Anh hào đầu tiên vào chung kết World Cup: Tây Ban Nha ngạo nghễ, ĐT Pháp vỡ mộng

Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026 khi đánh bại Pháp với tỷ số 2-0 ở bán kết, qua đó giành quyền góp mặt trong trận chung kết sau 16 năm chờ đợi kể từ lần đăng quang lịch sử tại Nam Phi năm 2010.

Trước đối thủ sở hữu hàng công được đánh giá mạnh nhất giải đấu, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn trình diễn lối chơi kiểm soát đặc trưng, phòng ngự chắc chắn và tận dụng cơ hội hiệu quả. Mikel Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 22 sau tình huống Lamine Yamal mang về quả penalty, trước khi Pedro Porro ấn định chiến thắng ở hiệp hai.

Đó là kết thúc đầy cay đắng cho Pháp, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch giải đấu này sau khi giành chức vô địch World Cup 2018 và để thua Argentina trong trận chung kết năm 2022.

Nhưng Pháp không thể nào địch lại Tây Ban Nha, đội bóng chỉ để thủng lưới 1 bàn tại World Cup lần này. Đáng chú ý hơn, họ chưa từng thua trận nào trong 2 năm qua (chuỗi 37 trận: 30 thắng - 7 hòa).

Thực tế, cả hai đội đều chưa từng bị dẫn trước ở World Cup này cho đến khi Tây Ban Nha ghi bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 21, giúp họ vươn lên dẫn trước 1-0. Sau đó, đôi tuyển "Xứ bò tót" ghi thêm một bàn thắng ở phút 58 để ấn định chiến thắng.

Chiến thắng trước Pháp cũng nối dài chuỗi kết quả vượt trội của Tây Ban Nha trước đối thủ này trong các trận bán kết lớn gần đây. Sau khi loại "Les Bleus" ở bán kết EURO 2024 và UEFA Nations League 2025, "La Roja" tiếp tục khiến đương kim á quân World Cup 2022 dừng bước tại World Cup 2026.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Oyarzabal, Dani Olmo cùng thế hệ trẻ nổi bật như Lamine Yamal, Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội lần thứ 2 bước lên đỉnh thế giới. Trong trận chung kết, họ sẽ gặp đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Anh và Argentina để cạnh tranh chiếc cúp vàng danh giá.