Trực tiếp bóng đá Thể Công - Thanh Hóa: Điểm tựa Hàng Đẫy (V-League)

V-League | 19h15 08/11 | Sân vận động Hàng Đẫy Thể Công - Viettel 0 - 0 Đông Á Thanh Hóa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa Điểm Văn Việt Tuấn Tài Chí Khải Viết Tú Trung Hiếu Nhật Nam Việt Hưng Wesley Nata Ngọc Tân Mạnh Dũng Lucas Điểm Thanh Diệp Thanh Nam Đinh Huyên Đức Mạnh Ngọc Hà Văn Tùng Abdurakhmanov Thong Khamsavath Mateo Lovic Saliou Matheus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công - Viettel Thể Công - Viettel Đông Á Thanh Hóa Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Viết Tú, Trung Hiếu, Nhật Nam, Việt Hưng, Wesley Nata, Ngọc Tân, Mạnh Dũng, Lucas Thanh Diệp, Thanh Nam, Đinh Huyên, Đức Mạnh, Ngọc Hà, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Thong Khamsavath, Mateo Lovic, Saliou, Matheus

Thể Công quyết tâm ngắt mạch bết bát

Thể Công đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn với chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường.

Tại V.League, sau chiến thắng ở vòng mở màn, đội bóng áo lính đã trải qua 5 vòng đấu không thắng (thua 4) và rơi xuống vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 4 điểm. Trước thành tích thất vọng này cùng kết quả không tốt tại cúp châu châu lục, HLV Popov đã chia tay đội bóng và trợ lý Guilherme Almeida được đưa lên nắm quyền HLV trưởng.

Cuộc tiếp đón Thanh Hóa chính là cơ hội để tân HLV Almeida có màn ra mắt ấn tượng và xốc lại tinh thần cho toàn đội.

Thanh Hóa và tinh thần chiến đấu ngoan cường

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa cũng trải qua 2 trận liên tiếp không thắng nhưng vẫn xếp thứ 11 với 8 điểm (hơn đối thủ 4 điểm).

Dù không sở hữu lực lượng quá dày và đang gặp khó khăn về tài chính, đại diện xứ Thanh vẫn luôn là thử thách khó chịu nhờ lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm. Sự lỳ lợm cùng tinh thần chiến đấu không từ bỏ của Thanh Hóa hứa hẹn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho khâu tổ chức tấn công và dứt điểm bên phía Thể Công.

Lực lượng và Lịch sử đối đầu

Về lịch sử đối đầu, lợi thế tinh thần đang thuộc về Thể Công khi họ toàn thắng cả 2 lần đụng độ Thanh Hóa ở mùa giải trước.

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất cũng cho thấy sự phân định thắng bại rõ ràng khi không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa.

Về tình hình lực lượng, Thể Công chịu tổn thất đáng kể khi vắng ngoại binh Paulo Tapeu do thẻ đỏ và Nguyễn Đức Hoàng Minh vì đã tích lũy đủ 3 thẻ vàng.

Trong khi đó, Thanh Hóa bước vào chuyến làm khách tại Hàng Đẫy với đội hình tương đối ổn định.

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