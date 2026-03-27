Đua xe F1, thử nghiệm Japanese GP: McLaren bất ngờ thay Mercedes dẫn đầu sau ngày đầu tiên

FP1: Mercedes tiếp tục nhanh nhất trong phiên chạy mở màn

Các tay đua khởi động với hợp chất lốp Hard. Bộ đôi Ferrari – Lewis Hamilton và Charles Leclerc là những người đầu tiên thiết lập vòng chạy của FP1. Các đội đã trang bị khung cảm biến khí động học (aero rakes) và sơn flow-vis để thu thập dữ liệu nhằm đánh giá trong tháng 4 trước chặng đua tại Miami vào tháng 5. Một trong số đó là Aston Martin, đội đã giao chiếc xe của Fernando Alonso cho tay đua dự bị Jak Crawford trong buổi tập mở màn tại sân nhà của đối tác Honda.

Điều kiện khô ráo bắt đầu ngày thứ 6 tại Suzuka

Người đang dẫn đầu BXH, George Russell, là người tiếp theo vươn lên dẫn đầu bảng thời gian, ngay sau khi Isack Hadjar của Red Bull gặp phải một pha văng đuôi xe (oversteer) đáng sợ do hệ thống phanh nguội và xe bị kéo lệch sang một bên.

Sau đó, Leclerc đã cải thiện thời gian so với Russell với khoảng cách giữa top 4 chỉ là 0,079 giây ngay trước thời điểm 30 phút. Chiếc Mercedes thứ hai của Kimi Antonelli và Oscar Piastri (McLaren) cũng nỗ lực thu hẹp khoảng cách.

Tuy nhiên, Russell đã tái lập lợi thế khi chuyển sang lốp Soft và nhanh hơn vòng chạy tốt nhất của đồng đội tới hơn 0,2 giây, cho thấy tốc độ một vòng của "Mũi tên bạc" vẫn khó có thể đánh bại.

Antonelli sau đó đã vượt qua người đàn anh để chiếm vị trí P1. Alex Albon (Williams), trong khi thử nghiệm hệ thống treo trước nâng cấp, đã lao ra vùng sỏi ở góc cua Degner 2 và chạm nhẹ vào rào chắn, khiến anh dậm chân ở P17.

Albon va chạm với Perez ở cuối phiên

Trong những phút cuối của FP1, Albon va chạm với Sergio Perez của Cadillac khi cả 2 cùng vào cua, khiến mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường.

Thời gian 1 phút 31,666 giây của Russell là đủ để giữ anh ở ngôi đầu, dù chỉ nhanh hơn Antonelli 0,026 giây trên chiếc Mercedes với thiết kế vỏ xe lấy cảm hứng từ loài sói dành riêng cho GP Nhật Bản.

McLaren đã có khởi đầu đáng khích lệ khi lần lượt kết thúc FP1 ở vị trí thứ 3 và thứ 4, đánh bại bộ đôi Leclerc và Hamilton của Ferrari. Max Verstappen chỉ cán đích ở P7, theo sau là Liam Lawson của Racing Bulls. Esteban Ocon và Arvid Lindblad lọt vào top 10, trong khi bộ đôi Audi là Gabriel Bortoleto và Nico Hulkenberg lần lượt xếp P11 và P12.

Pha cạnh tranh ‘tam mã’ ngay ở FP1

Một buổi FP1 khó khăn đối với Hadjar khiến anh tụt xuống vị trí P13, xếp trên Ollie Bearman cùng bộ đôi Pierre Gasly và Colapinto của Alpine. Carlos Sainz xếp trên đồng đội Albon – người bị điều tra sau buổi tập vì sự cố với Perez (vị trí thứ 19). Valtteri Bottas cùng bộ đôi Aston Martin là Lance Stroll và Crawford hoàn tất bảng xếp hạng.

FP2: Piastri xếp trên bộ đôi Antonelli và Russell trong buổi tập thứ hai

Các tay đua trở lại với FP2 lúc 15:00 (giờ địa phương) – bao gồm cả Fernando Alonso, người đã nhường xe cho Jak Crawford ở FP1.

Lewis Hamilton dẫn đầu đoàn xe rời pit trong sự khởi đầu hối hả. Đa số các tay đua sử dụng lốp Medium, một số ít chọn lốp Hard, trong khi Alonso lập tức chạy lốp Soft.

Ngay lập tức đã có khoảnh khắc suýt va chạm trong pit lane giữa Pierre Gasly và Alex Albon. Tay lái Alpine đã phải đánh lái né sau khi Albon bất ngờ lao ra ngay trước mặt từ garage của Williams.

Trong khi phần lớn đoàn đua đang thực hiện những vòng chạy khởi động, Arvid Lindblad của Racing Bulls đã phải trở lại pit sớm do xe gặp sự cố kỹ thuật.

Pit-lane tấp nập ở đầu buổi chạy

Kịch tính tiếp tục đến với Albon khi anh gặp phải chiếc xe chạy chậm ở chuỗi góc cua chữ S lúc đang chạy tính giờ. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó với tay lái người Thái Lan khi chiếc FW48 của anh sau đó dừng hẳn trên đường đua, gây ra cờ vàng ngắn trước khi anh có thể di chuyển trở lại.

Gabriel Bortoleto (Audi) cũng phải ngồi trong garage theo dõi các thợ máy làm việc sau khi mới chạy được 2 vòng. Trên đường đua, Leclerc là người thiết lập thời gian sớm nhất – 1 phút 31,019 giây, nhanh hơn Piastri và Russell.

Norris rời garage khi đồng hồ còn gần 40 phút, chạy lốp Trung bình để bắt đầu chương trình thử nghiệm của mình. Cùng lúc đó, những tay đua khác chuyển sang lốp Mềm, bao gồm cả Piastri – người sau đó đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp.

McLaren cho thấy những dấu hiệu tích cực

Đội Cadillac thông báo sự chậm trễ do xe của Perez vẫn đang được sửa chữa hư hại sàn xe sau vụ va chạm với Albon ở FP1. Trong khi đó, Racing Bulls xác nhận buổi tập của Lindblad đã kết thúc do lỗi hộp số.

Các giám sát viên cũng thông báo điều tra sự cố giữa Franco Colapinto (Alpine) và Max Verstappen sau buổi tập vì lỗi "lái xe bất thường". Tay đua người Argentina dường như đã ‘lạng lách’ để làm nóng lốp đúng lúc Verstappen đang lao tới ở tốc độ cao.

Khi FP2 đi được nửa chặng đường, Piastri nhanh nhất với mốc 1 phút 30,133 giây, hơn chiếc Mercedes của Antonelli chỉ 0,09 giây, theo sau là Russell ở vị trí thứ ba.

Perez cuối cùng cũng gia nhập cuộc chơi và sử dụng thẳng lốp Mềm, trong khi Norris đứng thứ 6 đầy hứa hẹn dù chỉ dùng lốp Medium.

Cánh gió độc đáo của nhà Mercedes chặng này

Vào cuối buổi tập, khi nhiều người thử nghiệm hai bộ lốp cho cuộc đua chính, Norris mới chuyển sang lốp Soft, và Bortoleto cũng trở lại đường đua trong 10 phút cuối.

Sau 60 phút, Piastri giữ vững ngôi đầu với thời gian 1 phút 30,133 giây, nhanh hơn 0,092 giây so với người thắng chặng GP Trung Quốc – Antonelli. Russell giữ vị trí thứ ba, xếp trên Norris và bộ đôi Ferrari của Leclerc và Hamilton. Đáng chú ý, Hamilton báo cáo đội đua rằng anh "hoàn toàn không có chút tự tin nào" vào chiếc xe Ferrari trong những phút cuối.

Nico Hulkenberg giúp Audi đứng thứ 7, trong khi Albon, Ollie Bearman (Haas) và Verstappen – có một pha cua rộng ở cuối phiên – hoàn tất top 10. Esteban Ocon xếp thứ 11, theo sau là Liam Lawson, Carlos Sainz, Gasly và Isack Hadjar.

Bortoleto xếp thứ 16 (hoàn thành được 10 vòng), trên Colapinto, Valtteri Bottas, Alonso, Perez và Stroll. Lindblad đứng cuối bảng sau khi chỉ chạy được duy nhất một vòng do lỗi hộp số.

