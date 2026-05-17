U17 Việt Nam thất bại trước U17 Australia: Tiếc nuối khoảnh khắc Sỹ Bách - Văn Dương
U17 Việt Nam đã phải đón nhận thất bại 0-3 trước U17 Australia. Nhưng nếu những cơ hội của Sỹ Bách hay Văn Dương được cụ thể hóa, kết quả trận tứ kết có thể đã rất khác.
U17 Việt Nam bắt đầu trận tứ kết giải U17 châu Á 2026 với quyết tâm cao độ
Cơ hội tốt nhất của U17 Việt Nam trong hiệp 1 thuộc về Sỹ Bách, nhưng cú sút ở phút 23 lại bị hậu vệ U17 Australia chặn lại
Đến phút 40, Oliver O'Carroll tận dụng một tình huống lộn xộn trước khung thành U17 Việt Nam, nhanh chân dứt điểm mở tỷ số cho U17 Australia
Lợi thế thể hình - thể lực được các cầu thủ U17 Australia tận dụng tối đa
Đầu hiệp 2, U17 Việt Nam tấn công có nét và tạo ra những cơ hội nguy hiểm, tiếc rằng đều phung phí
Không tận dụng được cơ hội, U17 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 60, sau khi Georgio Hassarati lập công cho U17 Australia
U17 Australia kết thúc trận tứ kết với chiến thắng 3-0, sau khi Akeem Gerald ấn định tỷ số ở phút 75. Kết quả này đưa U17 Australia gặp U17 Trung Quốc ở bán kết, diễn ra vào lúc 1h30 ngày 20/5 (giờ Hà Nội)
FIFA xác nhận lễ bốc thăm VCK U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức ngày 21/5 tại Zurich (Thụy Sĩ). Với việc nhiều khả năng nằm ở nhóm hạt giống số 4,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/05/2026 01:07 AM (GMT+7)