Đua xe F1, Japanese GP: Thử thách tại “xứ hoa anh đào” với ba loại lốp cứng nhất

Thử thách cho lốp xe và sự ra mắt của hợp chất C1

Lực tác động (G-force) và tải trọng tạo ra bởi việc thay đổi hướng liên tục, kết hợp với các đoạn thẳng tốc độ cao, biến đường đua dài 5,807 km này trở thành "máy bào" lốp đúng nghĩa. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà Pirelli luôn lựa chọn ba hợp chất lốp trơn cứng nhất: C1 (Hard viền trắng), C2 (Medium viền vàng) và C3 (Soft viền đỏ). Đây cũng là lần đầu tiên hợp chất C1 xuất hiện trong mùa giải 2026, sau khi vắng bóng ở hai chặng đầu tiên.

Mặt đường tại Suzuka được ‘trải nhựa’ mới

Đường đua thuộc sở hữu của Honda đã được trải nhựa lại một phần vào năm 2025. Năm nay, công việc này đã hoàn tất trên hai phân đoạn (sector) còn lại cho đến góc cua số 17. Bề mặt nhựa mới dự kiến sẽ rất mịn nhưng vẫn còn "bẩn", khiến độ bám đường tương đối thấp ở những vòng chạy đầu tiên của chặng đua.

Trong điều kiện này, hiện tượng rỗ lốp (graining) là khó tránh khỏi, đặc biệt là với hợp chất Soft. Tuy nhiên, nếu nhựa đường mới có đặc tính ổn định, hiện tượng này có thể giảm dần sau ngày chạy thứ Sáu khi đường đua tăng độ bám. Các đội đua sẽ phải quan sát kỹ lưỡng liệu lốp C1 có đủ độ bám và lốp C3 có bền bỉ như ở Thượng Hải hay không để đưa ra chiến thuật tối ưu nhất trong cuộc đua chính.

Bài toán nhiệt độ và chiến thuật

Nhiệt độ cuối tuần này ở Suzuka tương đối lạnh

Năm nay, GP Nhật Bản diễn ra sớm hơn một tuần so với năm ngoái. Nếu nhiệt độ môi trường duy trì quanh mức 15°C, sự xuống cấp do nhiệt sẽ được kiểm soát tốt. Việc hoàn thành cuộc đua với chỉ 1 lần dừng thay lốp sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ nghiêm trọng của hiện tượng rỗ lốp ảnh hưởng đến hiệu suất. Các đội cần chuẩn bị kỹ trước lượt chạy phân hạng để có thể đưa lốp lên nhiệt độ hoạt động tối ưu nhất.

Dự báo thời tiết Suzuka (27/3 - 29/3/2026)

Thời tiết tại Suzuka vào cuối tháng 3 thường rất khó lường, và năm nay cũng không ngoại lệ. Dưới đây là bảng dự báo chi tiết:

Ngày Phiên chạy Thời tiết Nhiệt độ (cao/thấp) Khả năng mưa Thứ Sáu (27/3) FP1 & FP2 Nhiều mây, se lạnh 22oC / 9oC 10% Thứ Bảy (28/3) FP3 & Phân hạng Có nắng nhẹ, gió mạnh 17oC/ 9oC 10% Chủ nhật (29/3) Đua chính (GP) Nhiều mây 18oC/ 11oC 25%

Cơn mưa vào ngày Chủ nhật có thể đảo lộn mọi tính toán về lốp. Nếu đường ướt, khả năng chúng ta sẽ thấy lốp Intermediate (Xanh lá) lần đầu xuất hiện năm nay, và chiến thuật sẽ thay đổi hoàn toàn.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli tại Nhật Bản

Dù Pirelli mang lốp C1 đến để đối phó với tải trọng cực lớn của Suzuka, nhưng trong điều kiện lạnh 13°C, có khả năng các đội đua sẽ cố gắng tránh sử dụng C1 nếu lốp C2 (Medium) cho thấy độ bền đủ tốt.

Nếu cuộc đua xảy ra "Safety Car" kéo dài làm nguội lốp, những xe đang chạy C1 sẽ gặp rủi ro lớn hơn vì lốp sẽ mất nhiệt và biến thành những "khối băng" tròn, khiến xe mất hoàn toàn độ bám khi bắt đầu lại cuộc đua.

Nhìn lại năm 2025: Chiến thuật 1 lần pit là lựa chọn phổ biến nhất. Hầu hết các xe xuất phát với lốp Medium và chuyển sang lốp Hard ở khoảng vòng 20 để tiến về đích. Nhiệt độ thấp đã giúp lốp Hard trở thành lựa chọn hàng đầu của cuộc đua năm ngoái.

Những con số thống kê ấn tượng

40: Năm nay là lần thứ 40 GP Nhật Bản được tổ chức (lần đầu năm 1976 tại Fuji, nơi đã tổ chức 4 chặng đua trong quá khứ).

6: Michael Schumacher vẫn là "ông vua" tại Nhật Bản với 6 chiến thắng, nhiều hơn Lewis Hamilton 1 lần.

9: McLaren dẫn đầu danh sách các đội đua thành công nhất tại đây với 9 lần lên ngôi, theo sát là Red Bull với 8 lần.

Phiên bản mũ Podium đặc biệt: "Sakura"

Chiếc mũ dành cho top 3 năm nay là một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ hoa anh đào (Sakura) – biểu tượng của Nhật Bản đang vào mùa nở rộ. Với màu sắc tinh tế và họa tiết cánh hoa, đây chắc chắn là món quà lưu niệm mà mọi tay đua đều khao khát khi đứng trên bục vinh quang tại Suzuka.

Hãy đón xem chặng đua Nhật Bản GP 2026 với lịch thi đấu như sau:

Thứ Sáu, ngày 27/3/2026

FP1: 09:30 – 10:30

FP2: 13:00 – 14:00

Thứ Bảy, ngày 28/3/2026

FP3: 09:30 – 10:30

Phân hạng: 13:00 – 14:00

Chủ Nhật, ngày 29/3/2026

Cuộc đua chính: 12:00