Đua xe F1, Chinese GP: Antonelli đoạt pole đầu tiên trong sự nghiệp

Sức mạnh áp đảo của Mercedes giúp họ độc chiếm hàng xuất phát đầu cho Sprint tại Thượng Hải. Những tay đua trong top 10 lựa chọn xuất phát với bộ lốp C3, ngoại trừ Hadjar sử dụng bộ lốp C4.

Antonelli tiếp tục có tình huống xuất phát lỗi, và lần lượt nhìn những chiếc xe xung quanh vượt lên, Tay đua trẻ người Ý rơi xuống vị trí thứ 8, và có va chạm với Hadjar tại vị trí thứ 4. Verstappen cũng có tình huống xuất phát lỗi tương tự, và tay đua Red Bull rơi xuống vị trí thứ 20. Trong khi đó, hai chiếc Ferrari vút bay, với Hamilton vươn lên dẫn đầu đoàn đua tại góc cua thứ 9. Leclerc vượt qua bộ đôi McLaren lên tới vị trí thứ 3.

Cuộc đụng độ giữa Hamilton và Russell kéo dài, giúp Leclerc rút ngắn khoảng cách. Vòng 5, Russell giành lại vị trí dẫn đầu tại góc cua thứ 14, và nhanh chóng bỏ xa hai tay đua Ferrari. Cuộc đấu nội bộ diễn ra sau đó, với phần thắng thuộc về Leclerc.

Cuộc nội chiến mãn nhãn phía sau Russell

Antonelli đã phải nhận án phạt 10 giây sau tình huống va chạm. Vòng 11, tay đua Mercedes đã vượt qua Hamilton cho vị trí thứ 3, với hi vọng ghi điểm. Tuy nhiên, Hulkenberg đã dừng lại tại góc cua thứ nhất, và Safety Car được triển khai.

Phần lớn đoàn đua đều chuyển sang bộ lốp C4, với Russell dẫn trước Leclerc và Norris, với Hamilton tụt lại phía sau tay đua McLaren. Lawson và Bearman thành công lọt vào top 8 khi không thay lốp, và cuối cùng là Antonelli với Piastri tại vị trí thứ 7 và thứ 8.

Vòng 17, Safety Car trở lại đường pit, nhường đường cho các tay đua. Leclerc đánh mất cơ hội truy đuổi chiến thắng khi chiếc xe mất độ bám tại góc cua thứ 14. Nhờ vậy, Russell giành lấy chiến thắng Sprint đầu tiên của mùa giải.

Hamilton vượt qua Norris và cán đích tại vị trí thứ 3. Antonelli, Piastri vươn lên vị trí thứ 5 và thứ 6. Lawson và Bearman ghi điểm cuối cùng trong cuộc đua ngày thứ 7 lần này, với áp lực lớn từ Verstappen trong những góc cua cuối cùng.

Kết quả Sprint Thượng Hải

Sau khi Nina Gademan ăn mừng chiến thắng đầu tiên trong mùa giải F1 Academy, sự chú ý đổ dồn trở lại đến với phiên phân hạng chính ngày thứ 7. Ferrari tận dụng những bộ lốp cũ, trong khi Red Bull sử dụng bộ lốp Medium trong lượt chạy đầu tiên. Mercedes chờ đợi tất cả hoàn thành lượt chạy, trước khi tiến ra đường đua và chiếm lấy vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Chuyển sang bộ lốp C4 mới, Leclerc chiếm lại vị trí số 1 với thời gian 1 phút 33,175 giây, với Hamilton vươn lên vị trí thứ 4 phía sau Russell và Antonelli. Với 5 phút còn lại trên đồng hồ, Williams, Aston Martin, và Cadillac nằm ngoài top 16.

Thứ hạng thay đổi liên tục trong những phút cuối của phiên phân hạng đầu tiên. Verstappen và Hadjar buộc phải sử dụng bộ lốp Soft mới, và cả hai tiến bước vào Q2 tại vị trí thứ 4 và thứ 9. Trong khi đó, nỗ lực cải thiện của Williams không thành, với Lawson ‘gác cổng’ tại vị trí thứ 16. Sainz, Albon, Alonso, Bottas, Stroll, và Pérez bị loại tại Q1.

Cả hai tay đua Williams đều bị loại trong Q1

Mercedes dẫn đầu đoàn đua tại Q2, với Russell đặt cột mốc 1 phút 32,523 giây sau lượt chạy đầu tiên sử dụng lốp cũ. Hamilton, Leclerc, Antonelli là những cái tên tiếp theo, với khoảng cách chỉ nằm trong khoảng 0,5 giây với với Russell. Verstappen dẫn đầu các tay đua còn lại tại vị trí thứ 5.

Antonelli trở thành cái tên dẫn đầu khi Q2 kết thúc, với Leclerc chen chân lên top 2. Russell đối mặt với sự cố trên chiếc xe, khi mà tay đua người Anh không cải thiện trong lượt chạy cuối. Norris vươn vị trí thứ 5, dẫn trước Gasly, Verstappen, Piastri, Bearman, và Hadjar. Hulkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad, và Bortoleto bị loại tại Q2.

Bearman xuất sắc tiến vào Q3

Chiếc xe số 63 tiếp tục gặp sự cố trong những phút đầu tiên của Q3. Russell phải chậm rãi trở về đường pit với bộ hộp số bị kẹt. Trong khi đó, Antonelli thay mặt Mercedes dẫn đầu với thời gian 1 phút 32,322 giây, dẫn trước Leclerc và Hamilton.

Mercedes nhanh chóng khắc phục vấn đề, và Russell trở lại đường đua. Tuy nhiên, Antonelli đánh bại đồng đội, và trở thành tay đua trẻ nhất giành pole, với thành tích 1 phút 32,064 giây. Hamilton vượt qua Leclerc cho vị trí thứ 3. Ở phía sau là Piastri, Norris, Gasly, Verstappen, Hadjar, và Bearman.

Thứ tự xuất phát cho cuộc đua

Tay đua trẻ người Ý có cơ hội lớn để có được chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên Antonelli chưa có xuất phát tốt nào sau 2 cuộc đua đầu tiên của năm. Liệu đây sẽ là chiến thắng 1-2 tiếp theo của Mercedes? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 14g00 ngày 15/03.