Garnacho bị chế giễu vì dự bị, cảnh báo thảm họa ở MU tái diễn

👉Garnacho bị chế giễu không thương tiếc

Chelsea giành thắng lợi đậm đà trước Ajax với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1. Trong ngày dàn sao "The Blues" vui mừng với chiến thắng dễ dàng, ngôi sao Garnacho lại đối diện với thảm họa.

HLV Maresca quyết định để Garnacho dự bị cả trận, dù Chelsea dẫn đối thủ tới 5-1 khi trận đấu bước sang phút 48. Các CĐV đã không ngại chế giễu Garnacho sau khi chứng kiến cầu thủ này bị HLV Maresca bỏ rơi. Hình ảnh bản đồ nhiệt của cầu thủ sinh năm 2004 bị chế lại cho thấy anh chỉ tạo ra điểm nóng ở ngoài đường biên, minh họa cho việc cầu thủ này chỉ dành thời gian để khởi động thay vì được vào sân thi đấu.

Bản đồ nhiệt của Garnacho bị chế lại

Xét rộng ra, Garnacho chỉ mới có 6 trận ra sân và 273 phút thi đấu cho "The Blues" từ khi chuyển đến sân Stamford Bridge từ MU. Ngoài ra, cầu thủ người Argentina còn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào.

Trái ngược với Garnacho, tài năng trẻ Estevao lại tỏa sáng rực rỡ dù cầu thủ này mới có mùa đầu tiên chơi ở Ngoại hạng Anh. Anh ra sân 11 trận, ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo.

😞Thảm họa tái hiện với Garnacho?

Garnacho từng quả quyết trong mùa hè 2025 rằng Chelsea là đội bóng duy nhất anh muốn đầu quân, thậm chí sẵn sàng "ngồi chơi xơi nước" tại Old Trafford hàng tháng trời nếu không được toại nguyện Nhưng giờ đây, kịch bản tồi tệ đang dần hiện ra với cầu thủ người Argentina.

Tờ United In Focus bình luận về tình trạng tồi tệ của Garnacho: "Bayern Munich từng bày tỏ sự quan tâm đến Garnacho. Tại đó, HLV Vincent Kompany được biết đến như người rất mát tay trong việc phát triển các cầu thủ chạy cánh và trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Garnacho đã từ chối Bayern Munich và chọn Chelsea, bất chấp những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về việc khó thành công tại đây.

Tình trạng của Garnacho ở Chelsea rất bấp bênh

Hiện tại, anh đang chìm trong cơn ác mộng khiến sự nghiệp rơi vào trạng thái bấp bênh. Không ai khác ngoài chính anh phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn này".

Trước đây, Garnacho thi đấu không đạt yêu cầu ở MU. Đó là lý do chính khiến anh bị HLV Amorim dần loại bỏ khỏi đội hình, sau đó bị bán sang Chelsea với giá 40 triệu bảng.