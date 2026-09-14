Đua xe F1, Spanish GP: Antonelli đánh bại 2 nhà vô địch để chiến thắng tại Madring

Đường đua Madring, trường đua hoàn toàn mới của F1 tại thủ đô Tây Ban Nha, đã tạo ra không ít kịch tính ngay từ vòng phân hạng, khi Lindblad, Hamilton, và Bearman đều gặp sự cố trong các phiên chạy. Trong đó, Bearman phải bỏ lỡ phần còn lại của vòng phân hạng do xe hư hại nặng.

Trước giờ xuất phát, Haas xác nhận Bearman sẽ phải đi lên từ đường pit sau khi thay khung gầm và động cơ mới. Stroll và Sainz cũng nhận án phạt lùi xuất phát do Aston Martin thay linh kiện động cơ, trong khi tay đua Williams bị phạt thêm vì cản trở Bottas ở Q1.

Về lựa chọn lốp, những chiếc xe hàng đầu sử dụng bộ lốp C3, cùng với Colapinto và Lindblad. Verstappen và Hamilton chọn phương án mạo hiểm với lốp Soft, trong khi Leclerc, Russell, Piastri, và Lawson tập trung vào chiến lược đường dài với bộ lốp Hard viền trắng.

Khi đèn tắt, Norris chịu áp lực từ Antonelli, nhưng thành công cầm cự qua những góc cua đầu tiên. Tay đua Mercedes không còn đường thoát và phải sử dụng lối thoát tại khu vực run-off. Verstappen thoát khỏi va chạm với Hamilton tại góc cua thứ 2, tìm được khoảng trống và vượt qua Antonelli cho vị trí thứ 2.

Hamilton chấm dứt chuỗi ghi điểm do sự cố hệ thống phanh

Red Bull đánh giá nguy cơ nhận án phạt, và yêu cầu Verstappen trả lại vị trí cho Hamilton. Sau sự phản đối mãnh liệt, tay đua số 3 chấp nhận rơi xuống vị trí thứ 4 phía sau Hamilton. Tuy nhiên, chiếc xe số 44 lại đối mặt với sự cố về hệ thống phanh. Với khả năng giảm tốc gần như bằng 0, Hamilton đã trở về pit và kết thúc cuộc đua sau 7 vòng.

Norris kéo giãn khoảng cách lên tới 4,5 giây trước Antonelli. Trong khi đó, khán giả nhà chỉ được chứng kiến những tay đua của họ cạnh tranh với nhau, khi Alonso và Sainz có va chạm tại khúc cua 5, với Sainz sau đó nhận án phạt 5 giây vì đã ép tay đua Aston Martin vào tường.

VSC cùng pha dừng chậm của McLaren khiến Norris đánh mất mọi lợi thế

Vòng 15, ngay khi Norris băng qua vạch đích, hệ thống xe an toàn ảo được kích hoạt. Stroll đã dừng lại và tiến ra lối thoát tại góc cua thứ 20. Mercedes nắm lấy cơ hội khi Antonelli đã ở ngay lối vào pit, nhanh chóng chuyển sang bộ lốp Hard. Verstappen, Russell, Colapinto, Linblad, và Ocon trong top 10 đều tận dụng cơ hội và thực hiện lượt thay lốp. Thảm họa cho McLaren khi mà cờ xanh được phất lên ngay khi Norris đi qua góc cua thứ 21. Đội ngũ kĩ thuật cũng mắc sai lầm, và nhà đương kim vô địch trở lại đường đua tại vị trí thứ 5.

Antonelli với lợi thế lốp nhanh chóng theo kịp Leclerc. Nhưng Mercedes quyết định “sinh tồn” và giữ tay đua người Ý trong chiến thuật 1 dừng. Norris tìm đường trở lại top đầu, nhưng lại mắc kẹp phía sau Russell. Vòng 29, tay đua số 63 chuyển sang bộ lốp Hard mới, mở đường cho Norris truy đuổi top 3.

Verstappen cầm chân Norris trong cuộc đấu giành vị trí thứ 2

Vòng 48, màn đánh cược của Ferrari đi tới hồi kết, và Leclerc được đưa vào pit, và chuyển sang bộ lốp Soft. Antonelli dẫn đầu cuộc đua, với Verstappen và Norris tiếp tục cạnh tranh tới cùng cho vị trí thứ 2 chung cuộc.

Nhờ đó, Antonelli giành chiến thắng chung cuộc với khoảng cách khá thoải mái 4,2 giây trước các đối thủ gần nhất. Verstappen cầm chân Norris tới cùng và cán đích tại vị trí thứ 2 chung cuộc. Phía sau là Leclerc, Russell ở vị trí thứ 4 và thứ 5, cùng Lawson cán đích ở vị trí thứ 6 trong lần tuần đua thứ 3 cho Red Bull. Colapinto, Piastri, Lindblad, Hulkenberg ghi điểm cuối cùng trong top 10.

Top 10 tại Spanish GP 2026

Antonelli bước vào chặng đua tiếp theo với lợi thế dẫn trước lên tới 81 điểm. Với sự “hồi sinh” của Bahrain GP, các đội đua sẽ bước vào triple-header “bất thường” sau 1 tuần nghỉ ngơi, khởi đầu với Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 diễn ra từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 9.