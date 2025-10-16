Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

mirra-vs-lin
AUX Ningbo Open
Mirra Andreeva 1
Lin Zhu 2
jesper-vs-marton
BNP Paribas Nordic Open
Jesper De Jong 0
Marton Fucsovics 2
marin-vs-casper
BNP Paribas Nordic Open
Marin Cilic 0
Casper Ruud 2

Video tennis Fritz - Zverev: 1 giờ chóng vánh, cay đắng tay vợt hạng 3 thế giới (Six Kings Slam)

Sự kiện: Alexander Zverev

(Tin thể thao) Alexander Zverev đang là tay vợt hạng 3 thế giới, trong khi Taylor Fritz xếp ngay sau. Màn so tài giữa hai tay vợt này tại tứ kết giải Six Kings Slam diễn ra thực sự hấp dẫn.

  

Video tennis Fritz - Zverev: 1 giờ chóng vánh, cay đắng tay vợt hạng 3 thế giới (Six Kings Slam) - 1

Hai tay vợt hàng đầu tennis thế giới là Zverev và Fritz bước vào trận tứ kết giải Six Kings Slam với quyết tâm cao độ. Trước trận đấu này, Fritz đang dẫn về chỉ số đối đầu khi thắng 9 trận, còn Zverev chỉ thắng 5.

Zverev (bên trái) và Fritz so tài hấp dẫn

Zverev (bên trái) và Fritz so tài hấp dẫn

Với sự tự tin đó, Fritz bắt đầu trận đấu theo chiều hướng có lợi. Ngay game đầu tiên mà Zverev cầm giao bóng, Fritz đã bẻ thành công. Nhờ vậy, tay vợt người Mỹ tiến thẳng một mạch đến chiến thắng 6-3 trong set 1.

Ở set 2, tình hình không khả quan hơn với Zverev. Tay vợt số 3 thế giới mất break ở game 3, sau đó không thể đòi lại. Cuối cùng, Zverev thua 4-6 ở set 2.

Chung cuộc, Fritz giành chiến thắng 2-0 trong tròn 1 giờ thi đấu. Tay vợt người Mỹ sẽ đối đầu Carlos Alcaraz ở bán kết.

Thông số trận đấu

Fritz

6-3, 6-4

Zverev

8

Aces

1

1

Lỗi kép

0

59%

Tỷ lệ giao bóng 1

82%

85% (28/33)

Giao bóng 1 ăn điểm

68% (25/37)

61% (14/23)

Giao bóng 2 ăn điểm

75% (6/8)

50% (2/4)

Điểm Break

0% (0/3)

55% (56/101)

Tổng số điểm

45% (45/101)

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ
Tranh cãi về Djokovic ở cuộc đua của các “ông vua” tennis tại 6 Kings Slam
Tranh cãi về Djokovic ở cuộc đua của các “ông vua” tennis tại 6 Kings Slam

(Tin thể thao - Tin Tennis) Làng quần vợt thế giới đang hướng về Riyadh (Saudi Arabia), với sự kiện Six Kings Slam 2025, giải đấu biểu diễn quy tụ 6...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2025 06:25 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Alexander Zverev Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN