croatia 13.11

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Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-the-cong-thanh-hoa-diem-t...

-08/11/2026 12:19 PM (GMT+7)
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