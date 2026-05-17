U17 Việt Nam thất bại trước U17 Australia: Tiếc nuối khoảnh khắc Sỹ Bách - Văn Dương

U17 Việt Nam bắt đầu trận tứ kết giải U17 châu Á 2026 với quyết tâm cao độ

Cơ hội tốt nhất của U17 Việt Nam trong hiệp 1 thuộc về Sỹ Bách, nhưng cú sút ở phút 23 lại bị hậu vệ U17 Australia chặn lại

Đến phút 40, Oliver O'Carroll tận dụng một tình huống lộn xộn trước khung thành U17 Việt Nam, nhanh chân dứt điểm mở tỷ số cho U17 Australia

Lợi thế thể hình - thể lực được các cầu thủ U17 Australia tận dụng tối đa

Đầu hiệp 2, U17 Việt Nam tấn công có nét và tạo ra những cơ hội nguy hiểm, tiếc rằng đều phung phí

Không tận dụng được cơ hội, U17 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 60, sau khi Georgio Hassarati lập công cho U17 Australia

U17 Australia kết thúc trận tứ kết với chiến thắng 3-0, sau khi Akeem Gerald ấn định tỷ số ở phút 75. Kết quả này đưa U17 Australia gặp U17 Trung Quốc ở bán kết, diễn ra vào lúc 1h30 ngày 20/5 (giờ Hà Nội)