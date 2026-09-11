Đua xe F1, Spanish GP: Kỷ nguyên mới tại thủ đô Madrid của “xứ sở bò tót”

Madrid không còn xa lạ gì với Formula 1. Trường đua Jarama — nằm ở phía bắc thủ đô — từng tổ chức 9 chặng đua từ năm 1968 đến 1981, ghi dấu những chiến thắng đáng nhớ của các huyền thoại như Niki Lauda hay Gilles Villeneuve. Tay đua có nhiều chiến thắng nhất tại đường đua này là Mario Andretti (2 lần), trong khi Lotus dẫn đầu danh sách các đội đua với 4 chiến thắng.

F1 trở lại Madrid sau hơn 40 năm kể từ Jarama

Giờ đây, thủ đô của Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho một chương mới với đường đua dài 5,4 km gồm 22 góc cua xung quanh Trung tâm Triển lãm IFEMA Madrid. Dưới đây là những lý do vì sao sự kiện này hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm vô cùng cuốn hút.

Tạo ra thách thức mới tại Madrid

Madring kết hợp giữa các tuyến đường giao thông công cộng với những đoạn đường đua được xây dựng chuyên biệt xung quanh IFEMA Madrid và Valdebebas, mang đến cho trường đua sự pha trộn độc đáo giữa tính chất của một đường đua phố và một trường đua cố định. Các góc cua uốn lượn tốc độ cao, những góc cua hẹp, các vùng phanh gắt cùng sự thay đổi độ cao liên tục đều được thiết kế để thử thách giới hạn của các tay đua.

Đây cũng sẽ là chặng đua sân nhà của tay đua sinh ra tại Madrid — Carlos Sainz — người đã trở thành đại sứ cho sự kiện này. Sainz chia sẻ anh tin rằng Madrid có thể xây dựng "đường đua tốt nhất thế giới", làm tăng thêm sự háo hức trước màn chào sân F1 cuối tuần này.

Tay đua chủ nhà Sainz là đại sứ của Madring

Cấu trúc dài 5,4 km với 22 góc cua sở hữu hàng loạt thách thức đa dạng:

Các chiếc xe dự kiến sẽ đạt tốc độ tối đa lên tới 340 km/h ở phân đoạn đường phố tốc độ cao. Các đoạn lên xuống dốc cùng nhiều khu vực phanh gắt sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội để các tay đua tổ chức tấn công vượt mặt.

Lịch trình đua ngập tràn các hoạt động hấp dẫn. Bên cạnh các buổi thử nghiệm tự do, phân hạng và cuộc đua chính của F1, khán giả còn được chứng kiến các giải đua Formula 2 và chặng chung kết mùa giải của Formula 3. Điều này đồng nghĩa với việc các chiếc xe sẽ liên tục chạy trên đường đua, mang lại thêm nhiều cơ hội để người hâm mộ chiêm ngưỡng tốc độ ấn tượng.

Một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của trường đua chính là cua 12, còn được gọi là La Monumental. Góc cua hình bán nguyệt này dài khoảng 550 mét với độ nghiêng lên tới 24%. Các tay đua dự kiến sẽ mất khoảng 6 giây để vượt qua góc cua này, trong khi hệ thống khán đài xung quanh khu vực cua sẽ mang đến tầm nhìn tuyệt vời cho khoảng 45.000 khán giả.

Hình ảnh thực tế của cua ‘dốc’ La Monumental

Các hợp chất lốp được lựa chọn cho sự kiện này là C2 (Cứng), C3 (Trung bình) và C4 (Mềm). Vạch xuất phát/đích và cua 1 chỉ cách nhau vỏn vẹn 200 mét. Phân vùng (Sector) 1 có tốc độ rất nhanh, dẫn vào sector 2 bao gồm nhiều góc cua tốc độ trung bình và thấp, trong đó có góc cua nghiêng cua 12. Sector cuối của vòng chạy bao gồm một số góc cua vuông 90 độ tương tự đường đua ở Baku.

Công việc của Pirelli nhằm xác định các lực tác động lên lốp xe tại Madring đã bắt đầu từ 3 năm trước, khi nhà thiết kế cung cấp những thông tin đầu tiên về cấu trúc hoàn thiện của đường đua. Thông qua các công cụ mô phỏng, quỹ đạo di chuyển của các chiếc xe quanh trường đua đã được xác định, và từ đó, mức tải trọng tác động lên lốp xe cũng được tính toán chi tiết.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli chặng này

Sau khi trường đua hoàn thành, một nhóm kỹ sư của Pirelli đã trực tiếp đến đây để đo độ nhám vi mô và vĩ mô của mặt nhựa đường, tinh chỉnh các bản mô phỏng và lập một bản tóm tắt kỹ thuật để chia sẻ với các đội đua, hỗ trợ họ chuẩn bị cho sự kiện hoàn toàn mới này.

Xét từ góc độ năng lượng, đường đua Madrid xếp vào nhóm 5 đường đua đòi hỏi khắc nghiệt nhất, với lực ép ngang (lateral forces) có cường độ tương đương với những gì ghi nhận được tại Barcelona và Silverstone. Góc cua "Monumental" chính là góc cua tạo ra lực ép dọc (vertical load) lớn nhất mùa giải, không chỉ vì độ nghiêng mà còn vì chiều dài của nó.

Cấu hình của góc cua này cũng đặt ra thách thức lớn về độ bám lốp. Các tay đua có thể áp dụng những chiến thuật tiếp cận khác nhau khi xử lý góc cua này, tùy thuộc vào mức độ ưu tiên cho cơ hội tấn công ở góc cua tiếp theo.

Madring đã sẵn sàng cho chặng đua ra mắt

Mặt nhựa đường rất mịn nên mang lại độ bám tương đối thấp. Vì lý do này, mặt đường đã được xử lý bằng các vòi phun nước áp lực cao — phương pháp vốn đã áp dụng tại các đường đua như Singapore — nhằm loại bỏ bụi bẩn và cặn dầu thừa thường xuất hiện trên các bề mặt mới trải nhựa.

Một đặc trưng nổi bật khác của đường đua là sự thay đổi độ cao. Điểm cao nhất nằm ở cua 7, cao khoảng 700 mét so với mực nước biển. Đoạn đường dẫn lên điểm này (bắt đầu từ Cua 6) có độ dốc 8% và độ cao tăng thêm 10 mét. Điểm thấp nhất của đường đua nằm ở cua 2, với chênh lệch độ cao 26 mét so với cua 7.

Do không có đợt chạy thử nghiệm nào tại đường đua mới trước tuần đua, các đội sẽ phải chờ đến phiên chạy FP1 mới được trải nghiệm và lên kế hoạch chiến thuật sử dụng lốp cho cuộc đua chính. Nếu mức độ xuống cấp của hợp chất lốp Soft nghiêm trọng, các đội có thể quyết định giữ lại bộ lốp Hard cho cuộc đua chính vào Chủ Nhật.

Về nhiệt độ, cùng tuần này vào năm ngoái, nhiệt độ môi trường cao nhất đạt 29°C. Mặc dù đường đua nằm ở độ cao lớn, điều kiện thời tiết quá nóng được dự báo là khó xảy ra.

Chiếc mũ podium phiên bản đặc biệt

Chiếc mũ podium dành cho chặng đua tại Madrid sở hữu phần chóp mũ hoàn toàn màu trắng. Chiếc mũ đặc biệt này có hình ảnh 7 ngôi sao của chòm sao Đại Hùng (Ursa Major) thêu phía dưới lưỡi trai — một trong những biểu tượng nhận diện nổi tiếng nhất của thủ đô Tây Ban Nha.

Hãy đón xem chặng đua Spanish GP 2026 với lịch trình sau:

FP1: 18h30 thứ 6 ngày 11/9

FP2: 22h00 thứ 6 ngày 11/9

FP3: 17h30 thứ 7 ngày 12/9

Vòng phân hạng: 21h00 thứ 7 ngày 12/9

Cuộc đua chính: 20h00 Chủ nhật ngày 13/9