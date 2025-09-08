Giấc mơ lớn của kỳ thủ nhí

Với Elo khiêm tốn 2.462, Duy có khởi đầu hết sức khó khăn tại giải đấu ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Cậu chỉ có thể kiếm được kết quả hòa ở 2 ván đầu và ván thứ 3, thậm chí còn trắng tay.

Mùa hè đáng nhớ

Tuy nhiên, kỳ thủ trẻ Việt Nam đã trở lại vô cùng mạnh mẽ, thắng liền 4 ván và gây "chấn động" khi đánh bại đại kiện tướng Denis Makhnev (Kazakhstan, Elo 2.540) ở ván thứ 8. Cầm hòa luôn đại kiện tướng Iniyan Pa (Ấn Độ, 2.586) ở ván cuối, Duy giành tổng cộng 6,5 điểm sau 9 ván, xếp hạng 12 chung cuộc.

Đầu Khương Duy giành hạng 3 tại Sparkassen Chess Trophy Dortmund (Ảnh: SPARKASSEN CHESS)

Số tiền thưởng 1.400 USD khá đáng kể với Duy nhưng quan trọng hơn cả là màn trình diễn ấn tượng tại Giải Cờ vua quốc tế Abu Dhabi Masters 2025 giúp kỳ thủ nhí quê Thái Nguyên nâng Elo lên 2.489, tiến rất gần cột mốc 2.500 - điều kiện cần để có thể được tấn phong danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế (GM).

Abu Dhabi Masters chỉ là một trong ba giải đấu quan trọng mà Duy tham dự trong chuyến du đấu Âu - Á kéo dài hai tháng hè 2025 cùng với thầy "ruột" Lương Trọng Minh. Cuối tháng 7, Duy giành hạng 8 tại Biel International Chess Festival (Thụy Sĩ). Đầu tháng 8, cậu bé tiếp tục xếp hạng 3 tại Sparkassen Chess Trophy Dortmund (Đức), mang về 1.750 USD tiền thưởng.

Nếu tính thêm việc bảo vệ được tấm HCV cờ chớp lứa tuổi U14 thế giới hồi tháng 4 tại Hy Lạp bên cạnh ngôi á quân cờ nhanh lứa tuổi U14 thế giới cũng tại giải đấu ở Hy Lạp, năm 2025 đã và đang mang đến nhiều điều kỳ diệu cho Duy.

Duy sinh năm 2011 tại Thái Nguyên, đến với cờ vua từ năm 7 tuổi. Thành tích quốc tế đầu tiên là HCĐ cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U8 thế giới 2018. Năm 2020, gia đình cậu bé chuyển về Hà Nội để Duy có thêm điều kiện tập luyện và môi trường phát triển chuyên môn.

3 năm gần đây, Duy liên tục đạt thành tích đáng chú ý: HCV U12 thế giới 2023, HCV đồng đội U18 châu Á 2023, vô địch Giải Cờ vua xuất sắc toàn quốc khi mới 12 tuổi. Duy chính thức được phong danh hiệu Kiện tướng quốc tế (IM) năm 2024. Tháng 4-2025, em bảo vệ thành công ngôi vô địch cờ chớp U14 thế giới tại Hy Lạp.

Hy vọng mới của cờ vua Việt Nam

Không có lộ trình cụ thể khi tất cả chỉ để thỏa mãn niềm đam mê cờ vua, Duy dù vậy cũng luôn ao ước chinh phục đủ 3 chuẩn GM trước tuổi 16.

Cậu bé cần thêm hai chuẩn nữa cùng mốc Elo 2.500+ để chính thức được phong danh hiệu đại kiện tướng, bên cạnh việc hướng vào Top 3 giải vô địch trẻ thế giới U16, đồng thời được quyền tham dự nhiều giải Grand Prix châu Á.

Duy được đánh giá là kỳ thủ trẻ giàu tiềm năng nhất của cờ vua Việt Nam. Cậu bé luôn khao khát theo chân đàn anh Lê Quang Liêm trên hành trình tiến vào hàng ngũ siêu đại kiện tướng thế giới. Để làm được điều này, cậu phải chạm tay đến giấc mơ đại kiện tướng, điều mà giới chuyên môn cho rằng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hành trình phía trước còn nhiều thử thách nhưng với đà tiến hiện tại, kỳ thủ 14 tuổi hoàn toàn có thể trở thành niềm hy vọng mới của cờ vua Việt Nam trên đấu trường thế giới.