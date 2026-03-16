Đua xe F1, Chinese GP: Antonelli nếm mùi chiến thắng đầu tiên tại Thượng Hải

Ngày đua cuối cùng tại trường đua Thượng Hải khởi đầu với một số tin xấu đối với người hâm mộ bộ môn thể thao tốc độ này. F1 chính thức xác nhận hai chặng đua tại khu vực Trung Đông, Bahrain GP và Saudi Arabian GP, sẽ không diễn ra theo kế hoạch. Hiện tại, sẽ không có chặng đua nào diễn ra trong suốt tháng 4 tới.

Một điều bất ngờ nữa nằm trên đường đua, khi mà chỉ có 18 chiếc xe chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua chính. Nhà đương kim vô địch Norris, cùng với Piastri, Bortoleto, và Albon đều không thế tham gia cuộc đua do những sự cố kĩ thuật khác nhau.

Hai tay đua Red Bull là những tay đua duy nhất lựa chọn xuất phát với lốp Soft cũ. Trong khi đó, Antonelli và những tay đua trong top 10 đều lựa chọn bộ lốp C3. Ở phía sau, Hulkenberg, Colapinto, Ocon, Lindblad, Alonso, Stroll đều xuất phát với bộ lốp C2.

Đương kim vô địch McLaren không thể tham gia cuộc đua

Từ vị trí pole, Antonelli xuất phát tốt. Tuy nhiên, sức mạnh bứt phá giúp Hamilton vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Leclerc vượt qua Russell cho vị trí thứ 3. Verstappen một lần nữa có tình huống xuất phát chậm, và rơi xuống vị trí thứ 16. Hadjar có một cuộc đối đầu nảy lửa với Bearman, trước khi mất kiểm soát tại góc cua thứ 13, và rơi xuống phía sau đoàn đua.

Sức đột phá của Ferrari sớm biến mất. Antonelli và Russell nhanh chóng giành lại vị trí dẫn đầu. Lawson, Verstappen, Sainz vào pit sớm. Vòng 10, Safety Car xuất hiện khi Stroll đã dừng lại tại góc cua đầu tiên. Nhóm tay đua dẫn đầu nhanh chóng chuyển sang bộ lốp Hard. Colapinto, Ocon vươn lên tới top 3 phía sau Antonelli, với Russell, Hamilton, Lindblad, Leclerc, Hulkenberg, Gasly, và Bearman nằm trong top 10.

Vòng 14, khi Antonelli bứt phá thành công, Russell gặp khó khăn với độ bám của bộ lốp mới, và bị bỏ lại tại vị trí thứ 6. Colapinto và Ocon lần lượt bị vượt bởi Hamilton, Leclerc, và Russell, hội ngộ cùng với đồng đội tại vị trí thứ 7 và thứ 8. Và cuộc đối đầu nảy lửa giữa Alpine và Haas diễn ra.

Hai tay đua Ferrari cạnh tranh mãn nhãn xuyên suốt cuộc đua

Vòng 21, Bearman vươn lên vị trí thứ 5 sự dụng lợi thế lốp chênh lệch. Ở phía trước, cuộc đấu nội bộ tại Ferrari tiếp diễn. Leclerc vượt qua màn phòng thủ kiên cường của Hamilton cho vị trí thứ 2. Cùng với đó, Russell tận dụng cơ hội khi năng lượng của tay đua Ferrari cạn kiệt, và vươn lên vị trí thứ 3. Tới vòng 32, Aston Martin kết thúc cuộc đua với Alonso trở về đường pit.

Vòng 33, Ocon đụng độ Colapinto vừa rời khỏi đường pit, và cả hai đã có va chạm tại góc cua thứ 2. Tay đua Haas phải nhận án phạt 10 giây sau đó. Phía sau hai tay đua Mercedes, Ferrari tiếp tục chiến đấu cho vị trí trong top 3. Vòng 35, Hamilton vươn lên vị trí thứ 3 sau khi Leclerc mắc lỗi tại góc cua thứ 14.

Verstappen rời khỏi cuộc đua do sự cố kĩ thuật

Antonelli, với khoảng cách lên tới hơn 7 giây so với đồng đội, tỉnh táo trở lại sau tình huống khóa bánh tại góc cua thứ 14. Một tình huống thót tim cho Mercedes, nhưng họ có thể thở phào nhẹ nhõm khi những tay đua của họ cán đích, đem về chiến thắng 1-2 thứ 2 của mùa giải.

Tay đua 19 tuổi xúc động với chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Russell cán đích thứ 2 chung cuộc. Một cựu tay đua Mercedes cũng góp mặt trên podium. Hamilton lần đầu tiên lọt vào top 3 dưới màu áo của Ferrari.

Leclerc hài lòng cán đích tại vị trí thứ 4, sau khi có một cuộc cạnh tranh mãn nhãn cùng đồng đội. Bearman tiếp tục ghi điểm tại vị trí thứ 5, dẫn trước Gasly, Lawson, Hadjar, Sainz, và cuối cùng lại Colapinto tại vị trí thứ 10.

Antonelli sẽ được tận hưởng chiến thắng, trước khi F1 trở lại vào ngày 27 tháng 3, với điểm đến tiếp theo tại Suzuka. Đón xem Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 diễn ra từ ngày 27 tới ngày 29 tháng 3.