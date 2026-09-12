Đua xe F1, Spanish GP: Liệu 'đường đua tử thần' Madring có thể chặn đứng đà thăng hoa của Mercedes?

Chỉ vài ngày sau khi rời Monza, toàn bộ đoàn đua đã phải làm quen với một thử thách hoàn toàn khác: Madring, đường đua đường phố hoàn toàn mới tại Madrid, dài 5,416km với 22 khúc cua, được xây dựng quanh khu triển lãm IFEMA. Trong buổi test của F3 cuối tháng 8, đường đua này đã "ăn thịt" 3 khung gầm và gây ra 19 lá cờ đỏ, khiến James Vowles, đội trưởng Williams, phải thốt lên đây là một "cỗ máy giết xe" thực thụ. Điểm nhấn của đường đua là khúc cua số 12 mang tên La Monumental, dài 550m với độ nghiêng lên tới 24%, nơi các tay đua phải chịu lực G kéo dài suốt 4,5 giây.

Mercedes tiếp tục là đội đua thống trị mùa giải 2026. Sau chiến thắng 1-2 đầy kịch tính tại Monza – nơi Antonelli xuất phát từ vị trí 19 nhưng vẫn vượt qua đồng đội Russell để giành chiến thắng – “mũi tên bạc” đã nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng đội đua lên tới 122 điểm so với Ferrari. Antonelli hiện dẫn trước Russell 66 điểm trong cuộc đua vô địch. Và khoảng cách này có thể còn lớn hơn nữa nếu tay đua số 12 có thể tiếp tục khai thác sức mạnh bộ động cơ mới, trên đường đua nơi tất cả các đội đều đang bắt đầu từ con số 0.

Antonelli rời khỏi Monza với lợi thế 66 điểm

Trong khi đó, Ferrari bước vào cuối tuần này với không khí căng thẳng bao trùm nội bộ. Va chạm giữa Hamilton và Leclerc ở khúc cua đầu tiên tại Monza, cùng với một cuộc đua lép vế trên sân nhà khiến tay đua người Anh chỉ về đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc, trong khi Leclerc đã kết thúc cuộc đua sau vụ tai nạn tại Curva Alboreto.

Leclerc sau đó đã thừa nhận "đi quá giới hạn" trong pha tranh chấp, và Hamilton đã có buổi trò chuyện thẳng thắn với Fred Vasseur để làm rõ quy tắc ứng xử giữa hai tay đua. Liệu đội đua Ý vẫn giữ sự công bằng giữa các tay đua, hay họ sẽ toàn lực giúp đỡ một bên vươn lên trong cuộc đua vô địch?

Ferrari đánh mất lợi thế sau cuộc nội chiến vòng đầu tiên

Về phía Red Bull, Hadjar sẽ tiếp tục dưỡng thương sau chấn thương cổ tay gặp phải trong kỳ nghỉ hè. Lawson được giữ nguyên vị trí bên cạnh Verstappen, trong khi Tsunoda tiếp tục cầm lái chiếc Racing Bulls còn trống. Tay đua người Nhật đã thành công ghi điểm ngay trong chặng đua thứ 2 làm quen với thế hệ xe F1 mới.

Một nhân tố bí ấn đã gây cơn chấn động cuối tuần vừa rồi chính là Gasly và Alpine. Sau mùa giải bị kẹt lại phía cuối bảng xếp hạng, giờ đây Alpine đang cạnh tranh trực tiếp với Racing Bulls cho vị trí thứ 5, và hiện tại hai đôi đua chỉ cách nhau 13 điểm.

Gasly tràn trề tự tin khi bước vào cuối tuần tại Madring. Alpine đã chờ 17 năm để có thể đưa chiếc xe lên vị trí pole, và tay đua 30 tuổi không thể chờ đợi thêm 17 năm nữa được. Liệu Gasly có thể tiếp tục tạo nên kì tích cuối tuần này?

Gasly đoạt pole đầu tiên trong sự nghiệp cùng Alpine

Cuối cùng, không thể không nhắc tới cảnh báo từ Williams. James Vowles gọi Madring là "đường đua tàn phá xe", trong khi Carlos Sainz – tay đua sinh ra tại chính Madrid – nhận định đây "sẽ là một trong những thử thách lớn nhất của F1 gần đây" và dự đoán sẽ có nhiều lần xe an toàn xuất hiện. Perez lại tỏ ra bình thản hơn, cho rằng Madring sẽ không nguy hiểm hơn Jeddah là bao.

Đón xem Formula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026 diễn ra tại Madring với lịch trình như sau (giờ Việt Nam):

FP1: 18g30 ngày 11/09

FP2: 22g00 ngày 11/09

FP3: 17g30 ngày 12/09

Phân hạng: 21g00 ngày 12/09

Cuộc đua chính: 20g00 ngày 13/09