Video tennis Fritz - Zverev: 1 giờ chóng vánh, cay đắng tay vợt hạng 3 thế giới (Six Kings Slam)

Hai tay vợt hàng đầu tennis thế giới là Zverev và Fritz bước vào trận tứ kết giải Six Kings Slam với quyết tâm cao độ. Trước trận đấu này, Fritz đang dẫn về chỉ số đối đầu khi thắng 9 trận, còn Zverev chỉ thắng 5.

Zverev (bên trái) và Fritz so tài hấp dẫn

Với sự tự tin đó, Fritz bắt đầu trận đấu theo chiều hướng có lợi. Ngay game đầu tiên mà Zverev cầm giao bóng, Fritz đã bẻ thành công. Nhờ vậy, tay vợt người Mỹ tiến thẳng một mạch đến chiến thắng 6-3 trong set 1.

Ở set 2, tình hình không khả quan hơn với Zverev. Tay vợt số 3 thế giới mất break ở game 3, sau đó không thể đòi lại. Cuối cùng, Zverev thua 4-6 ở set 2.

Chung cuộc, Fritz giành chiến thắng 2-0 trong tròn 1 giờ thi đấu. Tay vợt người Mỹ sẽ đối đầu Carlos Alcaraz ở bán kết.

