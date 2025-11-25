Đua xe F1, thống kê Las Vegas GP: Podium thứ 125 kéo Verstappen trở lại cuộc đua vô địch

Lượt chạy phân hạng: Hamilton “chạm đáy” thành tích phân hạng, Norris nối dài chuỗi đoạt pole

Lando Norris giành pole thứ ba liên tiếp và lần thứ bảy trong mùa giải, giúp anh san bằng thành tích của Verstappen. Tay đua xuất phát 7 chặng gần nhất đều chiến thắng từ vị trí pole, chuỗi này đã kết thúc ở Las Vegas, dù chỉ còn kém kỷ lục lập năm 1976 đúng một lần.

Verstappen thắng ‘lớn’ sau án phạt của McLaren

Verstappen vẫn chưa thể giành pole tại Las Vegas, nhưng việc xuất phát thứ hai đánh dấu chặng thứ 5 anh chia sẻ hàng xuất phát đầu tiên với Norris trong mùa giải. Carlos Sainz xuất phát P3 – lần duy nhất trước đó anh vào top 3 là tại Azerbaijan, nơi anh đã giành podium. Kết quả này là thành tích tốt nhất của Williams tại Las Vegas kể từ khi họ xuất phát 1-2 ở Caesars Palace năm 1981.

George Russell xuất phát thứ 4 lần thứ 3 trong bốn chặng gần nhất. Anh nhanh nhất ở Q1 và Q2 nhưng không thể duy trì tại Q3. Oscar Piastri xuất phát ngoài top 3 chặng thứ tư liên tiếp. Liam Lawson xếp hạng 6 – vị trí tốt nhất của Racing Bulls ở Las Vegas và đây là lần thứ ba anh nằm trong top 6 mùa này.

Fernando Alonso đứng thứ 7 – vị trí xuất phát cao nhất của anh kể từ Hungary trước kỳ nghỉ hè. Isack Hadjar nhanh thứ 8, lần thứ tư trong sáu chặng gần nhất. Với Leclerc P9 và Hamilton P20, đây là lần thứ ba trong 2025 Ferrari không có chiếc xe nào trong top 8.

Norris trắng tay trong chặng đua thứ 150 cùng McLaren

Pierre Gasly lọt vào Q3 lần thứ 9 mùa này. Nico Hulkenberg xuất phát hạng 11 lần thứ ba trong năm chặng gần nhất. Lance Stroll có thành tích phân hạng Las Vegas tốt nhất, với vị trí thứ 12. Esteban Ocon có lần đầu tiên sau 7 chặng nhanh hơn người đồng đội Ollie Bearman tại Haas. Đây cũng là lần đầu Bearman trượt khỏi nhóm Q3 trong 5 chặng gần nhất.

Franco Colapinto lần thứ hai trong 8 chặng gần nhất lọt vào Q2. Alex Albon gặp tai nạn ở những giây cuối Q1, đâm đúng vị trí tường chắn mà Colapinto từng va vào trong chặng đua năm ngoái khi chạy cho Williams. Kimi Antonelli bị loại Q1 lần thứ ba mùa này – trái ngược với năm ngoái khi Mercedes xuất phát 1–2 với Russell và Hamilton.

Gabriel Bortoleto đánh mất lợi thế phân hạng trước đồng đội Hulkenberg – hiện cả hai hòa 11–11 sau 22 chặng đua năm nay. Yuki Tsunoda dừng bước ngay ở Q1 lần thứ sáu trong năm 2025. Lewis Hamilton lần đầu tiên trong sự nghiệp 19 năm có kết quả chậm nhất xét về tốc độ tuyệt đối của vòng phân hạng. Đây cũng là lần đầu một chiếc Ferrari đứng cuối ở vòng phân hạng kể từ Giancarlo Fisichella tại Abu Dhabi 2009.

Cuộc đua chính: Podium thứ 125 cho Verstappen

Mercedes củng cố vị trí thứ 2 trên BXH nhờ podium P2 và P3

Khoảng cách 20,741s là cách biệt chiến thắng lớn nhất trong lịch sử Las Vegas GP. Đây là chiến thắng thứ 8 của Verstappen tại Mỹ (4 Austin, 2 Miami, 2 Las Vegas). Đây là podium thứ 125 trong 231 lần xuất phát của Verstappen. Chiến thắng này diễn ra đúng chặng thứ 150 của mối quan hệ hợp tác Red Bull – Honda.

Đây là podium thứ tám liên tiếp của Verstappen mùa này (chuỗi dài thứ ba sự nghiệp). Chiến thắng của anh chấm dứt chuỗi 7 chặng liên tiếp người xuất phát từ pole giành chiến thắng. Trước khi bị loại kết quả, vị trí P2 của Norris lẽ ra là podium thứ 18 trong 22 chặng mùa này, đồng thời là podium đầu tiên của McLaren tại Las Vegas kể từ John Watson 1982. Norris đã mất vị trí dẫn đầu ngay vòng 1 trong một nửa số chặng xuất phát từ pole (8/16 lần). Norris hiện đang dẫn đầu BXH cá nhân với 24 điểm và anh có cơ hội đăng quang sớm tại Qatar cuối tuần này.

Cả hai tay đua Ferrari ghi điểm sau vòng phân hàng “ác mộng”

George Russell về nhì và có podium thứ 9 mùa này. Anh chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 – thành tích tốt nhất sự nghiệp. Norris và Russell đều đạt 150 chặng F1 xuất phát cuối tuần vừa qua. Oscar Piastri về đích ngoài podium chặng thứ sáu liên tiếp, anh và Verstappen hiện đều kém Norris 24 điểm.

Kimi Antonelli (Mercedes) chạy 48 vòng cuối trên một bộ lốp Hard để về P3 – sau khi xuất phát từ P17. Carlos Sainz về P5, ghi điểm cuộc đua chính đầu tiên cho Williams từ Singapore. Isack Hadjar về hạng 6 – kết quả tốt nhất của Racing Bulls tại Las Vegas. Theo sau là Nico Hulkenberg (P7) với lần thứ 8 ghi điểm mùa này, đồng thời mang về điểm đầu tiên của Kick Sauber tại Las Vegas.

Sainz và Williams có chặng đua thành công tại Vegas

Lewis Hamilton vẫn giành điểm cho Ferrari dù xuất phát từ hàng cuối cùng. Alex Albon không hoàn thành cuộc đua lần thứ tư trong năm 2025. Gabriel Bortoleto phải bỏ cuộc sau va chạm vòng 1 với Stroll – DNF lần thứ hai liên tiếp. Tương tự là Lance Stroll bị loại ngay vòng 1 – lần thứ năm trong sự nghiệp.

Chặng đua áp chót của mùa giải 2025 sẽ diễn ra tại Qatar vào cuối tuần này, từ ngày 28 đến 30/11 tới.