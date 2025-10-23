Nóng rực Siêu kinh điển: Barca méo mặt vì De Jong, Real Madrid đón 4 viện binh

Barcelona lo lắng về De Jong

Kế hoạch chuẩn bị cho trận Siêu kinh điển của Barcelona đang gặp trục trặc khi Frenkie De Jong không thể tham gia buổi tập hôm 23/10 do bị ốm. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), tiền vệ người Hà Lan đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva của Barcelona, nhưng phải rời đi sớm vì tình trạng sức khỏe không cho phép tập luyện.

De Jong khiến Barcelona lo lắng

Thông tin này khiến HLV Hansi Flick thêm phần lo lắng, nhất là khi Barcelona chỉ còn vài ngày nữa sẽ hành quân tới Santiago Bernabeu để đối đầu đại kình địch Real Madrid, trong bối cảnh đội hình đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Đội bóng xứ Catalunya hiện vẫn thiếu vắng Joan Garcia, Robert Lewandowski, Gavi và Dani Olmo vì chấn thương.

Hiện chưa rõ De Jong có kịp bình phục để ra sân cuối tuần này hay không, nhưng anh không phải là trường hợp duy nhất bị ốm trong đội hình Barcelona.

Trước đó, trung vệ Andreas Christensen cũng đã bỏ lỡ buổi tập hôm 20/10 do bị ốm và không góp mặt trong chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Olympiacos ở Champions League. Theo nguồn tin từ AS (Tây Ban Nha), tuyển thủ Đan Mạch vẫn chưa thể trở lại tập luyện bình thường sau khi bị viêm dạ dày ruột trong tuần này.

Bốn trụ cột Real Madrid kịp trở lại

Ngược lại, Real Madrid sẽ bước vào trận Siêu kinh điển với gần như toàn bộ đội hình mạnh nhất trong tay HLV Xabi Alonso. Sau hai tháng đối mặt với cơn khủng hoảng hàng thủ vì chấn thương, “Kền kền trắng” sẽ đón chào 4 sự trở lại quan trọng cho cuộc tiếp đón Barcelona.

HLV Alonso sẽ có gần như đầy đủ lực lượng cho cuộc đại chiến với Barcelona

Hai hậu vệ cánh Trent Alexander Arnold và Dani Carvajal đều đang chạy đua với thời gian để kịp góp mặt. Theo cập nhật mới nhất, Alexander Arnold đã rút ngắn thời gian hồi phục từ 6-8 tuần xuống còn 5 tuần, trong khi Carvajal cũng bình phục nhanh hơn dự kiến, sớm hơn khoảng nửa tháng so với ban đầu.

Bên cạnh đó, Dean Huijsen và Dani Ceballos vốn đã được lên kế hoạch trở lại đúng dịp Siêu kinh điển. Dù Huijsen gặp chút trục trặc nhỏ khi hồi phục sau chấn thương cơ trong thời gian tập trung cùng tuyển Tây Ban Nha, nhưng anh cũng đã sẵn sàng tập luyện trở lại.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), khi Real Madrid quay lại tập vào ngày 24/10, HLV Alonso sẽ có cả 4 cái tên kể trên trở lại, giúp ông gần như có trong tay đội hình mạnh nhất cho cuộc tiếp đón đại kình địch tại Santiago Bernabeu.

Antonio Rudiger, người dự kiến phải ngồi ngoài đến tháng 12, là trường hợp duy nhất chắc chắn không thể góp mặt trong trận Siêu kinh điển sắp tới. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn còn hy vọng mong manh về sự trở lại kịp thời của David Alaba, dù hậu vệ người Áo vừa được xác nhận sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tuần kể từ cuối tuần trước.

Nhưng ngay cả khi có kịp trở lại, Alaba gần như chắc chắn sẽ không đá chính. Nhiều khả năng Huijsen sẽ được xếp đá cặp cùng Eder Militao ở trung tâm hàng thủ của Real Madrid.

Theo nguồn tin từ Bernabeu tiết lộ với Football Espana, Fede Valverde nhiều khả năng tiếp tục đảm nhận vị trí hậu vệ phải, bởi việc để Carvajal hay Alexander Arnold ra sân từ đầu được xem là quá mạo hiểm sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu. Tuy nhiên, sự trở lại của họ sẽ giúp HLV Alonso có thêm nhiều phương án chất lượng trên băng ghế dự bị.