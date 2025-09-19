35 năm thể thao Việt Nam hội nhập

Sau thời kỳ đất nước thống nhất, thể thao Việt Nam gián đoạn với những cuộc cọ xát thi đấu chính thức ở khu vực hay nước ngoài vì nhiều nguyên nhân. Mãi đến năm 1989 thể thao Việt Nam chính thức trở lại với điểm nhấn là SEA Games 15 - 1989 tại Malaysia.

Bắt đầu từ cuộc hội nhập muộn do điều kiện lịch sử

SEA Games đầu tiên đánh dấu sự trở lại khu vực, thể thao Việt Nam lên tiếng với 3 HCV quý giá đều do môn bắn súng mang lại.

Đến SEA Games 1991 tại Philippines, thể thao Việt Nam có 7 HCV và lần này không gói gọn ở môn bắn súng. Trong 7 HCV ấy, ngoài 4 HCV bắn súng còn có 1 HCV Taekwondo, 1 của Judo nhưng quý nhất là HCV bóng bàn đồng đội nữ với 2 tay vợt Nhan Vi Quân, Trần Thu Hà đưa đội Việt Nam thắng tuyệt đối Singapore, Malaysia, Myanmar cùng tỉ số 3-0 ở vòng bảng rồi tiếp tục hạ Thái Lan 3-0 ở bán kết và thắng Indonesia 4-1 ở chung kết.

Từ SEA Games 15 - 1989, thể thao Việt Nam hội nhập với chiếc HCV lịch sử môn bắn súng của Đặng Thị Đông... Ảnh: NVCC

Kể từ hai kỳ SEA Games đầu hội nhập, từ đó cứ mỗi kỳ SEA Games lại trở thành tâm điểm chú ý của thể thao Việt Nam ở sân chơi khu vực. Nếu SEA Games 1995, chiếc HCV của Vũ Bích Hường ở môn điền kinh đánh dấu mốc son ở môn thi đấu mà Thái Lan, Malaysia và Indonesia rất mạnh thì dần dần điền kinh Việt Nam nổi trội lấn dần ở môn thi Olympic và trở thành cường quốc số 1 Đông Nam Á trong những năm gần đây.

35 năm một hành trình đáng nhớ

Đặc biệt hơn là môn thể thao vua - bóng đá. Môn đấu mà Thái Lan từng có giai đoạn dài làm bá chủ khu vực khiến các đội vào chung kết đều ái ngại, trong đó có Việt Nam từng bốn lần thúc thủ mỗi khi gặp Thái ở chung kết.

Mãi đến năm 2008 bóng đá Việt Nam mới có vinh dự thắng Thái Lan ngay trên đất Thái và lần đầu lên ngôi vô địch AFF Cup. Còn ở đấu trường SEA Games thì phải đến năm 2019 Việt Nam mới có cơ hội đăng quang và giữ vững vị trí này ở SEA Games 2022, 2023.

Trong quãng đường dài hơn 35 năm, thể thao Việt Nam không ngừng lớn mạnh, thậm chí rất nhanh trở thành một thế lực thể thao hàng đầu khu vực, cụ thể là hai kỳ SEA Games gần nhất, thể thao Việt Nam đều nhất toàn đoàn.

... đến SEA Games 32 - 2023, thể thao Việt Nam giữ vững vị trí độc tôn dẫn đầu Đông Nam Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Những tấm HCV của Taekwondo Việt Nam từ Trần Quang Hạ (Asiad 1994), Hồ Nhất Thống (Asiad 1998), rồi HCB Taekwondo của Hiếu Ngân ở Olympic Sydney 2000 đều nói lên tầm vóc ngày một phát triển sau một thời gian ngắn hòa nhập quốc tế và khu vực của thể thao Việt Nam. Đến Olympic Rio năm 2016 thì xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mang về cho thể thao Việt Nam tấm HCV và HCB ở môn bắn súng.

Hành trình dài đáng nhớ đấy, thể thao Việt Nam có những bước tiến lớn và sự đầu tư đáng kể để bước ra ngoài khu vực. Như bóng đá nữ đã chơi ở cúp thế giới, Futsal Việt Nam gây tiếng vang ở World Cup với những chiến thắng gây sốc, còn bóng chuyền nữ thì đã vươn lên tầm vóc mới.

35 năm nhìn lại thể thao Việt Nam từ khúc đầu hội nhập đã có những điểm nhấn thật đáng tự hào...