Kết quả bóng đá Công an Hà Nội - Macarthur: Cầm vàng lại để vàng rơi (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Bảng E Cúp C2 châu Á 2025/26) Công an Hà Nội chơi trên cơ Macarthur nhưng lại chẳng thể giành trọn 3 điểm.

Công an Hà Nội dồn đội hình lên ép sân Macarthur ngay từ những phút đầu trận. Hàng tá cơ hội được Quang Hải và các đồng đội tạo ra, nhưng phải tới phút 30, bàn mở điểm mới xuất hiện. 

Adou Minh đoạt bóng ngay gần vòng cấm đối phương, qua đó tạo ra cơ hội cho Lê Văn Đô. Khoảng trống mở ra và Lê Văn Đô đã dứt điểm hiểm hóc, làm tung lưới Macarthur.

Niềm vui của Lê Văn Đô

Niềm vui của Lê Văn Đô

Trong thời gian cuối hiệp một, Công an Hà Nội chơi thiếu tập trung. May cho họ khi Macarthur không tận dụng được cơ hội để có bàn gỡ hòa trong hiệp đấu đầu tiên. 

Bước sang hiệp hai, Công an Hà Nội tiếp tục chơi trên cơ Macarthur. Nhưng trong lúc đội bóng ngành Công an phung phí cơ hội, Macarthur đã tìm được bàn thắng gỡ hòa. Phút 72, từ tình huống đá phạt góc, Uskok có pha bật cao đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc, làm tung lưới Công an Hà Nội. 

Macarthur ghi bàn vỡ òa

Macarthur ghi bàn vỡ òa

Công an Hà Nội gia tăng sức ép sau khi đối thủ ghi bàn gỡ hòa. Nhưng sự vô duyên đã khiến cho đội chủ sân Hàng Đẫy bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 2. 

Chung cuộc, Công an Hà Nội hòa Macarthur với tỷ số 1-1. Đoàn quân HLV Polking vẫn giữ được ngôi đầu bảng E Cúp C1 khi có 5 điểm trong tay, bởi ở trận đấu trước đó, Bắc Kinh Quốc An hòa Tai Po với tỷ số 3-3.

Tỷ số chung cuộc: Công an Hà Nội 1-1 Macarthur (H1: 1-0)

Ghi bàn: 

Công an Hà Nội: Lê Văn Đô 30'

Macarthur: Uskok 77'

Đội hình xuất phát: 

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, Adou Minh, Alan, Lê Văn Đô, Đình Bắc

Macarthur: Kurto, Da Silva, Uskok, Talbot, Politidis, Caceres, Rose, Brattan, Grzan, Ikonomidis, Rafa Duran

23/10/2025 20:20 PM (GMT+7)
