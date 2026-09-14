Đua xe F1, Spanish GP: Antonelli vượt Verstappen - Norris, đăng quang ấn tượng

Kimi Antonelli tiếp tục củng cố tham vọng vô địch bằng chiến thắng tại Grand Prix Tây Ban Nha. Tay đua của đội Mercedes vượt qua Max Verstappen của Red Bull và Lando Norris của McLaren trong một cuộc đua mà chiến thuật pit-stop đóng vai trò quyết định.

Kimi Antonelli (bên phải) lại giành chiến thắng ấn tượng

Norris giữ lợi thế, Antonelli liên tục gây sức ép

Những vòng đầu tiên chứng kiến nhiều màn va chạm và tranh chấp quyết liệt trên toàn đường đua. Norris xuất phát từ pole và chỉ vừa đủ duy trì vị trí dẫn đầu, trong khi Antonelli liên tục gây sức ép để vượt qua tay đua người Anh. Tay đua Mercedes thậm chí có hai lần cắt góc trong nỗ lực áp sát Norris.

Tuy nhiên, Antonelli cuối cùng không cần thực hiện một pha vượt trực tiếp để chiếm ngôi đầu. Xe an toàn ảo (VSC) xuất hiện đúng thời điểm, mang lại lợi thế lớn cho Mercedes, đồng thời gần như chấm dứt cơ hội chiến thắng của Norris.

VSC thay đổi cục diện, Norris trả giá vì pit-stop

Sự tương phản giữa hai chiến thuật pit-stop đã tạo ra bước ngoặt lớn. Antonelli tận dụng thời điểm thuận lợi để vươn lên dẫn đầu về vị trí thực tế, trong khi một lần thay lốp chậm khiến Norris tụt xuống phía sau cả Antonelli lẫn Verstappen.

Antonelli sau đó cũng gặp một số vấn đề khi phàn nàn về hệ thống lái. Tay đua 20 tuổi vẫn duy trì quyền kiểm soát cuộc đua sau khi Charles Leclerc của Ferrari, người không vào pit khi VSC xuất hiện, buộc phải từ bỏ hy vọng chờ một Safety Car và vào pit ở vòng 48.

Chiến thắng thứ tám trong mùa giải giúp Antonelli nâng khoảng cách lên 81 điểm trên bảng xếp hạng tay đua. George Russell, đồng đội của Antonelli tại Mercedes, cán đích thứ năm, trong khi Lewis Hamilton sớm phải bỏ cuộc vì vấn đề với hệ thống phanh.

Lawson đứng thứ sáu, Alonso cán đích tại quê nhà

Liam Lawson về thứ sáu trên chiếc Red Bull còn lại, xếp trên Franco Colapinto. Tay đua người Argentina mang về kết quả tích cực cho Alpine khi là người duy nhất của đội giành điểm. Oscar Piastri của McLaren đứng tiếp theo, trước Arvid Lindblad của Racing Bulls và Nico Hulkenberg của Audi.

Esteban Ocon của Haas về thứ 11, chỉ thiếu một chút để có điểm, tiếp theo là Pierre Gasly và Gabriel Bortoleto. Yuki Tsunoda cán đích thứ 14 trong cuối tuần thứ ba khoác áo Racing Bulls.

Alex Albon là tay đua duy nhất của Williams hoàn thành cuộc đua, xếp trước Ollie Bearman, Fernando Alonso và Valtteri Bottas của Cadillac.

Có tổng cộng 4 tay đua không thể hoàn thành cuộc đua. Carlos Sainz bỏ cuộc ngay tại chặng đua sân nhà, Sergio Perez được cho là gặp sự cố với hệ thống nước, trong khi Lance Stroll gặp vấn đề về phanh tương tự Hamilton.

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