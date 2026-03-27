Đua xe F1, Japanese GP: Chiến thắng 1-2 tiếp theo cho nhà Mercedes?

Honda xuất hiện trở lại trong một cỗ xe F1, và họ chuẩn bị bước vào chặng đua đầu tiên của họ trên sân nhà. Tuy nhiên, sự hợp tác của họ cùng Aston Martin vẫn chưa thể đem lại kết quả sau những chặng đua đầu tiên của mùa giải. Vấn đề diễn biến xấu đi khi chiếc xe ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hai tay đua tại chặng Thương Hải.

Aston Martin tìm cách giảm nhẹ gánh nặng cho Adrian Newey, giúp ông tập trung khai thác toàn bộ tiềm năng của chiếc xe. Một cái tên phù hợp với vị trí đội trưởng là Jonathan Wheatley. Wheatley đã rời khỏi Audi sau gần 1 năm gắn bó, đem lại ‘sức sống’ cho Sauber kể từ tháng 4 năm 2025.

Việc ông rời khỏi đội đã thu hút sự chú ý của Aston Martin. Nếu Wheatley trở lại quyết định thay đổi màu áo, liệu đầu não mới có thể đưa đội đua này trở lại đúng hướng?

Liệu Wheatley và Aston Martin bắt tay hợp tác?

Mercedes đã bỏ túi lượng điểm gần như tuyệt đối sau 2 chặng đua đầu tiên. Và hiện tại, không đội đua nào có thể cản bước họ tiến tới chiến thắng. Antonelli loại bỏ được áp lực sau khi ghi danh với chiến thắng đầu tay, và con đường tới danh hiệu vô địch mở rộng cho tay đua 19 tuổi hơn bao giờ hết.

Diễn biến cuộc đua vô địch có chút tương đồng với mùa giải trước đó, khi hai tay đua đều có khả năng tiến tới vị trí cao nhất. Lần này, Mercedes có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn McLaren. Liệu hàng đầu sẽ tiếp tục được độc chiếm bởi Mercedes tại Suzuka?

Ferrari cũng lại đội đua dẫn trước một khoảng cách khổng lồ so với những đội còn lại. Những chú ‘Ngựa chiến’ đối đầu trực diện với ‘Mũi tên bạc’. Tuy nhiên, họ lại không đủ sức bền để cầm cự, và hai tay đua chỉ có thể chia nhau vị trí cuối cùng trong top 3.

Hamilton và Leclerc đã có cuộc đối đầu ‘vui vẻ’ tại Thượng Hải

Mẫu cánh gió ngược sẽ tiếp tục xuất hiện trên chiếc SF-26 tại Suzuka. Khi mà những chặng đua tại vùng Trung Đông không được tổ chức, Ferrari quyết định tiếp tục thử nghiệm mẫu cánh gió trong cuối tuần này. Ferrari đã có thêm dữ liệu thu thập được từ Thượng Hải, giúp họ tìm ra khoảng hoạt động lí tưởng. Gói nâng cấp lớn đầu tiên của họ sẽ cập bến tại Miami, liệu phiên bản hoàn chỉnh sẽ chính thức được trình làng?

McLaren gặp vấn đề lớn khi cả hai chiếc xe của họ đều không thể khởi động trong chặng đua vừa rồi. Piastri vẫn chưa hoàn thành được một vòng đua chính thức nào trong mùa giải 2026 này. Động cơ Mercedes cũng ảnh hưởng tới chính chủ, khi mà Russell gặp vấn đề trong phiên phân hạng. Đối với khách hàng, sự cố này khiến đội thiếu dữ liệu thi đấu thực, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ phát triển chiếc xe. McLaren hiện xếp thứ 3, dẫn trước Haas, với màn thể hiện đầy xuất sắc của Bearman, chỉ 1 điểm.

Hai chiếc xe McLaren đều đã gặp sự cố trước giờ đua

Red Bull hiện xếp thứ 5 với 12 điểm. Hiện tại, họ có 2 tay đua đều có khả năng ghi điểm. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở chiếc RB22. Hadjar gặp sự cố tại Melbourne, và tới Thượng Hải thì tới lượt chiếc xe của Verstappen.

Trong khi đó, đội đua thứ 2 "Bò con" của họ lại có sự thể hiện tốt hơn. Lindblad ghi điểm trong chặng đua đầu tiên, và sau đó là Lawson ghi điểm đã giúp Racing Bulls có được 12 điểm. Động cơ Ford không ảnh hưởng quá nhiều tới chiếc VCARB 03. Liệu những dữ liệu đó có thể giúp Red Bull giải quyết được vấn đề với chiếc xe của họ.

Đón xem Formula One Aramco Japanese Grand Prix 2026 diễn ra với lịch trình như sau:

FP1: 9h30 ngày 27/03

FP2: 13h ngày 27/03

FP3: 9h30 ngày 28/03

Phân hạng: 13h ngày 28/03

Cuộc đua chính: 12h ngày 29/03