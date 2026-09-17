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Video Barcelona - Racing Santander: "Đại tiệc" mãn nhãn, hat-trick & siêu phẩm (La Liga)

Sự kiện: La liga 2026-27 Barcelona Lamine Yamal

(Vòng 6) Trên sân nhà, Barcelona đã cống hiến cho người hâm mộ "đại tiệc" bàn thắng mãn nhãn nhất từ đầu mùa.

  

Video Barcelona - Racing Santander: "Đại tiệc" mãn nhãn, hat-trick & siêu phẩm (La Liga) - 1

Khi trận đấu mới trôi qua 8 phút, lưới của Racing Santander đã rung lên sau khi Joao Cancelo thực hiện cú sút xa đẳng cấp. Khoảnh khắc tỏa sáng này cũng khởi đầu cho khoảng thời gian thăng hoa của dàn sao Barcelona.

Raphinha tỏa sáng trong trận đại thắng của Barcelona

Raphinha tỏa sáng trong trận đại thắng của Barcelona

Phút 25, Raphinha bị hậu vệ đội chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm. Đích thân ngôi sao người Brazil hoàn thành nhiệm vụ trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0.

Hàng công xuất sắc bao nhiêu, hàng thủ Barca lại gây lo lắng bấy nhiêu. Phút 30, các hậu vệ đội khách để Maguette dễ dàng vượt qua và ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Dù vậy chỉ 6 phút sau, Barca tái lập lợi thế dẫn 2 bàn. Cú dứt điểm của Cancelo đưa bóng chạm người Villalibre đổi hướng đi vào lưới, khiến thủ môn Racing Santander hoàn toàn bất lực.

Khoảng thời gian cuối hiệp 1, người hâm mộ còn chứng kiến Raphinha ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 (42'), còn Lamine Yamal thực hiện không thành công tình huống đá phạt đền (45').

Bước sang hiệp 2, người hâm mộ tiếp tục chứng kiến những khoảnh khắc "điên rồ". Phút 65, thủ môn Szczesny, người vào sân đầu hiệp 2 thay Joan Garcia, mắc sai lầm và tạo điều kiện để Zabiri rút ngắn cách biệt xuống 2-4. 

Dù vậy đến phút 66, Barca lần thứ 3 được hưởng phạt đền. Raphinha không bỏ qua cơ hội hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 5-2.

Trái ngược Raphinha, Yamal trải qua ngày thi đấu vô cùng đen đủi. Bên cạnh pha sút phạt đền hỏng ăn, tiền đạo 19 tuổi còn được phen mừng hụt vì bàn thắng không được công nhận ở phút 72.

Dù vậy về cuối trận, Yamal không phụ sự kỳ vọng khi liên tiếp tỏa sáng. Bên cạnh đường kiến tạo để cầu thủ vào sân thay người Gabriel Jesus lập công ở phút 79, anh còn đích thân ghi bàn ấn định chiến thắng tưng bừng 7-2 cho Barca ở phút 89.

Chung cuộc: Barcelona 7-2 Racing Santander

Ghi bàn (Kiến tạo):

Barcelona: Cancelo 8' (Yamal) - Raphinha 25' (pen), 42' (Olmo), 67' (pen) - Villalibre 36' (phản lưới) - Jesus 79' (Yamal) - Yamal 89' (Adeyemi)

Racing: Maguette 30' (Villalibre) - Zabiri 65'

Đội hình xuất phát:

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Christensen, Martin, Cancelo, Pedri, Rodri, Olmo, Yamal, Raphinha, Adeyemi

Racing Santander: Agirrezabala, Manu Hernando, Pedro, Facu, Aaron, Prati, Inigo, Maguette, Canales, Arana, Villalibre

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Theo Đỗ Anh - Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/09/2026 03:29 AM (GMT+7)
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