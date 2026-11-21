Ngày đua thứ 2 đem tới tiết trời khô ráo, và toàn bộ các đội đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc đua chính, cũng như là phiên phân hạng trước mắt. Những bộ lốp trơn lần đầu tiên xuất hiện cuối tuần này, và Verstappen đặt ra cột mốc 1 phút 36,147 giây sau những vòng đầu tiên.

Sự tiến hóa đường đua được thể hiện rõ khi thành tích toàn đoàn đua dần cải thiện. Các tay đua tiếp tục thúc đẩy tới giới hạn, và tiếp tục vượt quá giới hạn. Russell có màn cạnh tranh nảy lửa với Verstappen tại góc cua thứ 14, và cả 2 đã có va chạm nhẹ với nhau. Tay đua Red Bull đã nhận lời cảnh cáo sau đó.

Chung cuộc, Russell dẫn đầu với thành tích 1 phút 34,041 giây, dẫn trước Antonelli và Norris lên tới gần 1 giây. Ở phía sau lần lượt là Leclerc, Colapinto, Verstappen, Lawson, Hamilton, Gasly, và cuối cùng là Lindblad trong top 10.

Kết quả FP3

Các đội bước vào phiên phân hạng với nhiệt độ mặt đường chỉ 15 độ, và chỉ có một phiên tập “lý tưởng” duy nhất. Ngay cả trên bộ lốp C5, các tay đua đều phải tận dụng toàn bộ thời gian out lap để có thể đưa nhiệt độ lốp đạt ngưỡng lý tưởng, khi mà những góc cua tốc độ thấp lại khiến bộ lốp hạ nhiệt.

Verstappen dẫn đầu sau lượt chạy đầu tiên với thành tích 1 phút 35,276 giây, dẫn trước Hadjar và Russell. Bộ đôi McLaren và Ferrari tận dụng sự núp gió và lần lượt đưa Norris và Leclerc lên đầu bảng xếp hạng. Không lâu sau đó, Russell trở lại dẫn đầu với thành tích 1 phút 34,664 giây.

Antonelli cải thiện, vươn lên vị trí thứ 2 với cách biệt chỉ 0,02 giây so với đồng đội. Ở phía sau, Audi kịp thời đưa Bortoleto trở lại đường đua, và tiến vào Q2 tại vị trí thứ 16. Tân binh Camara bị loại tại vị trí thứ 17, mặc dù nhận được sự hỗ trợ xuất sắc từ Bearman trong lượt chạy cuối. Cùng với đó, Perez, Alonso, Stroll, Bottas, và Bearman đều bị loại tại Q1.

Ferrari bị loại tại Q2 đầy thất vọng

Lawson xuất hiện một cách bất ngờ trên đầu bảng xếp hạng, trước khi Piastri chiếm lấy vị trí số 1 với thành tích 1 phút 34,966 giây sau lượt chạy thứ nhất. Trong khi đó, Hamilton lại nằm ngoài top 10 khi mà thời gian còn lại của Q2 là dưới 5 phút.

Ferrari đối mặt với cơn ác mộng khi mọi tay đua đều cải thiện rõ rệt. Verstappen vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 34,394 giây, dẫn trước Gasly và Russell. Trong khi đó, Leclerc và Hamilton lần lượt bị loại tại vị trí thứ 11 và thứ 12. Tay đua số 16 mắc lỗi trong lượt chạy cuối, và không đủ thời gian cho một cơ hội thứ 2. Hulkenberg, Sainz, Bortoleto, và Albon cùng bị loại tại Q2.

Verstappen lần đầu tiên xuất phát từ pole tại Las Vegas

Verstappen tiếp tục chiếm lấy vị trí dần đầu với thời gian 1 phút 34,151 giây, nhờ sự giúp đỡ của Hadjar. sau lượt chạy đầu tiên, đường đua trở nên im ắng, khi mọi tay đua đều muốn tận dụng tối đa sự núp gió, và không ai muốn làm người dẫn đầu đoàn.

Đến cột mốc 4 phút cuối cùng, toàn bộ 10 chiếc xe còn lại đồng loại tiến ra đường đua. Antonelli, ở cuối đoàn đua, đã kịp thời cán đích với 1 giây còn lại tại Q3. Nhờ đó, nhà vô địch vươn lên vị trí số 1 với thành tích 1 phút 33,893 giây.

Verstappen không thể cải thiện trong lượt chạy cuối, nhưng sẽ xuất phát đầu tiên khi mà Antonelli phải nhận án phạt. Russell xếp vị trí thứ 3 chung cuộc, dẫn trước Norris, Hadjar, Lindbad. Piastri xếp vị trí thứ 7, và sẽ phải xuất phát từ vị trí thứ 17 trong cuộc đua chính. Nhờ vậy, Lawson, Gasly, Colapinto tiến thêm một bậc xuất phát.

Thứ tự xuất phát tại Las Vegas GP 2026

Hàng xuất phát đầu đã có xích mích từ trước ngay tại FP3. Vì vậy, Norris và Hadjar ngay phía sau sẽ đề mắt tới mọi cơ hội mở ra nếu có “xô xát” xảy ra phía trước. Liệu Verstappen có thể chiến thắng từ vị trí pole, hay nhà vô địch có thể chạm tới chiến thắng từ vị trí thứ 6? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 11h00 ngày 22/11.